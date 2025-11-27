Kondratovičius sulaukė Kasčiūno pašaipų – užkliuvo lietuvių kalbos žinios

Daug kritikos sulaukė Kęstutis Budrys. Jis peiktas už tai, kad nepavyksta kaimynų ir europiečių įtikinti imtis realių veiksmų prieš Lukašenkos režimą.
Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Budrys turėjo ieškoti pasiteisinimų
Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas ir vėl lankėsi Seime. Antradienį jį iškvietė valdantieji socialdemokratai, o trečiadienį kvietimas – iš opozicijos. Nors iškviestas ne tik jis, bet ir policijos generalinis komisaras.
Pakviesti ir trys ministrai, kad pasiaiškintų ir jie, kaip sprendžia susidariusią krizę.
Būtent Kęstutis Budrys sulaukė didžiausio dėmesio iš trijų opozicinių frakcijų. Juolab jis per kelias savaites net du kartus Briuselyje bandė įtikinti kitų šalių kolegas, kad prieš mus A. Lukašenka vykdo hibridinę ataką.
„Mes siekiame iš Europos Komisijos, kad būtų parengtas sankcijų paketas ir pateiktas Tarybai tvirtinimui“, – Seime sakė užsienio reikalų ministras.
Anot K. Budrio, svarbu, kad Briuselyje palaikytų idėją, kad hibridinės A. Lukašenkos atakos būtų vertinamos, kaip kriterijus, dėl ko apskritai turi atsirasti naujos sankcijos. Anot K. Budrio, Lietuva siūlo sankcionuoti Baltarusijos aviacijos sektorių, taikyti draudimą investuoti Baltarusijoje, uždrausti europiečių įmonėms dirbti su baltarusiais.
„Kitas yra svarbus dalykas, ir čia yra nebaigti namų darbai, tai yra importo apribojimai azoto trąšoms. Rapsų aliejus, druskos ir kitos produktų grupės“, – siūlė K. Budrys.
Tik ar A. Lukašenka iš tiesų pats galės gerti savo aliejų, nes jo niekur kitur neparduos, neaišku. Mat, ar sankcijos bus – garantijos nėra.
„Tai jeigu dabar eisime dar kartą į sienos uždarymą, eis latviai kartu, uždarinės sieną, ar ne? Nes matote, „Twitterio“ žinutėms solidarizuojantis, yra viena, pasisakymas posėdyje yra antra, bet jeigu sprendimas yra eit kartu, uždarinėt sieną, kartu dar ir lenkus paimti, čia jau rimtas solidarumas“, – svarstė konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Apie tokius įsipareigojimus K. Budrys pasakyti negalėjo. Kaip ir nedetalizavo, kiek ir kaip mus remia amerikiečiai. Sako, kad tai pristatė uždarame Seimo komiteto posėdyje.
„Jūs negalėjote dalyvauti, buvote išvykęs turbūt, mačiau fūlę žiūrėjote Amsterdame“, – L. Kasčiūnui kandžiai replikavo K. Budrys.
„Akivaizdu, kad šito fronto, bent koalicijos nesuformuosime regione, tai akivaizdu, kad liksime vieni“, – pridūrė K. Budrys.
Lietuva gali įvesti savo sankcijas
Tiesa, anot K. Budrio, jeigu europinių sankcijų nepavyks suderinti, gali būti mūsų pačių – nacionalinės sankcijos. Pavyzdžiui, įšaldant baltarusių įmonių turtą Lietuvoje.
Po K. Budrio savo progos sulaukė ir iki tol nuobodžiavęs Vidaus reikalų ministras. Ir vėl teko pakartoti jau daug kartų girdėtus žodžius, kad teisėsauga dirba, gaudant kontrabandininkus. Bet kaip ir generalinis komisaras, V. Kondratovičius prašo kantrybės.
„Šitą fenomeną, kontrabandininkų, kurį dabar analizuojame ir labai intensyviai dirba, tikrai bus tų atvejų“, – teigė V. Kondratovič.
Nors, anot pasieniečių, kontrabanda balionais patys stambiausieji kontrabandistai neužsiima. Jie renkasi lengvesnius, patogesnius kelius.
„Tam, kad suformuoti vieno vilkiko su priekaba krovinį, kontrabandinių cigarečių, reikia atlikti virš 700 skrydžių“, – tikino pasieniečių vadas R. Liubajevas.
Bet tų, kurie laukia skraidančių cigarečių, taip pat netrūksta.
„Identifikuota, pasakysiu, kelios dešimtys mažesnių ar stambesnių grupių, kurios verčiasi kontrabanda ir vienas iš to vertimosi būdų, būtent meteorologiniais balionais“, – patvirtino Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
Vis tik V. Kondratovičiui skamba kritika, kad negalime susitvarkyti su balionais. Tačiau jis tikina, kad Lietuva turi ne tik planą A, bet ir planą D.
V. Kondratovičius priminė, kad balionai skraidyti pradėjo prie konservatorių, bet jie irgi neturėjo plano, kaip balionus numušti ar suvaldyti.
„Buvęs vidaus reikalų ministras, buvusi vidaus reikalų ministrė – visada mūsų telefonas keliauja iš grupės į grupę, turiu ten Signal grupę sukurtą, „Balionų grupė“ vadinasi, kurioje įeina Laurynas Kasčiūnas, Agnė Bilotaitė, kuri buvo kurta spręsti tą klausimą. Atėjus į Vidaus reikalų ministeriją, stalčiuje aš neradau jokio plano“, – teisinosi dabartinis šalies Vidaus reikalų ministras.
„Nežinau, ką ministras Kondratovičius, matote, aš... B1 lygis yra tas lygis, kurį... Čia aš apie lietuvių kalbos lygį kalbu, tai ne visada aš jį suprantu, tai man norėtųsi kartais ir aiškiau minčių, nepagavau minties, gal paklausiu“, – ironizavo L. Kasčiūnas
Kariuomenė yra gavusi įsakymą numušti balionus, bet kol kas nė vienas balionas dar nebuvo numuštas.