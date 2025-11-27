 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Aušrietis“ kreipėsi į LRT: prašo pateikti į laidas kviestų politikų statistiką

2025-11-27 18:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-27 18:36

Seimo „aušrietis“ Karolis Neimantas kreipėsi į Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT), prašydamas pateikti informaciją apie tai, kiek kartų kiekvienos politinės partijos atstovai buvo kviečiami ir dalyvavo visuomeninio transliuotojo radijo bei televizijos laidose. Be to, politikas prašo nurodyti laidų transliacijų tvarkaraščius. Pastaruoju kreipimusi socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. 

Karolis Neimantas Juliaus Kalinsko/Fotobankas

Seimo „aušrietis“ Karolis Neimantas kreipėsi į Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT), prašydamas pateikti informaciją apie tai, kiek kartų kiekvienos politinės partijos atstovai buvo kviečiami ir dalyvavo visuomeninio transliuotojo radijo bei televizijos laidose. Be to, politikas prašo nurodyti laidų transliacijų tvarkaraščius. Pastaruoju kreipimusi socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. 

REKLAMA
5

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prašau pateikti išsamią ir susistemintą statistiką apie parlamentinių politinių partijų atstovų dalyvavimą ir kvietimus į LRT televizijos bei radijo politines laidas laikotarpiu nuo 2024 m. lapkričio 14 d. iki 2025 m. lapkričio 14 d. (arba nuo konkrečios laidos transliavimo pradžios, jei ji pradėta transliuoti vėliau)“, – dėstoma politiko kreipimesi į LRT. 

REKLAMA
REKLAMA

Be to, „aušrietis“ prašo pateikti duomenis ir apie tuos atvejus, kai politinių partijų atstovai atsisakė dalyvauti laidose, taip pat situacijas, kai LRT iš jų negavo jokio atsakymo į pateiktą kvietimą. 

REKLAMA

Politikas visuomeniniam transliuotojui skirtame kreipimesi taip pat paprašė nurodyti šešių LRT televizijos ir septynių radijo laidų transliacijų tvarkaraštį laikotarpiu nuo 2024 m. lapkričio 14 d. iki 2025 m. lapkričio 14 d.

Kaip skelbta, pastaruoju metu „aušriečiai“ Seime kėlė ne vieną klausimą dėl LRT, inicijavo įstatymo pataisas. 

Viena jų – siūlymas supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką. „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.

REKLAMA
REKLAMA

Siūlymas ketvirtadienį įveikė pirmąjį balsavimą Seime – įstatymo pataisos po pateikimo sulaukė parlamentarų palaikymo.

Be to, ketvirtadienį Seimas pritarė ir „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijų siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai bus skiriama apie 80 mln. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Ha ha
Ha ha
2025-11-27 19:03
Atrodo, kad jie pasimokė iš Amerikos. Ten Kongreso klausymuose tą pačią taktiką naudojo. Ten parodė visą šališkumą. Jei profesionaliai padarytų tą patį Lietuvoje, būtų kažkas naujo ir gaivaus. Kad tik nesusimautų, ten reikia ir šiek tiek profesionalumo. Žemaitaičio partija pradeda, pažiūrėsime ar laimės. Bet darosi žymiai įdomiau nei anksčiau
Atsakyti
Varom varom
Varom varom
2025-11-27 18:40
Pagaliau prasidėjo
Atsakyti
rimas
rimas
2025-11-27 19:20
teisingai,pamatysime kas yra kas ir kas stovi uz kokiu politiku nugaros,plauna kartu rankas,kuria gynybos projektu,,idejas,,kur liktu daugiausiai...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų