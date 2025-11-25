Kol sunku susitvarkyti su Lukašenkos režimu, Lietuvoje – nauja taktika

Policijos generalinis komisaras sako, kad susidoroti su šia problema jau tapo policijos garbės reikalas, bet prašo nereikalauti greitų rezultatų – esą kontrabandistus įveikti nelengva. O pasieniečiai sako fiksuojantys ir naują tendenciją – balionai su cigaretėmis jau pradeda skristi ir iš Kaliningrado.
Lietuvos bandymas išspręsti krizę su Baltarusija įstrigo panašiai, kaip vis dar A. Lukašenkos valdose sulaikyti lietuviški vilkikai. Jie vis dar negali pajudėti atgal į Lietuvą ir iki šiol laikomi aikštelėse.
Viešai po pertraukos pasisakė A. Lukašenka. Jis toliau reikalauja derybų su Lietuva užsienio reikalų ministerijų lygiu.
„Kuo kalti Lietuvos vežėjai? Niekuo nekalti. Čia yra kvailystė politinio lygio. Tegul mūsų ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijos susitinka ir išsprendžia šią situaciją“, – kalbėjo jis.
O kol laiko Lietuvos firmų turtą pas save, A. Lukašenkos režimas didina spaudimą ir kitais būdais – naktį pasieniečiai susidūrė su 20 nelegalių migrantų, kurie bandė patekti į Lietuvą. Skrido ir kontrabandiniai balionai.
„Balionų nebuvo daug, keli balionai, nebuvo sutrikdytas ir Vilniaus oro uosto darbas“, – ramino pasieiniečių vadas Rustamas Liubajevas.
Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė žadėjo atsaką A. Lukašenkai, bet koks jis bus – dar neaišku. Nors vidaus reikalų ministras sako, kad vėl uždaryti sieną reikalo nemato.
„Kol kas aš tokio poreikio nematau, bet čia reikia su užsienio reikalų ministru kalbėtis. Jo yra pagrindinė prerogatyva spręsti dėl sienos uždarymo ar neuždarymo“, – sakė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Reikalauja galutinai išardyti kontrabandininkų tinklą
I. Ruginienė viešai išsakė vieną poreikį – tai kontrabandos tinklų išardymo.
„Norėčiau iš policijos daugiau veiksmų, tikrai buvo nebloga akcija su kratomis ir suėmimais, bet tą galima daryti daugiau ir intensyviau“, – siūlė ministrė pirmininkė.
Ryte pasieniečių vadas ir policijos komisaras socialdemokratų frakcijai pasiaiškino, kodėl dešimtmečius gyvuojantys kontrabandistų tinklai neišardomi.
„Reikia pripažinti, kad aukščiausio lygio organizuoto nusikalstamumo atstovai geba puikiai naudoti konspiracinius metodus, slėpti savo komunikacijas, slėpti atsiskaitymus, piniginius srautus. Ir tai reikalauja milžiniško ir kruopštaus teisėsaugos darbo“, – teigė policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
Nors kontrabandininkai veikia ne vieną dešimtmetį, policijos generalinis komisaras atviras – tai nebuvo policijos prioritetas. Ir prašė nespausti pareigūnų, kad šie greitai viską užkardytų.
„Iš anksto noriu paprašyti nereikalauti labai greitų, staigių rezultatų. Dažnu atveju reikia apsišarvuoti kantrybe“, – pranešė jis.
„Visuomenei trūksta kantrybė, ypatingai keliaujantiems, bandantiems grįžti į Lietuvą, ar bandant išskristi, keliauti“, – atsakė socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Balionai atskrenda ir iš Kaliningrado
Kol komisaras prašo kantrybės, kontrabandininkai jau ieško naujų kelių baltarusiškoms cigaretėms. Jau fiksuoti balionai atskrendantys iš Kaliningrado srities.
„Pirmą atvejį fiksavome dar vasarą, vasaros pabaigoje. Nuo lapkričio 18 dienos buvo pastebėtas suintensyvėjimas, tų atvejų nebuvo labai daug, bet jie buvo visi nustatyti kriminalinės žvalgybos metodais, jie buvo lydimi ir buvo sulaikyti asmenys, kurie atvyko surinkti prekes“, – atskleidė pasieniečių vadas.
Pasieniečiai sako, kad šiemet jau surado ir konfiskavo beveik 600 balionų su cigarečių dėžėmis. Jose iš viso buvo 1,35 mln. pakelių. O per operacijas sulaikyta 116 kontrabandininkų. Tiesa, dauguma jų – eiliniai kontrabandistai, kurie tampo dėžes.
Bet pasirodo, kad tokie skaičiai – tik ledkalnio viršūnė. Pasieniečių vadas atviras – pavyksta perimti tik apie penktadalį visos kontrabandos.
„Grubiai labai, kalbu apie 20 proc. tų oro balionų, kurie galimai skrenda. Nes informacija, kuri teikiama iš Karinių oro pajėgų, irgi reikalauja patikslinimo“, – sakė R. Liubajevas.
Tad norint įsivaizduoti tikrąjį balionų kontrabandos mąstą, viską reikia dauginti iš 5. Tai reiškia, kad šiemet į Lietuvą galėjo įskristi apie 3 tūkstančiai balionų su dėžėmis, kuriose – beveik 7 milijonai cigarečių pakelių.
Akivaizdu, kad tokiame šešėliniame versle sukasi itin dideli pinigai. Beveik 7 mln. pakelių parduotuvėje kainuoja virš 30 mln. eurų. Tad kontrabandininkai iš tokio kiekio gali susižerti keliolika, ar apie 20 mln. eurų. O pridėjus ir kontrabandą, kuri gabenama ne balionais, skaičius reikia dauginti dar iš 3 ar 4.
„Aš manau, kad tai yra visos teisėsaugos garbės reikalas parodyti, kad vis dėlto valstybėje yra jėga, kuri gali šią problemą išspręsti“, – sakė A. Paulauskas.
Tiesa, balionai su cigaretėmis skrenda ir į Lenkiją, ir į Latviją. Apie 30 balionų pasiuntus būtent pas latvius, jų policija sulaikė ir keletą lietuvių, kurie važiavo pasiimti atskridusių cigarečių.
