 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
20
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lukašenka apie karą Ukrainoje: „Šį vargą baigsime artimiausiu metu“

2025-11-24 16:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-24 16:34

Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka vėl ėmėsi atvirų pareiškimų apie Rusijos pradėtą karą Ukrainoje – šįkart jis tikino, esą „vargas“ baigsis jau artimiausiu metu. Tuo metu Ukrainos ir Vakarų lyderiai perspėja: tikėti tariama pažanga derybose nevertėtų, nes Maskva ir toliau spaudžia Kyjivą nepriimtinomis sąlygomis.

Lukašenka nustatė kaltus dėl iš Baltarusijos skriejančių balionų (nuotr. SCANPIX)
13

Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka vėl ėmėsi atvirų pareiškimų apie Rusijos pradėtą karą Ukrainoje – šįkart jis tikino, esą „vargas“ baigsis jau artimiausiu metu. Tuo metu Ukrainos ir Vakarų lyderiai perspėja: tikėti tariama pažanga derybose nevertėtų, nes Maskva ir toliau spaudžia Kyjivą nepriimtinomis sąlygomis.

REKLAMA
20

Baltarusijos lyderis pareiškė, kad Rusijos karas prieš Ukrainą gali baigtis „artimiausiu metu“, rašo UNIAN.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Baigsime šį vargą, manau, artimiausiu metu Ukrainoje ir imsimės savo vidaus reikalų, kad mūsų žmonės gyventų geriau ir suprastų, jog nėra geresnės vietos nei mūsų žemė“, – pareiškė A. Lukašenka.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Taikos derybos dėl Ukrainos

Anksčiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino netikėti, kad tarp Rusijos ir Ukrainos derybų esą pasiekta didelė pažanga. Tuo pat metu jis pažymėjo, kad „galbūt vyksta kažkas gero“.

REKLAMA

Tuo tarpu Ukrainos parlamento pirmininkas Ruslanas Stefančukas pranešė, kad Ukrainai principiniai derybų klausimai yra Rusijos okupuotų teritorijų teisinis pripažinimas, apribojimai Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms arba apribojimai dėl būsimų Ukrainos sąjungų.

Jis pažymėjo, kad šios nuostatos yra principai, kurių taikos derybose „niekas negali pažeisti“.

Tuo pat metu prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad derybų fone žiniasklaidoje skleidžiama daug triukšmo ir daromas didelis politinis spaudimas.

Jis taip pat pridūrė, kad Ukraina bendradarbiauja su JAV, siekdama rasti kompromisus, kurie sustiprintų, o ne susilpnintų šalį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aleksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)
Į JAV taikos planą siūloma įtraukti ir Baltarusiją (7)
Rutte: NATO aplenkė Rusiją šaudmenų gamyboje (nuotr. SCANPIX)
„Tango šokamas dviese“: Rutte pripažįsta JAV plano stiprybes, bet mato ir pavojų (1)
„Aš nesakau, kad Rusija būtinai puls Baltijos šalis, bet pasirengti būtina“ – Putino veiklą iš arti stebėjęs diplomatas (nuotr. SCANPIX)
Putinas pagyrė JAV „taikos planą“: mato pagrindą galutiniam susitarimui (7)
Zelenskis atvyko į Londoną: kas jo laukia? (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos delegacija grįžta iš Ženevos: skelbia apie tolimesnius žingsnius (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Jad
Jad
2025-11-24 17:08
junkis į kultūrininkų bendruomenę. dirbti nieko nereikės, retkarčiais pabliausi, ir, aišku, kai ką gausi
Atsakyti
Sweet dreams
Sweet dreams
2025-11-24 16:48
Nepriimtinamomos salygomis :D O kokio jie salygu tikisi? Grazins visas zemes + dar prides savo? Ar kad leis istoti i NATO? Ar kad leis uzdrausti RU mokyklas ir kalba? Tai visa tai ir privede prie karo, automatiskai bus tos salygos norint ji uzbaigti, reikia bus realistais
Atsakyti
68M.
68M.
2025-11-24 16:52
Pensininkas ieško kultūrinio darbo. Labai mėgstu kava ir arbata. Galiu gerti dideliais kiekiais.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (20)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų