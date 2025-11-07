 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Santarų vadovas pripažino įtampas Neurochirurgijos centre: „Dėl bendravimo, nepagarbaus elgesio“

2025-11-07 10:05 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 10:05

Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie iš Santaros klinikų pasitraukiančius gydytojus, įstaigos vadovas Tomas Jovaiša pripažino, kad Neurochirurgijos centre išties buvo įtampų. Vis dėlto, pasak jo, iškilusios problemos buvo sprendžiamos. Anot direktoriaus, pradėjus įgyvendinti pokyčius, Neurochirurgijos centro vadovas nusprendė nutraukti darbo santykius, o kartu iš darbo pasitraukė ir keli jo komandos gydytojai.

Pacientai priblokšti: auksinių rankų chirurgai vienas po kito paliko Santaros klinikas (tv3.lt koliažas)

Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie iš Santaros klinikų pasitraukiančius gydytojus, įstaigos vadovas Tomas Jovaiša pripažino, kad Neurochirurgijos centre išties buvo įtampų. Vis dėlto, pasak jo, iškilusios problemos buvo sprendžiamos. Anot direktoriaus, pradėjus įgyvendinti pokyčius, Neurochirurgijos centro vadovas nusprendė nutraukti darbo santykius, o kartu iš darbo pasitraukė ir keli jo komandos gydytojai.

„Neurochirurgijos centras buvo vienas iš tų karštų taškų – ten tikrai buvo daug nusiskundimų ir dėl bendravimo, dėl nepagarbaus elgesio, dėl darbo organizavimo (…). Jauniesiems gydytojams buvo skiriamos pusinės darbo dienos (..). Grafikuose buvo numatyti planiniai neatvykimai į darbą“, – penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje žurnalistams sakė Santaros klinikų generalinis direktorius. 

„Per šitą laiką mums pavyko išspręsti daugiau formaliuosius klausimus. Buvo sutvarkyti darbo grafikai, užtikrintas teisės aktų laikymasis (…). Deja vienintelis dalykas, kurio mums nepavyko pasiekti yra vadovavimo stiliaus pokyčių. Tokio vadovavimo centre, kuris burtų komandą, kuris būtų jungiančios lyderystės vadovavimas (…). Centro vadovas vietoje tolimesnių pokyčių pasirinko sprendimą nutraukti darbo santykius kartu su juo nusprendė nebedirbti ir keletas jo komandos narių“, – dėstė jis. 

Sveikata.lt
