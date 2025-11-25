Susisiekimo ministras kreipėsi į prokuratūrą dėl kontrabandinių balionų

Reaguodamas pasikartojančios hibridines atakas, ministras tvirtina, kad kad būtina ištirti, ar tai nėra padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
„Tikėtina, kad tokio pobūdžio veiklose galimai dalyvauja ir Lietuvos teritorijoje esantys asmenys, taip prisidėdami prie kitos valstybės veiksmų prieš Lietuvą. Tai yra visiškai nepriimtina ir turi sulaukti griežčiausių atsako priemonių“, – pranešime teigė J. Taminskas.
Dėl kontrabandai iš Baltarusijos gabenti naudojamų balionų šių metų spalio–lapkričio mėnesiais Lietuvoje teko net 9 kartus stabdyti Vilniaus oro uosto darbą, paveikiant apie 250 skrydžių ir 36 tūkst. keleivių. Kartą buvo laikinai stabdomas ir Kauno oro uosto darbas.
Baudžiamojo kodekso 118 straipsnio 1 dalis numato, jog tas, kas padėjo kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką – jos konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki septynerių metų.
Kaip skelbta, dėl pavojų valstybės nacionaliniam saugumui prieš savaitę į prokuratūrą taip pat kreipėsi Lietuvos oro uostai (LTOU).
Po pastarojo kreipimosi prokuratūra antradienį pranešė atliekanti aplinkybių patikslinimą.
„Šiuo metu vyksta pareiškime nurodytų aplinkybių patikslinimas“, – teigė prokuratūra.
ELTA primena, kad suaktyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiams, Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti sieną, ji atverta praėjusią savaitę.
Dėl kontrabandinių balionų judėjimo nuo to laiko daugelį kartų sutrikdytas šalies oro uostų darbas, paskutinį kartą – šį savaitgalį, sekmadienio naktį dėl to Vilniaus oro uostas uždarytas du kartus.
