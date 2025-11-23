 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Moteris pratrūko, kai išvydo, kada pateks pas gydytoją: „Man po traumos laukti pusę metų?!“

2025-11-23 09:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Aigustė Tavoraitė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-23 09:30

Pacientų skundai dėl nesuvokiamai ilgų eilių pas gydytojus nesiliauja. Viena vilnietė stebėjosi, kaip po traumos talonėlį pas reabilitologą poliklinikoje gavo tik balandžio mėnesiui. Ligonių kasos gi primena, kad registruotis pas specialistą galima ne vien toje įstaigoje, prie kurios žmogus yra prisirašęs.

Pacientų skundai dėl nesuvokiamai ilgų eilių pas gydytojus nesiliauja. Viena vilnietė stebėjosi, kaip po traumos talonėlį pas reabilitologą poliklinikoje gavo tik balandžio mėnesiui. Ligonių kasos gi primena, kad registruotis pas specialistą galima ne vien toje įstaigoje, prie kurios žmogus yra prisirašęs.

REKLAMA
5

Teisės aktai numato, kad Lietuvoje pas šeimos gydytoją gyventojai turi patekti per 7 dienas, o gydytoją specialistą – 30 dienų. Vis tik realybė yra kitokia ir žmonėms dažnai tenka laukti gerokai ilgiau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vizito laikas – tik balandžio viduryje

Štai vienai moteriai paviešinus vizito laiką reabilitacijos paslaugoms Antakalnio poliklinikoje gauti, socialiniuose tinkluose užvirė aršios diskusijos.

REKLAMA
REKLAMA

„Sakykit, ar tai normalu?! Traumatologas paskyrė konsultaciją pas reabilitologą. Užsiregistravau prieš savaitę – žiūrėkit, ką man išdavė. Man po traumos laukti pusę metų?!“ – piktinosi moteris, dalindamasi „talonėliu“, kad numatytas vizito laikas yra tik balandžio 17 d.

REKLAMA

Tokį moters nusiskundimą palydėjo gausūs su panašia situacija susidūrusių gyventojų komentarai. Dalis siūlė nesistebėti, kad eilės tokios ilgos, kiti dalinosi taip pat sunkiai prieinantys reabilitacijos paslaugų toje pačioje gydymo įstaigoje.

Treti gi siūlė bandyti aktyviau registruotis telefonu, „neprisirišti“ prie vienos įstaigos ir ieškoti laisvų vietų kitose.

REKLAMA
REKLAMA

Poliklinika: paslaugas renkasi ir kitų įstaigų pacientai

Panašų patarimą pateikė ir pati Antakalnio poliklinika. Naujienų portalui tv3.lt pasiteiravus, kodėl įstaigoje tokios ilgos eilės pas gydytojus reabilitologus, poliklinikos atstovė nurodė, kad norinčiųjų patekti pas šiuos specialistus labai daug.

„Antakalnio poliklinikos Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus komandos darbas dėl aukštos paslaugų kokybės yra itin vertinamas pacientų. Dėl šios priežasties reabilitaciją Antakalnio poliklinikoje renkasi ne tik mūsų poliklinikos pacientai, bet ir kitų įstaigų pacientai, kurie turi siuntimą pas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją. Todėl susidaro eilės ir pacientams paslaugos tenka laukti ilgiau.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Man po traumos laukti pusę metų?!“ – piktinosi moteris

Norime atkreipti pacientų dėmesį, kad turint šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą galima kreiptis į bet kurią gydymo įstaigą, kuri yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa ir kurioje laukimo laikas pacientui yra priimtinas. Patikrinti laukimo eiles ir lengvai užsiregistruoti pacientai gali www.ipr.esveikata.lt sistemoje“, – komentavo Rūta Vanagienė.

REKLAMA

Pasiteiravus, kokią įtaką paslaugų teikimo mastui turi nustatytos jų kvotos, ji tik priminė, kad galimos suteikti gydytojų konsultacijų ir gydomųjų procedūrų apimtys yra nustatomos, vadovaujantis sutartimi su Valstybine ligonių kasa (VLK).

Užsiregistruoti turi per 60 dienų

VLK specialistai savo ruožtu priminė, kad šeimos gydytojo išduotas siuntimas fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojo konsultacijai galioja 60 dienų.

REKLAMA

Tačiau šis terminas taikomas registracijai, o ne pačiai konsultacijai – tai reiškia, kad pacientas turi užsiregistruoti per 60 dienų, tačiau konsultacija gali būti suteikiama ir vėlesniu metu, jei registracija buvo atlikta siuntimui galiojant.

Asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, dėl FMR gydytojo konsultacijos gali kreiptis į bet kurią medicininės reabilitacijos paslaugas Lietuvoje teikiančią gydymo įstaigą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ligonių kasos: skirtingose gydymo įstaigose laukimo laikas konsultacijai gauti gali gerokai skirtis.

„Esant sudėtingai traumai (pvz., kaulo lūžio), kai pacientas gydomas stacionare, jį gali pakonsultuoti FMR gydytojas dar ligoninėje. Tokiu atveju, pagal FMR gydytojo rekomendaciją gydantis gydytojas gali išduoti siuntimą medicininei reabilitacijai.

Tačiau, jei pacientas gydomas ambulatoriškai, jis su šeimos gydytojo ar kito gydytojo specialisto išduotu siuntimu registruojasi FMR konsultacijai bendra tvarka pasirinktoje gydymo įstaigoje“, – rašoma naujienų portalui tv3.lt atsiųstame atsakyme.

REKLAMA

Primena, kad eiles galima stebėti realiuoju laiku

Ligonių kasų atstovai pažymėjo, kad skirtingose gydymo įstaigose laukimo laikas konsultacijai gauti gali gerokai skirtis, paslaugų prieinamumas priklauso nuo konkrečios įstaigos (tai pamatyti galima eilių pas gydytojus stebėjimo švieslentėje).

„Užsiregistruoti dėl reikiamų paslaugų pacientai gali naudodamiesi gydymo įstaigų informacinėmis sistemomis (jei jos tokias turi), telefonu arba atvykę į gydymo įstaigą, taip pat per Išankstinę pacientų registracijos sistemą (joje galima matyti realų gydytojų užimtumą įvairiose šią sistemą naudojančiose gydymo įstaigose ir užsiregistruoti ten, kur pas gydytoją galima patekti greičiau)“, – aiškiname atsakyme.

REKLAMA

VLK specialistai pabrėžė, kad pacientų eilės nėra pastovios – jos nuolat kinta, todėl jas stebint realiuoju laiku vizitą kitą kartą galima gauti ir net kitai dienai:

„Būna, kad žmonės atšaukia ar perkelia vizitus. Todėl tikėtina, kad laisvam laikui atsiradus pacientas gali būti priimtas ir anksčiau.

Jei konkrečioje poliklinikoje registracijos laikas yra vėlesnis nei tikėtasi, rekomenduojama pasidomėti kitomis įstaigomis. Gydymo įstaigų, kurios teikia Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamas medicininės reabilitacijos paslaugas, sąrašą galite rasti Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ligoninė (Juliaus Kalinsko nuotr.) (nuotr. Elta)
Medikai stoja piestu prieš bręstančius pokyčius: grasina, kad emigruos, o pacientams suprastės paslaugos (25)
Pacientams – dar vienas akibrokštas: šių paslaugų jau dabar negalima suteikti nemokamai (nuotr. Živilės Večiorkutės, JP)
Pacientams – dar vienas akibrokštas: šių paslaugų jau dabar negalima suteikti nemokamai (25)
Sveikata.lt
REKLAMA
Jonas
Jonas
2025-11-23 09:44
Ir toliau balsuokite uz visokiu avinus grazuolius nemuno debilus skardas gentvilius. Tai isvis eiles nesulauksite.
Atsakyti
Vincas
Vincas
2025-11-23 09:45
Protingu politiku pasekmes Eiles
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų