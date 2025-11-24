 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Williamsas-Gossas išskyrė mačo su baskų esminius akcentus

2025-11-24 17:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-24 17:14

Jau šį antradienį Eurolygos kovos sugrįš į „Žalgirio“ areną, kurioje Kauno „Žalgirio“ krepšininkai mes iššūkį Vitorijos „Baskonia“ ekipai. Prieš laukiantį susitikimą savo mintimis apie dvikovą pasidalijo Nigelas Williamsas-Gossas.

N.Williamsas-Gossas grįžo į „Žalgirio“ rikiuotę (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Jau šį antradienį Eurolygos kovos sugrįš į „Žalgirio" areną, kurioje Kauno „Žalgirio" krepšininkai mes iššūkį Vitorijos „Baskonia" ekipai. Prieš laukiantį susitikimą savo mintimis apie dvikovą pasidalijo Nigelas Williamsas-Gossas.

0

„Žiūrėjome daug video, tad tikrai yra taktinių akcentų, kuriuos privalome išpildyti. Taip pat labai svarbi bus ir mūsų energija – esame geriausia savo versija, kai žaidžiame energingai, fiziškai. Jei išpildysime šiuos dalykus, turėsime neblogą šansą atsistatyti“, – kalbėjo gynėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

N.Williamsas-Gossas džiaugėsi ir puikiu Sylvaino Francisco žaidimu praėjusiose Eurolygos rungtynėse bei išskyrė būsimų varžovų stiprybes.

„Svarbu, kad tvarkingai grįžtume į gynybą ir neleistume jiems įsibėgėti. Puolime taip pat turime išlaikyti ritmą, būti fiziški, judinti kamuolį – taip žaisdami esama gera komanda“, – kalbėjo žalgirietis.

Vos 3 Eurolygos komandos išmeta daugiau tolimų metimų nei Vitorijos klubas, tačiau N.Williamsas-Gossas minėjo, kad „Žalgiriui“ šiame sezone pavyksta stabdyti šį varžovų ginklą.

„Manau, kad šiemet komanda su tuo tvarkosi ir mes neleidžiame varžovams išmesti daug tritaškių. Nes ir paskutiniame mače su „Real“ oponentai išsimetė tik 9 tolimus metimus. Tad, kaip ir minėjau, jei laikysimės trenerių paruošto rungtynių plano, tikrai galime iškovoti pergalę“, – gynybos svarbą akcentavo gynėjas.

Žalgirietis taip pat paminėjo ir fanų pridedamą energiją.

„Visos komandos namuose žaidžia šiek tiek geriau, tačiau mūsų sirgalių atsinešama energija mums suteikia didžiulį impulsą. Tikiuosi, kad jie ir vėl sukurs neįtikėtiną atmosferą, o mes aikštelėje tikrai kausimės dėl savo fanų“, – kalbėjo N.Williamsas-Gossas.

Kauno „Žalgirio“ ir Vitorijos „Baskonia“ dvikova prasidės antradienį 20.00 val.

