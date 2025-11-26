 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

URM gavo Baltarusijos notą su reikalavimu surengti politines konsultacijas

2025-11-26 14:24 / šaltinis: BNS
2025-11-26 14:24

Užsienio reikalų ministerija (URM) teigia gavusi Baltarusijos notą su reikalavimu surengti politines konsultacijas.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

1

„Vienintelis reikalavimas, kurį Baltarusija yra pateikusi Lietuvai, yra surengti politines konsultacijas. Jis gautas notos forma praėjusį penktadienį“, – trečiadienį BNS nurodė užsienio reikalų ministro patarėja Kristina Belikova.

Kiek anksčiau užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad Baltarusija siekia atidaryti bendravimo kanalą „politinių atstovų lygmeniu“.

„Tai reiškia ne techniškai spręsti, o jau diplomatinių derybų keliu“, – aiškino jis.

Anot ministro, minėtą poziciją Baltarusija pateikė po to, kai URM pareiškė protestą Baltarusijai dėl diskriminacinių veiksmų Lietuvos vežėjų atžvilgiu.

„Užsienio reikalų ministerija griežtai pareikalavo, kad Baltarusija nedelsdama nutrauktų šiuos diskriminacinius veiksmus bei perspėjo, jog priešingu atveju Lietuva pasilieka teisę imtis atitinkamų teisinių veiksmų, reikalauti padarytos žalos atlyginimo ir imtis kitų atsakomųjų priemonių tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos lygiu“, – teigiama penktadienį išplatintame pranešime.

Kaip rašė BNS, dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo mėnesiui uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija, nusprendė ją atverti dešimčia dienų anksčiau nei planuota. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo praėjusio ketvirtadienio vidurnakčio.

Reaguodamas į uždarytą sieną Minskas uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol ji nebus atverta. Nepaisant atnaujinto dviejų pasienio punktų darbo, Minsko režimas neleidžia vilkikams grįžti į Lietuvą.

Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.

Dėl kontrabandinių balionų spalio ir lapkričio mėnesiais stabdant Vilniaus bei Kauno oro uostų darbą buvo paveikti 36 tūkst. keleivių planai ir atšaukti arba į kitus oro uostus nukreipti 249 skrydžiai.

