Apstulbo ryte pažiūrėję pro langą: baltarusiai aiškinasi tokio reiškinio priežastis

„Vaizdo įrašas be filtrų. Šiandien ryte Soligorske buvo rausvas rūkas. Tiesą sakant, spalva buvo labiau rausva nei violetinė“, – pažymėjo įrašo autorė, pasirašiusi @senora_darya.
Komentaruose emocijos svyravo nuo šoko iki susižavėjimo.
„Pasakyti, kad buvau šokiruota, reiškia nepasakyti nieko“, „Aš taip pat pastebėjau, kad šiandien buvo rožinis rytas. Gražu ir neįprasta“, „Taip, pas mus taip pat buvo rožinis“, – dalijosi vartotojai.
Kodėl rūkas buvo rožinis? Kokie gali būti šio reiškinio paaiškinimai
Meteorologai ir fizikai išskiria keletą pagrindinių priežasčių, kurios galėjo paversti įprastą rūką rožiniu.
1. „Ryto saulėlydžio“ efektas. Tai pagrindinė ir labiausiai tikėtina priežastis. Pats rūkas yra bespalvis. Stebuklas prasideda aušros metu, kai saulė yra žemai virš horizonto. Jo spinduliai turi prasiskverbti per tankesnius atmosferos sluoksnius, kurie veikia kaip milžiniškas šviesos filtras, „atskirdami“ šaltus mėlynos spalvos atspalvius ir praleisdami šiltus – raudonus ir oranžinius. Tankus rūkas veikia kaip milžiniškas ekranas, kuris atspindi ir išsklaido šią rožinę šviesą po visą miestą.
2. Oro anomalijos ir temperatūros svyravimai. Žiemą rausvas rūkas dažnai susidaro esant staigiems temperatūros svyravimams. Kai termometro stulpelis yra žymiai aukštesnis už sezoninę normą, tai skatina aktyvų drėgmės garavimą ir ypač tankaus rūko „dangaus“ susidarymą, kuris idealiai atspindi ir laužia saulės šviesą.
3. Ciklonų įtaka. Debesuotas ir rūkas dažnai lydi ciklonus. Esant tam tikroms aplinkybėms – tankiam debesuotumui viršuje ir prošvaisoms horizonte – ciklonas gali sukurti idealų „projektorių“, kuris rūką nudažo švelniais atspalviais.
Specialistai ramina: jei rūkas yra rausvos spalvos tik dėl šviesos žaismo ir oro sąlygų, jis nėra pavojingas sveikatai. Tai gamtos reiškinys, o ne technologinės avarijos ar taršos pasekmė, rašo „Minskaya Pravda“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!