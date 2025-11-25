Kasčiūnas įspėja: dėl hibridinių atakų iš Baltarusijos reikalingas planas B

„Tema paprasta – planas B. Ar jis yra, nėra? Jeigu mes einame toliau į sienos uždarymą, tarkime – galimas sprendimas – girdėjome jau tokį svarstymą, klausimas yra paprastas, ar einame vieni, ar su latviais, ar su lenkais, ar vėl nesukoordinuojam regioninių partnerių“, – antradienį Seime sakė L. Kasčiūnas.
„Išeitis, be jokios abejonės, yra labai sudėtinga. Aš siūlyčiau, kad derybos dėl situacijos persikeltų į Amerikos ir Baltarusijos derybų lygmenį. Vienintelis būdas šitoje vietoje yra išnaudoti amerikiečių struktūrinę galią. Ar tai pavyks, sunku pasakyti, bet šioje vietoje, iš to, kas dabar vyksta, iš esmės yra pasityčiojimas iš Lietuvos. Jeigu mes startavome su problema, tai dabar finišuojame su trimis problemomis. Taip neturi būti“, – akcentavo jis.
Šiuos klausimus konservatoriai tikėjosi aptarti ir su keturiais į frakciją iškviestais Vyriausybės atstovais. Vis dėlto, trečiadienį atvykti pasikalbėti apie susidariusią situaciją sutiko tik užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė su Seimo opozicinės frakcijos atstovais žada susitikti kitą savaitę.
„Kvietėme daugiau ministrų, keturis, bet ateina du drąsiausi – Kondratovičius ir Budrys“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
„Susisiekimo ministras kažkur dingęs, premjerė ateina gruodžio 2 d.“ – teigė parlamentaras.
Pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog negalima atmesti galimybės ir vėl uždaryti pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Tačiau kelti klausimus, ar Vyriausybės sprendimai buvo priimti laiku, šalies vadovo teigimu, nėra prasmės.
Šalies vadovas taip pat pažymėjo, jog šiuo metu didžiausia problema yra ne Vyriausybės priimami sprendimai bei jų laikas, o teroristiškai besielgianti valstybė.
Kaip skelbta, savaitės pradžioje Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.
Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija, jų veikla atnaujinta praėjusią savaitę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!