  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva Baltarusijai pareiškė dar vieną protestą

2025-11-25 09:07 / šaltinis: BNS
2025-11-25 09:07

Lietuvai pareiškė Baltarusijai dar vieną protestą dėl atsinaujinusių oro erdvės pažeidimų kontrabandiniais meteorologiniais balionais, antradienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).

Užsienio reikalų ministerija. ELTA / Dainius Labutis

1

Protesto nota pirmadienį perduota Baltarusijos ambasados atstovui.

„Susitikimo metu Baltarusijos atstovas informuotas apie pastarosiomis dienomis fiksuotus Lietuvos oro erdvės pažeidimus iš Baltarusijos teritorijos, kuriuos Lietuvos pusė traktuoja kaip grėsmę nacionaliniam saugumui ir civilinei aviacijai“, – teigiama pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl atsinaujinusių oro erdvės pažeidimų praėjusią savaitę keliskart vėl buvo sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla.

Ministerija pareikalavo Baltarusiją nedelsiant imtis priemonių, kad tokie pažeidimai nesikartotų ir priminė, jog Baltarusijai sąmoningai vengiant užkardyti panašias hibridines veikas, Lietuva pasilieka teisę atnaujinti valstybės sienos kirtimo ribojimus ar pritaikyti papildomas atsako priemones.

Atstovui dar kartą priminta ir apie iki šiol neišspręstus trukdžius vežėjams grąžinti į Lietuvą Baltarusijoje įstrigusius vilkikus, teigiama pranešime.

BNS rašė, kad praėjusią savaitę Vyriausybė nutarė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija.

Sprendimas buvo grįstas įvykusiomis techninėmis derybomis su Baltarusija bei aprimusia padėtimi su kontrabandiniais balionais.

