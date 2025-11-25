 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Latvijoje sulaikyti balionų kontrabandos pasiimti atvykę lietuviai: „Tikrai atsiveria visiškai kitas vaizdas“

2025-11-25 09:58 / šaltinis: BNS
2025-11-25 09:58

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas sako, jog praėjusią parą Latvijoje fiksavus didelį kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skaičių, kaimyninėje valstybėje buvo sulaikyti nelegalaus krovinio pasiimti atvykę lietuviai.

Lietuvis išklojo viską, kas vyksta pasienyje: balionai – tik aisbergo viršūnė (nuotr. gamintojo)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas sako, jog praėjusią parą Latvijoje fiksavus didelį kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skaičių, kaimyninėje valstybėje buvo sulaikyti nelegalaus krovinio pasiimti atvykę lietuviai.

14

„Praeitą parą buvo fiksuotas pakankamai didelis skaičius balionų, kurie buvo nukreipti į Latviją“, – antradienį kalbėjo pasieniečių vadas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Reikia pasakyti, kad turint patirties buvo įjungti mūsų bendradarbiavimo algoritmai. Pagal mūsų informaciją, Latvijos sienos apsaugos tarnybos pareigūnai ir policininkai sulaikė taip pat nemažai kontrabandinių balionų, taip pat ir veikėjų, kurie atvyko jų pasiimti, kurie, beje, yra taip pat Lietuvos piliečiai“, – pridūrė jis.

Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo maždaug trims savaitėms uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija, nusprendė ją atverti dešimt dienų anksčiau, nei buvo planuota. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo ketvirtadienio vidurnakčio.

Reaguodamas į uždarytą sieną Minskas uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol ji nebus atverta. Nepaisant atnaujinto dviejų pasienio punktų darbo, Minsko režimas neleidžia vilkikams grįžti į Lietuvą.

Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.

„Aiškiai matome hibridinio karo apraiškų“, – teigė R. Liubajevas.

Pasak jo, dėl kontrabandos oro balionais šiemet pradėti 26 ikiteisminiai tyrimai, yra 66 įtariamieji, 18 asmenų suimti, 22 pripažinti kaltais.

Kontrabandos oro keliu užkardymui vidaus reikalų ministro įsakymu yra sudaryta jungtinė tyrimo grupė, kurioje dirba VSAT, policijos, muitinės ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Ši VSAT koordinuota operacija buvo viena iš grupės vykdomų tęstinių priemonių.

Anot policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko, ši grupė baigia sudėlioti visą turimą ir kriminalinės žvalgybos informaciją.

„Tikrai atsiveria visiškai kitas vaizdas, kartu sudėjus mūsų bendrus žinojimus. Ir policija imasi iniciatyvos ir lyderystės būtent šioje srityje ir tikrai tikimės, kad artimiausiu metu jau mes galėsime tikėtis tam tikrų rezultatų“, – teigė jis.

R. Liubajevo teigimu, artimiausiu metu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pateiks planą, kuriame numatyta „visa eilė priemonių, griežtinant ne tik atsakomybę, bet taikant ir kitus apribojimus, kurie padėtų teisinėmis priemonėmis kovoti su organizatoriais“.

RM
RM
2025-11-25 10:14
Sutinku, jog balionai skraido tikrai "patepti" baltarusių pareigūnų ir valdžios, bet labiau neramina, jog suimti pusšimtis lietuvių įtariamų organizuojant ar prisidedant prie šios kontrabandos. Tai man klausimas ir kyla, ar jie toliau skraidytų, jei mūsų piliečiai tuo neužsiimtų?
Senis
Senis
2025-11-25 10:18
Reikia neuždarinėti sienas, o gaudyti tuos vargo pisuoklius. Ir teisti ne už kontrabandą, o už terorizmą. Ir greitai viskas pasibaigs. Nebus kaslaksto paskui balionus, tai nebus, kas juos leidžia. Durnių šalis.
Pamastykim
Pamastykim
2025-11-25 10:34
Ant kiek aukštai sėdi kontrabandos organizatoriai kad nebandoma suardyti mažmeninio kontrabandinių cigarečių prekybos tinklo, neišaiškinama prekių tiekimo Lietuvoje grandinė, neišaiškinami pinigų gautų už kontrabandą srautai kaip yra atsiskaitoma su tiekėjais BL.Jeigu Lietuvoje bent pakenčiamai dirbtų teisėsauga šitą bėdą būtų galima išspręsti per savaitę.
