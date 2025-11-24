 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Vos 8-erių Amelija mirė siaubingose kančiose: išgirdus, kas jai nutiko, sunku suvokti

2025-11-24 13:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-11-24 13:20

Ternopilio šventykloje vakarų Ukrainoje susirinko dešimtys žmonių – artimieji, draugai, mokytojai ir visa mokyklos bendruomenė, kad atsisveikintų su aštuonerių metų Amelia ir jos mama Oksana.

Amelios mirtis (nuotr. stop kadras, 123rf.com)

0

Abi moterys žuvo per Rusijos raketų ataką, kuri miestą sudrebino trečiadienio rytą. Mergaitė, Lenkijos pilietė, vos prieš dvi dienas buvo atšventusi savo gimtadienį, rašoma fakt.pl.

Ternopilio pradinė mokykla patvirtino skaudžią žinią – Amelia ir jos mama žuvo liepsnose.

„Mergaitė mirė motinos glėbyje. Jos abi sudegė“, – sakė Ternopilio graikų katalikų Šv. Mykolo Arkangelo parapijos kunigas Ivanas Sichkarykas. Šioje šventykloje lapkričio 22-ąją ir įvyko jautri atsisveikinimo ceremonija.

Žuvusiųjų palyda

Ceremonijoje netrūko ašarų. Ant mažosios Amelijos karsto buvo padėta baltų ir geltonų gėlių, šalia – nuotrauka ir jos taip mėgti minkšti žaislai.

Švelni mergaitės šypsena iš portreto skaudžiai kontrastavo su skausmu, tvyrojusiu šventykloje. Panašiomis gėlėmis buvo papuoštas ir jos mamos karstas.

„Ji buvo labai gera, rami“, – prisiminė Amelijos mamą pažinojusi Marija.

„Maloni, jautri, protinga... Sunku rasti žodžius. Negalime patikėti, kad tokia nelaimė pasiglemžė šiuos žmones, ypač vaiką ir tokią jauną moterį“, – sakė Oksanos kolegė Svetlana.

Amelijai buvo neseniai suėję 8-eri

Kunigas Sichkarykas pasakojo, kad Amelia gimė Žešove, o jos tėvas, lenkas, dažnai lankydavo dukrą Ternopilyje.

Tragedija ištiko praėjus vos dviem dienoms po to, kai lapkričio 17-ąją mergaitė atšventė savo aštuntąjį gimtadienį.

„Ji svarstė, ar švęsti, ar ne... ir galiausiai nusprendė, kad vis tiek švęs. Tai buvo jos paskutinis gimtadienis“, – sakė klasės draugė Iryna.

Tragiška Rusijos atakos statistika

Tą patį trečiadienį Rusija surengė masinę ataką prieš Ukrainą – paleista daugiau nei 470 dronų ir beveik 50 raketų. Ternopilyje smogta į du daugiabučius, kilo gaisrai.

Lapkričio 22 d. Ukrainos gelbėjimo tarnyba pranešė, kad žuvusiųjų skaičius išaugo iki 32, tarp jų – šeši vaikai. Sužeisti 94 žmonės, iš jų 18 vaikų. Septyni gyventojai vis dar laikomi dingusiais.

Atakos tą pačią dieną smogė ir Lvivo bei Ivano-Frankivsko regionams.

