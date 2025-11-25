 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kasčiūnas įspėja: dėl hibridinių atakų iš Baltarusijos reikalingas planas B

2025-11-25 10:16 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 10:16

Vyriausybei praėjusią savaitę nusprendus atidaryti sieną su Baltarusiją, o iš šios į Lietuvą ir toliau plūstant kontrabandiniams balionams, Seimo opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, jog Ministrų kabinetas privalo turėti ir planą B. Juo, pasak konservatorių pirmininko, galėtų tapti aktyvesnis Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) įtraukimas į šio klausimo sprendimą. 

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Vyriausybei praėjusią savaitę nusprendus atidaryti sieną su Baltarusiją, o iš šios į Lietuvą ir toliau plūstant kontrabandiniams balionams, Seimo opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, jog Ministrų kabinetas privalo turėti ir planą B. Juo, pasak konservatorių pirmininko, galėtų tapti aktyvesnis Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) įtraukimas į šio klausimo sprendimą. 

REKLAMA
8

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tema paprasta – planas B. Ar jis yra, nėra? Jeigu mes einame toliau į sienos uždarymą, tarkime – galimas sprendimas – girdėjome jau tokį svarstymą, klausimas yra paprastas, ar einame vieni, ar su latviais, ar su lenkais, ar vėl nesukoordinuojam regioninių partnerių“, – antradienį Seime sakė L. Kasčiūnas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Išeitis, be jokios abejonės, yra labai sudėtinga. Aš siūlyčiau, kad derybos dėl situacijos persikeltų į Amerikos ir Baltarusijos derybų lygmenį. Vienintelis būdas šitoje vietoje yra išnaudoti amerikiečių struktūrinę galią. Ar tai pavyks, sunku pasakyti, bet šioje vietoje, iš to, kas dabar vyksta, iš esmės yra pasityčiojimas iš Lietuvos. Jeigu mes startavome su problema, tai dabar finišuojame su trimis problemomis. Taip neturi būti“, – akcentavo jis. 

REKLAMA

Šiuos klausimus konservatoriai tikėjosi aptarti ir su keturiais į frakciją iškviestais Vyriausybės atstovais. Vis dėlto, trečiadienį atvykti pasikalbėti apie susidariusią situaciją sutiko tik užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė su Seimo opozicinės frakcijos atstovais žada susitikti kitą savaitę. 

REKLAMA
REKLAMA

„Kvietėme daugiau ministrų, keturis, bet ateina du drąsiausi – Kondratovičius ir Budrys“, – kalbėjo L. Kasčiūnas. 

„Susisiekimo ministras kažkur dingęs, premjerė ateina gruodžio 2 d.“ – teigė parlamentaras. 

Pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog negalima atmesti galimybės ir vėl uždaryti pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Tačiau kelti klausimus, ar Vyriausybės sprendimai buvo priimti laiku, šalies vadovo teigimu, nėra prasmės. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šalies vadovas taip pat pažymėjo, jog šiuo metu didžiausia problema yra ne Vyriausybės priimami sprendimai bei jų laikas, o teroristiškai besielgianti valstybė. 

Kaip skelbta, savaitės pradžioje Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.

Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.  

REKLAMA

ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.

Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija, jų veikla atnaujinta praėjusią savaitę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų