Registrų centras vis dar neranda E. sveikatos trikdžių priežasties

„Savaitgalį buvo atliekami didelės apimties E. sveikatos atnaujinimo darbai, kurių metu buvo įdiegta nemažai naujovių. Registrų centro komanda, bendradarbiaudama su išorės ekspertais nuo pirmadienio ryto ieško galimų sistemos sulėtėjimą lemiančių priežasčių, tačiau iki šiol jų identifikuoti nepavyko. – sako Registrų centro generalinis direktorius Adrijus Jusas. – Norime nuoširdžiai atsiprašyti visų sistemos naudotojų – pirmiausiai sveikatos priežiūros specialistų, kuriems ši situacija sutrikdė jų kasdienį darbą, taip pat pacientų. Kartu norime patikinti, kad dedame visas pastangas, jog E. sveikatos sistemos veikla būtų kaip įmanoma greičiau stabilizuota“.
Šiuo metu ties problemų identifikavimu ir galimų sprendimų paieška dirba Registrų centro komanda, yra pasitelkti išorės ekspertai, bendradarbiaujama su kolegomis iš sveikatos priežiūros įstaigų, rašoma pranešime spaudai.
„Detaliai analizuojame duomenų mainų procesą, analizuojame monitoringo duomenis, kartu su išorės ekspertais projektuojame programinius pakeitimus, kurie leistų optimizuoti duomenų bazės veiklą. Naktį gavome patvirtinimą iš kelių įstaigų, kad duomenų apsikeitimas tarp sistemų įvyko. Tačiau nuo antradienio vėl stebime išaugusią duomenų bazės apkrovą, todėl susisiekėme su sveikatos priežiūros įstaigų informacines sistemas aptarnaujančiomis įmonėmis ir paprašėme jų pagal galimybes apriboti duomenų apsikeitimą su centrine E. sveikatos sistema“, – sako Registrų centro IT direktorius Antanas Raguotis.
Anot jo, ieškoma visų įmanomų būtų, kad sveikatos priežiūros specialistų darbas būtų kuo mažiau sutrikdytas, tačiau tai padaryti nelengva dėl sudėtingos technologinės sistemos sandaros.
„E. sveikatos sistema technologiškai reikšmingai nebuvo atnaujinta daugiau kaip 10 metų. Savaitgalį vykę atnaujinimo darbai apėmė tiek dalinius technologinius atnaujinimus tiek didelį naujo funkcionalumo paketą. Tad sklandžiai įgyvendinti tokio dydžio pokyčius nėra lengva. Be to, šie atnaujinimai tik dar kartą parodė, kad E. sveikatos sistemos dekomponavimas yra būtinas, nes esama monolitinė sistemos architektūra yra archajiška nuo pat jos sukūrimo. Tad ją vystyti esamame stovyje yra ypatingai sunkus uždavinys“, – sako A. Raguotis.
Primename, kad savaitgalį buvo atliekami didelės apimties E. sveikatos atnaujinimo darbai – atnaujinta technologinė sistemos dalis, taip pat įdiegti net keli nauji funkcionalumai, susiję su ambulatorinių slaugos paslaugų teikimu namuose, e. recepto pildymu ir taisymu, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių duomenų mainais ir kiti.
E. sveikatos sistema yra bene didžiausias savo apimtimi sistema visoje šalyje, integracijomis sujungta ne tik su šalyje veikiančiomis gydymo įstaigomis, bet ir su kitomis nacionalinėje sveikatos apsaugos sistemoje dalyvaujančiomis sistemomis. Šiuo metu E. sveikatos sistema aptarnauja per 4 tūkst. unikalių techninių integracijų, per valandą yra gaunama užklausų iš daugiau kaip 2 tūkstančių unikalių IP adresų. Per mėnesį E. sveikatoje yra sugeneruojama daugiau kaip 10 mln. dokumentų. E. sveikatos duomenų bazės dydis siekia arti 510 terabaitų.