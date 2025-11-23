Moteris pratrūko, kai išvydo, kada pateks pas gydytoją: „Man po traumos laukti pusę metų?!“

Teisės aktai numato, kad Lietuvoje pas šeimos gydytoją gyventojai turi patekti per 7 dienas, o gydytoją specialistą – 30 dienų. Vis tik realybė yra kitokia ir žmonėms dažnai tenka laukti gerokai ilgiau.
Vizito laikas – tik balandžio viduryje
Štai vienai moteriai paviešinus vizito laiką reabilitacijos paslaugoms Antakalnio poliklinikoje gauti, socialiniuose tinkluose užvirė aršios diskusijos.
„Sakykit, ar tai normalu?! Traumatologas paskyrė konsultaciją pas reabilitologą. Užsiregistravau prieš savaitę – žiūrėkit, ką man išdavė. Man po traumos laukti pusę metų?!“ – piktinosi moteris, dalindamasi „talonėliu“, kad numatytas vizito laikas yra tik balandžio 17 d.
Tokį moters nusiskundimą palydėjo gausūs su panašia situacija susidūrusių gyventojų komentarai. Dalis siūlė nesistebėti, kad eilės tokios ilgos, kiti dalinosi taip pat sunkiai prieinantys reabilitacijos paslaugų toje pačioje gydymo įstaigoje.
Treti gi siūlė bandyti aktyviau registruotis telefonu, „neprisirišti“ prie vienos įstaigos ir ieškoti laisvų vietų kitose.
Poliklinika: paslaugas renkasi ir kitų įstaigų pacientai
Panašų patarimą pateikė ir pati Antakalnio poliklinika. Naujienų portalui tv3.lt pasiteiravus, kodėl įstaigoje tokios ilgos eilės pas gydytojus reabilitologus, poliklinikos atstovė nurodė, kad norinčiųjų patekti pas šiuos specialistus labai daug.
„Antakalnio poliklinikos Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus komandos darbas dėl aukštos paslaugų kokybės yra itin vertinamas pacientų. Dėl šios priežasties reabilitaciją Antakalnio poliklinikoje renkasi ne tik mūsų poliklinikos pacientai, bet ir kitų įstaigų pacientai, kurie turi siuntimą pas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją. Todėl susidaro eilės ir pacientams paslaugos tenka laukti ilgiau.
Norime atkreipti pacientų dėmesį, kad turint šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą galima kreiptis į bet kurią gydymo įstaigą, kuri yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa ir kurioje laukimo laikas pacientui yra priimtinas. Patikrinti laukimo eiles ir lengvai užsiregistruoti pacientai gali www.ipr.esveikata.lt sistemoje“, – komentavo Rūta Vanagienė.
Pasiteiravus, kokią įtaką paslaugų teikimo mastui turi nustatytos jų kvotos, ji tik priminė, kad galimos suteikti gydytojų konsultacijų ir gydomųjų procedūrų apimtys yra nustatomos, vadovaujantis sutartimi su Valstybine ligonių kasa (VLK).
Užsiregistruoti turi per 60 dienų
VLK specialistai savo ruožtu priminė, kad šeimos gydytojo išduotas siuntimas fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojo konsultacijai galioja 60 dienų.
Tačiau šis terminas taikomas registracijai, o ne pačiai konsultacijai – tai reiškia, kad pacientas turi užsiregistruoti per 60 dienų, tačiau konsultacija gali būti suteikiama ir vėlesniu metu, jei registracija buvo atlikta siuntimui galiojant.
Asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, dėl FMR gydytojo konsultacijos gali kreiptis į bet kurią medicininės reabilitacijos paslaugas Lietuvoje teikiančią gydymo įstaigą.
Ligonių kasos: skirtingose gydymo įstaigose laukimo laikas konsultacijai gauti gali gerokai skirtis.
„Esant sudėtingai traumai (pvz., kaulo lūžio), kai pacientas gydomas stacionare, jį gali pakonsultuoti FMR gydytojas dar ligoninėje. Tokiu atveju, pagal FMR gydytojo rekomendaciją gydantis gydytojas gali išduoti siuntimą medicininei reabilitacijai.
Tačiau, jei pacientas gydomas ambulatoriškai, jis su šeimos gydytojo ar kito gydytojo specialisto išduotu siuntimu registruojasi FMR konsultacijai bendra tvarka pasirinktoje gydymo įstaigoje“, – rašoma naujienų portalui tv3.lt atsiųstame atsakyme.
Primena, kad eiles galima stebėti realiuoju laiku
Ligonių kasų atstovai pažymėjo, kad skirtingose gydymo įstaigose laukimo laikas konsultacijai gauti gali gerokai skirtis, paslaugų prieinamumas priklauso nuo konkrečios įstaigos (tai pamatyti galima eilių pas gydytojus stebėjimo švieslentėje).
„Užsiregistruoti dėl reikiamų paslaugų pacientai gali naudodamiesi gydymo įstaigų informacinėmis sistemomis (jei jos tokias turi), telefonu arba atvykę į gydymo įstaigą, taip pat per Išankstinę pacientų registracijos sistemą (joje galima matyti realų gydytojų užimtumą įvairiose šią sistemą naudojančiose gydymo įstaigose ir užsiregistruoti ten, kur pas gydytoją galima patekti greičiau)“, – aiškiname atsakyme.
VLK specialistai pabrėžė, kad pacientų eilės nėra pastovios – jos nuolat kinta, todėl jas stebint realiuoju laiku vizitą kitą kartą galima gauti ir net kitai dienai:
„Būna, kad žmonės atšaukia ar perkelia vizitus. Todėl tikėtina, kad laisvam laikui atsiradus pacientas gali būti priimtas ir anksčiau.
Jei konkrečioje poliklinikoje registracijos laikas yra vėlesnis nei tikėtasi, rekomenduojama pasidomėti kitomis įstaigomis. Gydymo įstaigų, kurios teikia Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamas medicininės reabilitacijos paslaugas, sąrašą galite rasti Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje.“