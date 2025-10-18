Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva

Zoja operacijos nesulaukė ilgiau nei metus: „Sumokėjau 900 eurų ir padarė už savaitės“

2025-10-18 09:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 09:00

Žmonėms skundžiantis, kad pas gydytojus negali patekti pusmetį, 8 mėnesius ar net metus, opozicijoje esantys konservatoriai siūlo eilių mažinimo planą – bausti įstaigas, jei jos nespėja laiku priimti ligonių. Nespėjančioms siūlo mažinti finansavimą.

O iš tų poliklinikų, kurios į internetą nesukels 90 procentų gydytojų vizitų laikų, iš viso atimti licenciją. Medikai atkerta – pirma reikėtų ligonius atpratinti nuo įpročio be reikalo lakstyti pas specialistus – dažnai pakaktų šeimos gydytojo konsultacijos.

O iš tų poliklinikų, kurios į internetą nesukels 90 procentų gydytojų vizitų laikų, iš viso atimti licenciją. Medikai atkerta – pirma reikėtų ligonius atpratinti nuo įpročio be reikalo lakstyti pas specialistus – dažnai pakaktų šeimos gydytojo konsultacijos.

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

Pacientai skundžiasi, kad laukia iki metų

Kad situacija išties kritinė, sutiko ir TV3 Žinių kalbinti žmonės, besilankantys gydymo įstaigose.

„Pas kardiologą laukiu pusę metų, pas okulistą net neregistruoja, 8 mėnesiams laukimas“, – piktinosi kalbinta moteris. 

„Pas kardiologą 4 gal mėnesiai, ir pas gastroenterologą taip pat“, – tikino kita moteris.

Dar ilgiau gydytojo vilnietė Zoja tikino laukusi, kai reikėjo operuotis akis.

„Aš laukiau virš metų, o paskui, kai paskambinau, pasiteiravau, man pasakė, jūs nepaskambinot laiku ir jūsų numerėlis prapuolė. Aš nuėjau, sumokėjau 900 eurų už operaciją ir padarė už savaitės“, – esama situacija dėl eilių net ir skubiems pacientams piktinosi vilnietė Zoja. 

Net 73 procentai Lietuvos žmonių sako, kad eilės pas gydytojus yra didžiausia sveikatos apsaugos problema.

„Kai kurie, net trečdalis žmonių, pamatę eiles meta viską ir nebesikreipia į gydytojus“, – teigė konservatorius Laurynas Kasčiūnas.

Poliklinikoms grėstų nuobaudos 

Pagal reikalavimus, šeimos gydytojas ligonį turi priimti per savaitę, o specialistas – per mėnesį, bet tokio reikalavimo poliklinikos nepaiso.

Valdančiųjų planus sumažinti eiles pas gydytojus kritikuojantys opoziciniai konservatoriai siūlo savo eilių mažinimo receptą. 90 procentų pacientų turi gauti paslaugas laiku, jei ne, poliklinika negautų iki 2 procentų apmokėjimo už konsultacijas.

„Kitu atveju tos lėšos būtų sulaikytos ir atitektų toms įstaigoms, kurios gali užtikrinti, kad pacientai gauna paslaugą laiku“, – sakė Seimo narė Gintarė Skaistė.

Šeškinės poliklinikos direktorius nesutinka, kad tokia tvarka duotų naudos ir būtų efektyvi.

„Sankcijos būtų administracijai, bet jei baudos yra finansinės, galų gale nukentės įstaiga, nukentės tie patys gydytojai ir slaugytojai“, – tikino Šeškinės poliklinikos direktorius Mindaugas Sinkevičius.

Dėl nesėkmingos kovos su eilėmis konservartorių kritikuojama Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybė savo nuomonės apie šį siūlymą visuomenei pasisakyti nerado laiko. Užtat pasisakė buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

„Labai keistas siūlymas, jis gal būtų teisingas tik tokiu atveju, jeigu mes turėtumėm sveikatos specialistų perteklių, ir jie dėl kažkokių mums visiems nežinomų priežasčių nenorėtų dirbt“, – svarstė A. Veryga.

Patys medikai sako bėda ne tik gydytojų trūkumas, bet ir siuntinėjimas pas specialistus.

„Turime 10 milijonų siuntimų, tai Estijoje tokiam pačiam pacientų skaičiui tenka 5 milijonai siuntimų“, – didžiausią bėdą įvardijo M. Sinkevičius.

„Patys gyventojai jie kai kada spaudžia šeimos gydytoją išrašyti greičiau pas specialistą, jeigu tai nebus padaryta, be abejo, skųsis administracijai“, – pridūrė gydytojų vadovų sąjungos prezidentas Kęstutis Štaras.

Anot konservatorių, eiles skatina ir apmokėjimo tvarka.

„Konsultacija apmokama tik kas ketvirta, tai žmogus skatinamas grąžinti jį atgal pas šeimos gydytoją, kad konsultacija taptų vėl pirma, nes už ją apmokama“, – pastebėjo konservatorė G. Skaistė.

Konservatoriai reikalauja, kad 95 procentai vizitų laikų būtų sukelti į internetą ir žmonės matytų eiles.

„Nuo ateinančių metų įstaigos, kurios atsisako kelti duomenis į bendrą sistemą tiesiog prarastų licenciją“, – pridūrė G. Skaistė.

Kol valdžia ieško būdų, kaip trumpinti eiles, Užimtumo tarnyba skelbia, kad bent jau medikų algos auga kaip ant mielių. Prieš šešerius metus vidutinė alga prieš mokesčius siekė beveik 3000 eurų, o dabar priartėjo prie 6000 eurų.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

TV3 Žinias žiūrėkite čia:

