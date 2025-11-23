Mama skubiai įspėja tėvus dėl plintančios mados: dukrai plyšo žarnynas

Kaip rašo „Mirror“, vienos britės dukra pateko į ligoninę, kai prarijo 23 magnetus. Mergaitė su magnetais žaidė daželyje, o vėliau parsinešė juos namo, kad pagamintų papuošalų lėlei.
Galėjo baigtis mirtimi
Savo patirtimi šeima nusprendė pasidalinti norėdami įspėti kitus tėvus. Britė mergaitės mama, prisistačiusi tik vardu Tanith, teigė pastebėjusi, kad jos dukra magnetus nekart bandė dėtis į burną, tačiau mergaitę visuomet sudrausmindavo.
Vis dėlto mergaitė per kelias dienas prarijo 23 magnetus, o tai sukėlė sunkius sužalojimus – magnetai pažeidė jos žarnyną.
Pasak mergaitės mamos, jos atžala netikėtai pradėjo jausti pilvo skausmus, vemti, tad nedelsiant buvo nuvežta pas šeimos gydytoją. Mergaitė buvo nusiųsta į Karališkąją Aleksandros vaikų ligoninę, kur jai buvo diagnozuotas apendicito plyšimas. Vis dėlto operacijos metu chirurgai aptiko daugybę magnetų.
Šią operaciją atlikęs chirurgas teigė, kad magnetai yra itin pavojingi ir galėjo mergaitei sukelti net mirtį. Tanith žiniasklaidai sakė, kad magnetai, kurie taip sudomino jos dukrą, socialiniame tinkle „TikTok“ buvo demonstruojami kaip liežuvio pirsingo imitacija.
Mergaitės miegamajame tėvai vėliau rado daugiau tokių magnetukų.
Panašus incidentas yra įvykęs ir Škotijoje, kai devynerių metų berniukas prarijo du magnetus, dalyvaudamas „TikTok“ iššūkyje. Jam taip pat buvo atlikta skubi operacija.
Teigiama, kad per pastaruosius kelerius metus daugiau nei 65 vaikai, prariję tokius magnetus, buvo paguldyti į ligoninę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!