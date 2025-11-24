„Maccabi“ prieš svarbią akistatą su Milano ekipa liko be traumuoto Dowtino

Eurolygoje J.Dowtinas per 20 minučių pelno 9,9 taško, atkovoja 1,1 kamuolio, atlieka 2,9 rezultatyvaus perdavimo ir renka 8,7 naudingumo balo.
Trečiadienį Tel Avivo klubas žais Eurolygos rungtynes su Milano „EA7 Emporio Armani“ ekipa ir tik prieš pat mačą paaiškės, ar Izraelio komandai galės padėti taip pat traumą besigydantis T.J.Leafas.
Kaip skelbia „Sport5“, šios rungtynės su Milano komanda gali būti lemtingos „Maccabi“ treneriui Odedui Kattashui, kurio darbas pastaruoju metu netenkino klubo vadovų.
