  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po derybų dėl karo Ukrainoje užbaigimo – žinia Europai

2025-11-24 15:49 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 15:49

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Ženevos derybų dėl JAV plano Rusijos karui Ukrainoje užbaigti rezultatus pavadino tvirtu pagrindu tolesnei pažangai. Veiksmingas ir koordinuotas Europos įsipareigojimas bei stiprus europiečių atstovavimas Ženevoje leido pasiekti geros pažangos, sakė ji po pokalbių su Europos šalių lyderiais ES ir Afrikos viršūnių susitikimo Angoloje kuluaruose. U. von der Leyen pabrėžė, kad būtina likti vieningiems.

Ursula von der Leyen (nuotr. Organizatorių)

0

„Kalba eina apie viso mūsų žemyno saugumą – dabar ir ateityje“, – akcentavo U. von der Leyen. Pagrindinis derybų punktas esą yra tai, kad būtina gerbti Ukrainos teritorinį vientisumą ir suverenumą. Tik Ukraina gali priimti sprendimus dėl savo ginkluotųjų pajėgų. 

U. von der Leyen paskelbė, kad antradienį vyks pokalbiai vadinamosios Norinčiųjų koalicijos rate.

Yra naujo poslinkio taikos derybose

Panašiai kalbėjo Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa.

Anot jo, yra naujo poslinkio taikos derybose. Kelis klausimus dar būtina išspręsti, tačiau kryptis esą pozityvi. Dabar, anot A. Costos, taip pat aišku, kad temos, kurios tiesiogiai susijusios su ES, reikalauja visiško ES įsitraukimo ir sprendimų.

Kaip pavyzdžius ji paminėjo ES sankcijas Rusijai ir sprendimus dėl ES įšaldyto Rusijos Centrinio banko turto.  A. Costa, kaip ir U. von der Leyen, paragino ES valstybes eiti išvien derybų procese.

Į viršų