Ligoninei paskelbus apie stabdomas operacijas – ligonių kasų žinia

„Vertiname gydymo įstaigų aktyvumą ir rūpestį pacientais, tačiau sveikatos sistema turi veikti pagal visiems vienodas taisykles. Tai būtina, kad visos įstaigos galėtų dirbti efektyviai ir nuolatos pasirūpintų pacientais. Taisyklės yra žinomos iš anksto, todėl gydymo įstaigų vadovams svarbu yra tinkamai planuoti – tik taip galima užtikrinti, kad paslaugų teikimas nenutrūktų ir pacientų interesai būtų apsaugoti“, – sako VLK direktorius Gytis Bendorius.
Visų paslaugų apmokėti negali
Dėl riboto Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto negali būti apmokėtos visos paslaugos, kiek tik gydymo įstaigos gali jų suteikti. Todėl yra patvirtintas mokėjimo eiliškumas: visos sutartinės paslaugos apmokamos 100 proc., o viršijus sutartą apimtį – papildomai suteiktos paslaugos kompensuojamos pagal nustatytą tvarką ir fondo finansines galimybes. Prioritetinės paslaugos apmokamos pirmiausia, o kitos – proporcingai, kad būtų užtikrintas tvarus biudžeto panaudojimas, rašoma išplatintame pranešime spaudai.
Prioritetinėmis paslaugomis laikomos gyvybiškai svarbios paslaugos: skubi pagalba, stebėjimas, prioritetinės stacionarinės aktyviojo gydymo paslaugos (gimdymai, insulto, infarkto gydymas, kardiochirugijos, endoprotezavimo, onkologijos ir kt. paslaugos), prioritetinės stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos, taip pat prioritetinės gydytojų specialistų konsultacijos (kardiologo, neurologo, endokrinologo, hematologo, onkologo radioterapeuto ir onkologo chemoterapeuto) ir kt.
Ragina planuoti veiklą iš anksto
Visos įstaigos iš anksto žino paslaugų apmokėjimo taisykles ir gali planuoti savo veiklą atsakingai, teikdamos pirmenybę pacientams, kuriems pagalba reikalinga labiausiai.
Klaipėdos Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, kaip ir visos įstaigos, turėjo galimybę planuoti paslaugų apimtis pagal sutartines lėšas. Radiologiniai ir echoskopijos tyrimai nėra skubiosios pagalbos paslaugos, todėl jų teikimas turi būti planuojamas. Klaipėdos mieste veikia daugiau nei dvidešimt įstaigų, kuriose atliekami tokie tyrimai, taigi pacientai gali pasirinkti, kur paslaugos prieinamos greičiau.
Kretingos ligoninė užtikrina visas gyvybiškai svarbias paslaugas be ribojimų, o viršytos sutartinės sumos susidarė dėl itin spartaus dienos chirurgijos augimo – šių paslaugų skaičius išaugo kelis kartus. Sutartinės dienos chirurgijos apimtys įstaigai buvo žinomos iš anksto, ir pagal nustatytą tvarką ligoninė galėjo dar padidinti paslaugų skaičių iki 1,5 karto, tačiau ne kelis kartus. Tokie ribojimai būtini, kad būtų užtikrintas visų pacientų poreikių finansavimas.
„Norėtume atkreipti dėmesį, kad Kretingos ligoninei lapkričio mėnesį buvo sumokėta už spalio mėnesį suteiktas sutartines paslaugas per 735 tūkst. eurų, todėl ligonių kasa nėra skolinga šiai įstaigai už sutartines paslaugas. Už virš sutarties suteiktas paslaugas ligoninei bus apmokėta, laikantis galiojančios viršsutartinių paslaugų apmokėjimo tvarkos taip pat, kaip ir kitoms šalies gydymo įstaigoms“, – teigia G. Bendorius.
Paslaugas gali gauti kitose įstaigose
Sveikatos apsaugos ministerija yra nustačiusi, kad dienos chirurgijos paslaugos turi būti suteiktos per 60 dienų. Jei planinė paslauga negali būti suteikta per šį laiką, gydymo įstaiga privalo pasirūpinti paciento registracija kitoje įstaigoje, kur paslauga bus suteikta ir apmokėta fondo lėšomis.
Klaipėdos regione yra įstaigų, kurias gali pasirinkti pacientai. Pavyzdžiui, Klaipėdos universiteto ligoninė gali suteikti visas trūkstamas paslaugas, kurių šiuo metu negali suteikti Jūrininkų sveikatos priežiūros centras ir Kretingos ligoninė, įskaitant dienos chirurgijos paslaugas. Tai reiškia, kad pacientai nelieka be pagalbos – jie gali gauti fondo lėšomis apmokamas paslaugas kitose gydymo įstaigose.