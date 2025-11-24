 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Maccabi“ prieš svarbią akistatą su Milano ekipa liko be traumuoto Dowtino

2025-11-24 14:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-24 14:11

Tel Avivo „Maccabi“ klubas pranešė, kad Izraelio lygos rungtynėse su Holono „Hapoel“ ekipa pėdos traumą patyrė Jeffas Dowtinas.

J.Dowtinas patyrė traumą (Euroleague.net)

Tel Avivo „Maccabi“ klubas pranešė, kad Izraelio lygos rungtynėse su Holono „Hapoel“ ekipa pėdos traumą patyrė Jeffas Dowtinas.

0

Eurolygoje J.Dowtinas per 20 minučių pelno 9,9 taško, atkovoja 1,1 kamuolio, atlieka 2,9 rezultatyvaus perdavimo ir renka 8,7 naudingumo balo.

Trečiadienį Tel Avivo klubas žais Eurolygos rungtynes su Milano „EA7 Emporio Armani“ ekipa ir tik prieš pat mačą paaiškės, ar Izraelio komandai galės padėti taip pat traumą besigydantis T.J.Leafas.

Kaip skelbia „Sport5“, šios rungtynės su Milano komanda gali būti lemtingos „Maccabi“ treneriui Odedui Kattashui, kurio darbas pastaruoju metu netenkino klubo vadovų.

