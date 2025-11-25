 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vienas žymiausių Baltarusijos disidentų vėl atsidūrė už grotų

2025-11-25 12:21 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 12:21

 Vieno iš žymiausių Baltarusijos disidentų žmona sakė, kad jis vėl atsidūrė kalėjime, nes po didelio skaičiaus politinių kalinių išlaisvinimo rugsėjo mėnesį atsisakė išvykti į Lietuvą.

Kalėjimo grotos Andrius Ufartas/Fotobankas

0

69-erių Mykola Statkevičius, kuris 2010 m. varžėsi su prezidentu Aliaksandru Lukašenka dėl prezidento posto, kartu su keliomis dešimtimis kitų politinių kalinių turėjo vykti į Lietuvą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau jis atsisakė kirsti sieną, o A. Lukašenka užsiminė, kad M. Statkevičius vėl atsidūrė už grotų Baltarusijoje.

M. Statkevičiaus žmona Marina Adamovič sakė kelis mėnesius neturėjusi jokių žinių apie savo vyrą, kol praėjusią savaitę gavo laišką iš Baltarusijos vidaus reikalų ministerijos.

„Pirmas atsakymas per du su puse mėnesio“, – pirmadienį vėlai vakare rašė ji tinkle „Facebook“ tinkle, paskelbdama laišką, kuris jai buvo išsiųstas lapkričio 21 d.

Laiške vidaus reikalų viceministras Gennadijus Kazakevičius rašė, kad M. Statkevičius „atlieka bausmę pagal 2021 m. gruodžio 14 d. Gomelio apygardos teismo sprendimą“.

Nuo 1999 m. M. Statkevičius už grotų jau praleido daugiau nei 12 metų.

Baltarusijos kalėjimų sistema yra pagarsėjusi kaip itin linkusi slapukauti, politiniai kaliniai dažnai mėnesių mėnesius laikomi vienutėse ir neturi jokio kontakto su šeima ar advokatais.

Žmogaus teisių organizacijos skaičiuoja, kad Baltarusijoje už grotų tebesėdi apie 1 tūkst. politinių kalinių.

M. Statkevičius buvo suimtas prieš 2020 m. rinkimus ir kitais metais nuteistas kalėti 14 metų už sąmokslą organizuoti masinius neramumus – žmogaus teisių organizacijos tuo metu teigė, kad tai buvo kerštas už jo ilgametę opoziciją A. Lukašenkai.

2020 m. Baltarusijos rinkimai baigėsi protestais visoje šalyje, jų metu dešimtys tūkstančių žmonių kaltino A. Lukašenką rinkimų klastojimu.

A. Lukašenka valdo šalį nuo 1994 m., taiko nuožmias represijas oponentams šalies viduje ir palaiko glaudžius ryšius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

