Po derybų dėl karo Ukrainoje užbaigimo – žinia Europai

„Kalba eina apie viso mūsų žemyno saugumą – dabar ir ateityje“, – akcentavo U. von der Leyen. Pagrindinis derybų punktas esą yra tai, kad būtina gerbti Ukrainos teritorinį vientisumą ir suverenumą. Tik Ukraina gali priimti sprendimus dėl savo ginkluotųjų pajėgų.
U. von der Leyen paskelbė, kad antradienį vyks pokalbiai vadinamosios Norinčiųjų koalicijos rate.
Yra naujo poslinkio taikos derybose
Panašiai kalbėjo Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa.
Anot jo, yra naujo poslinkio taikos derybose. Kelis klausimus dar būtina išspręsti, tačiau kryptis esą pozityvi. Dabar, anot A. Costos, taip pat aišku, kad temos, kurios tiesiogiai susijusios su ES, reikalauja visiško ES įsitraukimo ir sprendimų.
Kaip pavyzdžius ji paminėjo ES sankcijas Rusijai ir sprendimus dėl ES įšaldyto Rusijos Centrinio banko turto. A. Costa, kaip ir U. von der Leyen, paragino ES valstybes eiti išvien derybų procese.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!