  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Čmilytė-Nielsen reiškia nerimą dėl ketinimų patraukti Budrį: jis vienas kompetentingiausių ministrų

2025-11-27 16:09 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 16:09

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui kritikuojant užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį ir tikinant, jog jis savo pareiškimais yra atsakingas už Baltarusijos hibridinės atakos pasekmes, Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen tikina, jog Lietuvos diplomatijos vadovas yra vienas kompetentingiausių Vyriausybės atstovų. Parlamentarės teigimu, jei vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius ir Susisiekimo ministerijos vadovas Juras Taminskas į savo darbą įdėtų tiek pastangų, kiek K. Budrys, Lietuvos šansai Baltarusijos hibridinės atakos kontekste esą būtų geresni. 

Viktorija Čmilytė-Nielsen (nuotr. Elta)

„Mano manymu, K. Budrys yra vienas iš labiausiai kompetentingų ministrų šioje Vyriausybėje. Man kelia nerimą ketinimai (…) jį patraukti (iš Ministrų kabineto – ELTA). Aš sakyčiau, kad jis savo darbą daro. Kiek efektyviai? Tikrai būtų galima efektyviau, bet tai tikrai nėra blogiausias ministras šioje Vyriausybėje, anaiptol", – ketvirtadienį laidoje „Iš esmės" kalbėjo politikė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mano manymu, K. Budrys yra vienas iš labiausiai kompetentingų ministrų šioje Vyriausybėje. Man kelia nerimą ketinimai (…) jį patraukti (iš Ministrų kabineto – ELTA). Aš sakyčiau, kad jis savo darbą daro. Kiek efektyviai? Tikrai būtų galima efektyviau, bet tai tikrai nėra blogiausias ministras šioje Vyriausybėje, anaiptol“, – ketvirtadienį laidoje „Iš esmės“ kalbėjo politikė. 

„Jeigu vidaus reikalų ministras ir susisiekimo ministras dėtų tiek pastangų, šansai būtų geresni“, – akcentavo V. Čmilytė-Nielsen. 

Kaip skelbta anksčiau, jau kurį laiką užsienio reikalų ministrui kritikos negailintis R. Žemaitaitis teigė, jog būtent K. Budrys savo pareiškimais yra atsakingas už Baltarusijos hibridinės atakos pasekmes. 

Kiek anksčiau „aušriečių“ lyderis taip pat yra sakęs, jog premjerė Inga Ruginienė su K. Budriu, kaip Vyriausybės nariu, turėtų atsisveikinti. 

ELTA primena, kad rudenį suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.

Vis dėlto, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti kiek anksčiau, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, tačiau kontrabandiniai balionai ir toliau skrieja į Lietuvą.

Savo ruožtu Minsko režimas, Lietuvai uždarius sieną, uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.

Tačiau praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną, Lietuvos vilkikai ir toliau yra įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Andrius Ufartas
„Šikną reikia jausti ant kėdės“: vaizdo įraše – Žemaitaičio žodžiai Budriui (43)
Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)
Atkirtęs Žemaitaičiui Budrys prakalbo apie prezidento ir Seimo rinkimus: „2028 metų rinkimai irgi ne taip toli“ (49)
Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis
Budrys atsakė, ar svarstys kandidatuoti prezidento rinkimuose (22)
Kęstutis Budrys (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Budrys pareiškė: iš „Nemuno aušros“ atstovų išgirdau, kad užsienio politiką vykdau šauniai (7)

