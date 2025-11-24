 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda ragina nekritikuoti Vyriausybės sprendimų dėl Baltarusijos: ne tai yra esminis dalykas

2025-11-24 17:31 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 17:31

Vyriausybei praėjusią savaitę nusprendus atidaryti sieną su Baltarusiją, o iš šios į Lietuvą ir toliau plūstant kontrabandiniams balionams, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog negalima atmesti galimybės ir vėl uždaryti pasienio kontrolės punktus su šia šalimi. Tačiau kelti klausimus, ar Vyriausybės sprendimai buvo priimti laiku, šalies vadovo teigimu, nėra prasmės. 

Vyriausybei praėjusią savaitę nusprendus atidaryti sieną su Baltarusiją, o iš šios į Lietuvą ir toliau plūstant kontrabandiniams balionams, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog negalima atmesti galimybės ir vėl uždaryti pasienio kontrolės punktus su šia šalimi. Tačiau kelti klausimus, ar Vyriausybės sprendimai buvo priimti laiku, šalies vadovo teigimu, nėra prasmės. 

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu sienų atidarymas arba uždarymas būtų savaičių dalykas, būtų labai sunku tai techniškai atlikti, tai čia galėtume svarstyti, ar per anksti, ar per vėlai atidarėme (sieną su Baltarusija – ELTA). Kaip atidarėme, lygiai taip pat galime ir uždaryti bet kuriuo momentu, jeigu nebus jokių naujų signalų, kad režimas (…) nori civilizuotai sugyventi“, – išplatintame komentare cituojamas šalies vadovas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Tikrai nesiūlyčiau dabar viso savo dėmesio sufokusuoti (į tai – ELTA), ar keliomis valandomis per anksti, ar per vėlai atidarėme, ar apskritai gerai, kad atidarėme. Ne tai yra esminis dalykas. Esminis dalykas yra paveikti kaimyną“, – teigė jis. 

REKLAMA

Vadina Baltarusiją teroristiškai besielgiančia valstybe

Prezidentas akcentuoja, jog šiuo metu didžiausia problema yra ne Vyriausybės priimami sprendimai bei jų laikas, o teroristiškai besielgianti valstybė. 

„Dabar yra daug kritikuojančių, sakančių, kad čia atsakinga Vyriausybė. Taip, galima būtų su tuo sutikti, tačiau kritikuojant reikėtų pasiūlyti, kad galėtume daryti geriau, kai iš esmės problemą kuria, nepabijosiu to žodžio, teoristiškai besielgianti valstybė, esanti šalia“, – kalbėjo prezidentas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Mes atidarėme sieną, tikėdamiesi geranoriškumo iš Baltarusijos pusės, to geranoriškumo kol kas nematome“, – akcentavo jis. 

Kaip skelbta, pastarąją parą Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.

Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.

Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija, jų veikla atnaujinta praėjusią savaitę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų