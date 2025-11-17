Grandioziniai E. sveikatos pokyčiai: štai kas įsigaliojo nuo lapkričio 8 d.

„Medikui atnaujinta E. sveikatos sistema padeda paprasčiau ir greičiau rasti aktualią informaciją apie paciento sveikatą, patogiau tvarkyti sveikatos duomenis elektroniniu būdu dėl naujai atsiradusių ir esamų modernizuotų duomenų rinkinių struktūrizavimo, tai įgalina kokybiškiau suteikti paslaugas pacientams. Pacientai savo ruožtu gali matyti daugiau savo sveikatos struktūrizuotų duomenų.“, – sako sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.
Viceministras dėkoja E. sveikatos naudotojams už supratingumą ir kantrybę, po atnaujinimų diegimo susidūrus su sistemos sulėtėjimu ir nepatogumais jungiantis bei naudojantis sistema. Atnaujinimai buvo didelio masto ir buvo atliekami aktyviai naudojant E. sveikatos sistemą, tai pareikalavo papildomų pastangų stabilizuojant jos darbą. Pagrindiniam sistemos tvarkytojui Registrų centrui pašalinus kilusius trikdžius, sistema veikia stabiliai.
Atnaujintą E. sveikatos sistemą specialistai dar vadina naująja E. sveikatos sistemos versija, nes sukurtos net kelios naujos posistemės, modernizuotos jau veikiančios. Taip pat įdiegta daug papildomų funkcijų. Technologinius sistemos naujovių diegimo darbus atliko pagrindinis sistemos tvarkytojas Registrų centras.
Dirbantiems tiesiogiai su E. sveikatos portalu pokyčiai tapo matomi nuo diegimo į gamybinę aplinką dienos, o įstaigos, kurios dirba su vidinėmis informacinėmis sistemomis, atnaujinimus pajus priklausomai nuo savo sistemos pasiruošimo. Gydymo įstaigos visus pakeitimus savo sistemose turėtų baigti iki kitų metų gegužės mėnesio.
Susipažinti su naujais E. sveikatos funkcionalumais specialistams padės mokymų įrašai ir edukacinė medžiaga, kuri yra skelbiama čia: E. sveikatos portalas/Modernizuotos ESPBI IS instrukcijos.
Modernizuota E. recepto posistemė
Sveikatos priežiūros specialistams E. sveikatoje atsiranda galimybė koreguoti receptus. Taip pat palengvinti receptų rašymą padės įdiegti nauji klasifikatoriai, kurie realiu laiku pateiks informaciją apie vaistų tiekimo sutrikimus, kompensuojamųjų vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių (MPP) kompensavimo sąlygų pokyčius ir kt.
Galimybė vaistus ir kompensuojamųjų MPP išduoti (parduoti) dalimis palengvins darbą vaistininkams, kai vaistinė neturės viso reikalingo pacientui kiekio, tiek pačiam pacientui, kuris neprivalės įsigyti visą recepte išrašytą kiekį.
E. sveikatoje visiems naudotojams planuojama teikti daugiau edukacinės medžiagos, pavyzdžiui apie vartojamų vaistų saugumą. Atsiranda galimybė pateikti pranešimą apie įtariamą nepageidaujamą reakciją į vaistą.
Daugiau apie E. recepto posistemės atnaujinimus galima skaityti ČIA
Sukurtos net kelios naujos posistemės
Kiek anksčiau, spalio mėnesį, buvo įdiegta laboratorinių tyrimų posistemė ir vieningas laboratorinių tyrimo duomenų apsikeitimo standartas, o nuo lapkričio 8 d. pradėjo veikti nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių (NGN) posistemė, kurioje nacionaliniu lygiu bus tvarkomi visi nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos duomenys. Tai leis optimizuoti procesus, mažės išrašomų dokumentų, gydytojams bus paprasčiau rasti išsamią informaciją apie paciento sveikatą.
Specialistams, teikiantiems slaugos paslaugas namuose, sukurta funkcija, leidžianti užpildyti ambulatorinių slaugos paslaugų namuose paskyrimui reikalingą klausimyną poreikio nustatymui bei paskirti šias paslaugas. Siekiama, kad duomenys apie slaugos namuose teikiamas paslaugas būtų tvarkomi nacionaliniu lygiu.
E. sveikatoje – dar daugiau duomenų
E. sveikatos sistemoje bus tvarkoma daugiau su psichikos sveikata susijusių klinikinių duomenų, tuo pačiu užtikrinama jų apsauga ir anonimiškumas, nes duomenis galės matyti tik tam tikri specialistai.
Sistemoje bus tvarkomi duomenys apie pirmą kartą nustatomus onkologinius susirgimus ar užkrečiamąsias ligas. Taip sumažės techninio darbo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, nes nebereikės tų pačių duomenų teikti kelioms institucijoms, o pakaks duomenis suvesti į E. sveikatą. Taip pat specialistai galės matyti Greitosios medicinos pagalbos tarnybos pateiktus duomenis apie greitosios medicinos pagalbos iškvietimus.
Paprastesnė prieiga prie aktualiausių paciento sveikatos duomenų
Siekiant kokybiškesnio klinikinių duomenų pateikimo, peržiūrėti šiuo metu E. sveikatoje tvarkomi duomenų rinkiniai: ambulatorinio apsilankymo aprašymas, stacionaro epikrizė, siuntimai ir kt. Duomenys sustruktūruoti, įdiegta daugiau klasifikatorių.
Atsižvelgiant į ES rekomendacijas, patobulintas ir išplėstas pacientų diagnozių modelis, siekiant sklandaus duomenų mainų tarp ES šalių ateityje. Atnaujintoje sistemoje diagnozė turi ciklą: nuo diagnozės įtarimo iki jos paneigimo ar patvirtinimo, paciento pasveikimo arba diagnozės paneigimo.
Gydytojas paciento diagnozių sąraše matys, kokia yra diagnozės būsena (aktyvi/paneigta/lėtinė/išspręsta/panaikinta). Naujasis modelis taupys mediko laiką, nes jam nereikės ieškoti informacijos apie diagnozę ambulatorinio apsilankymo formoje, informacija apie paciento ligas bus pateikiama aiškiau, struktūruotai.
Prie paciento sveikatos duomenų atsiranda informacija apie paciento alergijas. Alergijų laukas įneša aiškumo informuojant specialistą apie galimas rizikas, pradedant odos bėrimais ir baigiant anafilaksijos reakcija, skiriant vaistus, prieš numatomas operacijas ir pan.
Šie pokyčiai supaprastins ir pagreitins sveikatos priežiūros specialistams prieigą prie aktualiausių paciento sveikatos duomenų.
E. sveikatos apimtys išaugo šimtais kartų
Centrinė E. sveikatos sistema sukurta 2015 m. Per tą laiką duomenų kėlimas į sistemą išaugo daugiau nei 300 kartų: nuo kiek daugiau nei 340 000 tūkstančių pirmaisiais metais iki 109 mln. sveikatos įrašų per 2024 metus.
Todėl atliekant atnaujinimo darbus teko iš esmės modernizuoti visus egzistuojančius komponentus, peržiūrėti veiklos procesus, greitinant duomenų teikimą ir gavimą, įdiegtos naujos kartos tarnybinės stotys.