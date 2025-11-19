Išgirdusi, ką pasakė poliklinikos darbuotoja, moteris įširdo: „Kantrybės taurė jau perpildyta“

Vilnietė Laura (vardas ir pavardė redakcijai žinoma, – red. past.) piktinosi, kad susirgus dvejų metukų dukrai bandydama prisiskambinti į Karoliniškių polikliniką ir užsiregistruoti pas gydytoją liko nieko nepešusi.
Nejaugi turiu gydyti vaiką savo nuožiūra?
Moteris skundėsi nebežinanti, ką daryti – vaikas jau kelias dienas karščiuoja, yra nusilpęs, kosėja, o pas gydytojus užsirašyti niekaip nepavyksta.
„Negana to, kad vos įmanoma prisiskambinti į registratūrą, galiausiai, kai pavyksta tai padaryti, pasako, jog sistema užlūžusi, todėl negali priimti pacientų. Dabar pats ligų sezonas, žmonėms reikia specialistų pagalbos, tačiau jos negali suteikti dėl sistemos gedimo.
Nejaugi turiu gydyti vaiką savo nuožiūra? Į ką kreiptis tokiu atveju, jeigu paskambinus atitinkamoms institucijoms sulaukiu tik atsakymo: „Pabandykite paskambinti vėliau“.
Skambinu vėliau ir vėl ta pati dainelė. Kas čia per sistema? Kodėl jos niekaip nepavyksta pataisyti? Su panašia situacija susiduriu ne pirmą kartą, tačiau kantrybės taurė jau perpildyta... Tikiu, kad yra ir daugiau žmonių, kuriems skubiai reikia apsilankyti pas gydytojus, bet jie to negali padaryti dėl to, kad niekaip nepataiso E. Sveikatos...“ – piktinosi Laura.
Ji pridūrė, kad su sergančiu vaiku dirba namuose, todėl derinti darbą ir vaiko priežiūrą yra nelengvas iššūkis. „Kaip man gauti nedarbingumą, kai negaliu vaiko parodyti gydytojams?“ – klausė moteris.
Socialiniuose tinkluose plina ir pačių gydytojų iš kitų gydymo įstaigų žinutės, kad E. sveikata vėl normaliai neveikia.
Registrų centras ieško būdų gerinti situaciją
Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad vėl fiksuojami E. sveikatos strigimai.
„Šiuo metu fiksuojamas E. sveikatos sulėtėjimas, Registrų centro IT administratoriai, programuotojai kartu su išorės paslaugų teikėjais analizuoja galimas išaugusios duomenų bazės apkrovos priežastis ir bando pritaikyti programines priemones, kurios pagerintų sistemos veiklą.
Tęsiant intensyvią sistemos veiklos stebėseną, Registrų centras nuolat analizuoja labiausiai jos našumui įtakos darančius duomenų teikimo užklausas, analizuoja ilgiausiai trunkančius elektroninių sveikatos dokumentų perdavimo atvejus, vykdo duomenų gavimo užklausų vykdymo optimizavimo darbus“, – komentavo centro atstovas.
Pasak jo, sprendžiant identifikuotas funkcines klaidas turi būti atliekami programiniai pakeitimai, tad dar kurį laiką galimi tam tikri sistemos veiklos trikdžiai.
Siūlo dar sumerkti milijonus
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad praėjusią savaitę sutrikus E. sveikatai, nebuvo galima išrašyti nei siuntimų, nei receptų.
M. Samkus pabrėžė, kad atnaujinimai buvo didelio masto ir buvo atliekami aktyviai naudojant e. sveikatos sistemą, tad tai pareikalavo papildomų pastangų stabilizuojant jos darbą.
Per praėjusią savaitę į e. sveikatos sistemą buvo pateikta apie 2 mln. elektroninių dokumentų, iš kurių 0,4 mln. buvo e. receptai, dar 0,2 mln. buvo siuntimai.
Bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros įstaigų informacines sistemas aptarnaujančiais tiekėjais dalis šių dokumentų į sistemą buvo pateikti naktį, kai sistemos apkrova yra mažiausia.
Šiuo metu e. sveikatos sistema aptarnauja per 4 tūkst. unikalių techninių integracijų, per valandą yra gaunama užklausų iš daugiau kaip 2 tūkstančių unikalių IP adresų. Per mėnesį e. sveikatoje yra sugeneruojama daugiau kaip 10 mln. dokumentų.
Be to, valdžia suka galvas, kaip reanimuoti merdinčią, dešimtmečiais nepagydomą E. sveikatos sistemą. Sveikatos apsaugos ministrė prabilo apie tai, kad reikėtų investuoti 15 milijonų eurų į naujos institucijos kūrimą, o sistemą prižiūrintis Registrų centras planuoja išleisti dar 25 milijonus eurų senos sistemos padalinimui.
Komentaro dėl situacijos kreipėmės ir į Karoliniškių polikliniką, sulaukę atsakymo tikimės papildyti.