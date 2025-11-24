Lukašenka apie karą Ukrainoje: „Šį vargą baigsime artimiausiu metu“

Baltarusijos lyderis pareiškė, kad Rusijos karas prieš Ukrainą gali baigtis „artimiausiu metu“, rašo UNIAN.
„Baigsime šį vargą, manau, artimiausiu metu Ukrainoje ir imsimės savo vidaus reikalų, kad mūsų žmonės gyventų geriau ir suprastų, jog nėra geresnės vietos nei mūsų žemė“, – pareiškė A. Lukašenka.
Taikos derybos dėl Ukrainos
Anksčiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino netikėti, kad tarp Rusijos ir Ukrainos derybų esą pasiekta didelė pažanga. Tuo pat metu jis pažymėjo, kad „galbūt vyksta kažkas gero“.
Tuo tarpu Ukrainos parlamento pirmininkas Ruslanas Stefančukas pranešė, kad Ukrainai principiniai derybų klausimai yra Rusijos okupuotų teritorijų teisinis pripažinimas, apribojimai Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms arba apribojimai dėl būsimų Ukrainos sąjungų.
Jis pažymėjo, kad šios nuostatos yra principai, kurių taikos derybose „niekas negali pažeisti“.
Tuo pat metu prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad derybų fone žiniasklaidoje skleidžiama daug triukšmo ir daromas didelis politinis spaudimas.
Jis taip pat pridūrė, kad Ukraina bendradarbiauja su JAV, siekdama rasti kompromisus, kurie sustiprintų, o ne susilpnintų šalį.
