TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aptiktas slaptas požeminis tunelis prie Baltarusijos sienos: tyrimo atomazga – netikėta

2025-11-28 12:58
2025-11-28 12:58
2025-11-28 12:58

Metų pradžioje Lietuvoje buvo aptiktas slaptas požeminis tunelis, esantis prie sienos su Baltarusija. Netrukus pradėtas ikiteisminis tyrimas, įtariama galima nusikalstama veika, tačiau tyrimo išvados dienos šviesos taip ir nepasiekė. Generalinė prokuratūra pateikė daugiau tyrimo detalių.

Slaptas požeminis tunelis Lietuvoje prie Baltarusijos sienos (tunelio nuotr. asociatyvi) (tv3.lt koliažas)

Metų pradžioje Lietuvoje buvo aptiktas slaptas požeminis tunelis, esantis prie sienos su Baltarusija. Netrukus pradėtas ikiteisminis tyrimas, įtariama galima nusikalstama veika, tačiau tyrimo išvados dienos šviesos taip ir nepasiekė. Generalinė prokuratūra pateikė daugiau tyrimo detalių.

15

Šių metų sausio mėnesį Šalčininkų rajone buvo aptiktas keliasdešimties metrų tunelis, besiribojantis su netoliese esančio upelio vaga.

Vis dėlto pradėtas ikiteisminis tyrimas po kiek laiko buvo nutrauktas.

Kaip Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) dar metų pradžioje nurodė lrt radijui, 25 metrų ilgio tunelis buvo aptiktas Pašalčio kaime, visai prie pat Baltarusijos sienos, dėl to iš pradžių buvo manyta, kad jis kerta Baltarusijos sieną.

Generalinė prokuratūra pateikė daugiau detalių

Iš pradžių buvo manyta, kad tunelis kerta Lietuvos ir Baltarusijos siena ir jungia dvi kaimynines šalis.

Lietuvos respublikos generalinės prokuratūros atstovė komunikacijai Elena Martinonienė naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad, vykstant ikiteisminiam tyrimui, buvo atlikta detali aptikto požeminio statinio apžiūra, matavimai, atlikti aktualūs specialistų tyrimai ir kiti būtini proceso veiksmai.

Vis dėlto po visų tyrimų buvo konstatuota, kad visa šio požeminio tunelio konstrukcija nekerta Lietuvos Respublikos valstybės sienos ribų ir visas tunelis yra tik Lietuvos teritorijoje. 

„Todėl už jo įrengimą, kuris vertintinas kaip nelegali statyba, taikytina ne baudžiamoji, o administracinė atsakomybė“, – komentuoja prokuratūros atstovė.

E. Martinonienė paklausta, koks dabar yra šio tunelio likimas, nurodo, kad jis yra sunaikintas.

Kokia jo paskirtis?

Nepaisant paslaptingo tunelio keliamų klausimų, tačiau neturint pakankamai duomenų ir įrodymų, prokuratūros atstovės teigimu, ikiteisminis tyrimas po kurio laiko buvo nutrauktas.

„Įvertinus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, Vilniaus apygardos prokuratūroje buvo priimtas nutarimas  ikiteisminį tyrimą  nutraukti. 

Šio nutarimo pagrįstumą ir teisėtumą buvo pavesta patikrinti Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamentui, kuris po patikrinimo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro sprendimą įvertino kaip pagrįstą ir teisėtą“, – nurodo ji.

Iš pradžių svarstant, kokia yra šio tunelio paskirtis, viena iš versijų buvo ta, kad jis galimai buvo naudojamas nusikalstamoms veikoms vykdyti. Tarp tokių nusikalstamų veikų gali būti bet kas – kontrabanda, nelegalūs migrantai ir kt.

Tačiau Prokuratūra nurodo, kad ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų neužteko pagrįsti šias versijas.

„Konstatuota, kad ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visuma nėra pakankama siekiant pagrįsti pradinius spėjimus apie tai, kad požeminis statinys galėjo būti naudojamas nusikalstamoms veikoms vykdyti“, – nurodo prokuratūros atstovė.

Ikiteisminį tyrimą, anot E. Martinonienės, atliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai, tyrimą organizavo ir kontroliavo Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė.

zdislov
zdislov
2025-11-28 13:15
klausimas, kiek dar yra tuneliu, kurie vistik kerta siena? o tai sitas tunelis tada b uvo kam? siaip, for fun?
Boža kada ta kliurka išpašalvonins
Boža kada ta kliurka išpašalvonins
2025-11-28 13:05
Tunelis meškoms praeiti... tiria generalinė prokurorė grunskienė... nice
nezinantis
nezinantis
2025-11-28 13:31
Karo metu ir dronus galima valdyti iš ten, ir sužeistuosius apsaugoti, amuniciją sandėliuoti ir t.t.Reikėtų galvoti apie savo valstybę, bet nėra kam?
