„Nemuno aušra“ užsimena apie auditą sveikatos sektoriuje: įvardijo, ką tikrintų

Aušriečių deleguota Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė grasina dėl nuolatos stringančios „E.sveikatos“ pradėti auditą. Mat kasmet tvarkyti stingančią sistemą valstybei kainuoja apie 4 milijonus eurų.
„Kaip jūs laikotės?“ – savo paciento klausia Panevėžio miesto poliklinikos šeimos gydytoja. Antanas vardija, kiek ir kokių vaistų jam reikia:
„Kraują skiesti, nuo cholesterolio, širdies geriu – tai visokių, kokių ten reikia, aš ten visų nebeatsimenu.“
Negalėjo pateikti net mirties liudijimo
Bet gerų žinių gydytoja neturi – išrašyti elektroninį receptą sunkiai sekėsi, nes po savaitgalio atnaujinimo darbų strigo „E.sveikatos“ sistema.
„Negalime išrašyti elektroninių receptų, siuntimų. Man, asmeniškai, reikėjo išrašyti mirties liudijimą, taip pat negalėjau to atlikti. Reikėjo popierinį mirties liudijimą išrašyti“, – komentavo šeimos gydytoja Rūta Marozaitė.
„Truputį ne kaip, ne kaip – bet ką padarysi?“ – sakė pacientas Antanas.
Vėliau – jau geriau, sistema rodė bent kažkokius gyvybės ženklus.
„Žinote, kaip tik ir bandžiau nusipirkti vaistelius, bet niekaip negalėjau elektroniniu būdu užsisakyti, tai tiesiog fiziškai teko atvažiuoti“, – tikino vilnietė Vitalija.
„Pacientų antplūdis“, – sakė vaistininkas Saulius Morkūnas.
Registrų centras apibūdino strigimą
Tokių situacijų vaistininkas per 13 savo darbo metų sako nėra patyręs.
„Paimame paciento dokumentą, bandome prisijungti prie sistemos ir tiesiog sukasi ratukas, ir jis gali suktis 5 minutes. Tada perkrauname savo sistemą, kad galėtume bent jau paleisti kitus pacientus“, – tvirtino S. Morkūnas.
„E.sveikatos“ sistemą prižiūrintis Registrų centras tikina, kad trikdžiai atsirado jau pirmadienį, kai prie sistemos ėmė jungtis ir medikai, ir pacientai.
„Šeštadienį, sekmadienį sistema veikė gana stabiliai. Tačiau pirmadienį, pasijungus visai Lietuvai, atsirado greitaveikos problemos“, – sakė Registrų centro direktorius Adrijus Jusas.
Registrų centras tikina nuolat stebintis ir sprendžiantis situaciją su sveikatos priežiūros įstaigomis.
„Sistema veikia, bet su 95 proc. apkrova. Tas veikimas yra ribinis, bet tikimės, kad sekantys mūsų patvarkymai leis išspręsti tuos klausimus“, – komentavo A. Jusas.
„Atsirado trikdžiai. Tikrai apgailestaujame ir atsiprašome medikų ir pacientų, kurie patyrė nepatogumų dėl stringančios „E.sveikatos“ sistemos“, – tikino sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
„Tas pagrindas ir architektūra yra 15–20 metų senumo, kaip buvo užmanyta, ir niekas tikrai neskaičiavo nei tokių apimčių, nei tokių duomenų“, – pasakojo Registrų centro direktorius.
Gali atlikti auditą ir triumfuoti
Išlaikyti ir nuolat tvarkyti pasenusius „E. sveikatos“ sistemos pamatus valstybei kainuoja iki 4 mln. eurų per metus.
„Tai nėra labai daug ir, matyt, ateityje, investuojant daugiau į sistemos atnaujinimą, tie pinigai bus reikalingi didesni“, – tvirtino A. Jusas.
„Tai daugiau pinigų, daugiau etatų reikėtų? – Daugiau darbuotojų, kurie išskirtinai dirbtų prie „E.sveikatos“, ir tada greičiau spręstųsi tos problemos, su kuriomis dabar susiduriame“, – sakė M. Jakubauskienė.
Užsimenama idėja „E.sveikatą“ padaryti kaip atskirą instituciją. Tačiau gražūs planai – tolimai ateičiai. Anksčiausiai 2027 metams. Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės planai nežavi.
„Receptai kaip receptai, bet yra siuntimai gultis į ligoninę, pas specialistus, ir mes nieko nematome. Tai turėjo pasiruošti, kažkokiu būdu padaryti... 21 technologijų amžiuje ir šitaip užstrigti yra netoleruotina“, – piktinosi Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė, aušrietė Lina Šukytė-Korsakė.
Aušrietė užsimena ir apie galimą „E.sveikatos“ auditą. Vien „E. sveikatos“ sistemos sukūrimas kartu su Europos Sąjungos lėšomis kainavo apie 40 mln. eurų.
„Žinokite, turbūt auditą atliksime, kaip ir visur, „Nemuno aušra“ atlieka auditą“, – juokėsi L. Šukytė-Korsakė.
„Kol kas tokios kritinio poreikio nematome. Jeigu būtų poreikis inicijuotas, galėtume apie tai kalbėtis“, – tvirtino sveikatos apsaugos ministrė.
Kadangi sveikatos apsaugos ministrė nesipriešina, aušriečiai iškėlę audito klausimą rimtai triumfuotų.
