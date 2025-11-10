Medikų organizacijos Seimą ragina nepritarti SAM siūlymams dėl priemokų ir įstaigų prioritetizavimo

Ministerija, be kita ko, siūlo uždrausti gydymo įstaigoms imti papildomas priemokas už valstybės finansuojamas sveikatos priežiūros paslaugas, teikti prioritetą valstybės bei savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigoms.
„Prašome nepritarti projektams (...) kol nebus aiškiai reglamentuoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) apmokamų bazinių paslaugų aprašai, išaiškinta dėl sutarčių su Valstybine ligonių kasa (VLK) sudarymo – grąžinti projektus tobulinimui“, – rašoma pirmadienį paviešintame kreipimesi.
Medikų organizacijos prašo įstatymo rengėjo siūlomuose projektuose aiškiau apibrėžti, kas yra būtinosios paslaugos bei atskirti bazinę paslaugą nuo nemedicininės aptarnavimo paslaugos.
Kreipimesi siūloma pacientams palikti teisę rinktis papildomas brangiau kainuojančias ar mokamas paslaugas ir prieš balsuojant atlikti poveikio analizę dėl pakankamo paslaugų masto teikimas ir paslaugų kokybės.
Medikų organizacijos į parlamentarus kreipėsi, nes antradienį Seime bus svarstomas SAM siūlymas Valstybinei ligonių kasai iš pradžių sutartis sudaryti su valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigomis, o privačiam medicinos sektoriui palikti tas paslaugas, kurių nepajėgia suteikti viešasis.
Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė turėjo spalio pabaigoje parlamentui pateikti Sveikatos draudimo įstatymo pataisas, tačiau opozicija paprašė šiuo klausimu padaryti pertrauką iki kito Seimo posėdžio.
Minėtam projektui jau yra pritarusi Vyriausybė.
Kaip rašė BNS, Seimas birželį pritarė Vyriausybės parengtoms pataisoms uždrausti gydymo įstaigoms imti papildomas priemokas už valstybės finansuojamas sveikatos priežiūros paslaugas. Pagal jas, gydymo įstaigos jau nuo kitų metų nebegalėtų už valstybės laiduojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš paciento reikalauti papildomo mokesčio.
BNS skelbė, kad 2018 metais Seimas tuometinio sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos iniciatyva buvo priėmęs pataisas, kurios taip pat būtų suteikusios savivaldybių ir valstybės sveikatos priežiūros įstaigoms prioritetą prieš privačias.
Tuomet prezidentė Dalia Grybauskaitė jas vetavo, teigdama, jog nustatyta pirmenybė valstybinėms sveikatos priežiūros įstaigoms gali prieštarauti Konstitucijai. Seimas pritarė šiam veto.
