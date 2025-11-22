 
TV3 naujienos > Žmonės

Jovita Balčiūnaitė su Richardu Jonaičiu laukia antro vaikelio: „Gyvenimas labai skaudžiai atima, bet ir su kaupu grąžina“

2025-11-22 10:59
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 10:59

Žinoma aktorė Jovita Balčiūnaitė pasidalino džiugia naujiena: sulaukusi 40-ojo gimtadienio, ji paskelbė, kad su vyru, TV, radijo ir renginių vedėju Richardu Jonaičiu, laukia antrojo vaiko.

Richardas Jonaitis ir Jovita Balčiūnaitė (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

0

Apie būsimą šeimos pagausėjimą Jovita pranešė savo socialiniuose tinkluose (Facebook ir Instagram) šeštadienio rytą. Prie nuotraukos iš nėštukės fotosesijos ji atvirai papasakojo apie neseniai patirtą skaudžią netektį ir laukiantį naują stebuklą – kūdikį.

Mini svarbią progą

„Šiandien man 40!

Ir per šiuos margus savo metelius nesupratau nei kaip reikia teisingai gyventi, nei kur slypi ta prasmė ar esmė…neišsiaiškinau jokių gyvenimo paslapčių ar tiesų…tik gal išmokau vieną pamoką. Gyvenimas labai skaudžiai atima, bet ir su kaupu grąžina. Vieną pavasario vakarą mano tėtis išėjo į darbą ir nebegrįžo. Širdis. Tikriausiai pavargo plakti. Kiek kartų svajojau jį bent trumpam apsikabinti ir pasakyti sudie. Deja, išsiskyrėm neatsisveikinę.

Ir štai, nepraėjus nė porai metų manyje plaka nauja širdis! Gyvenimas vieną meilę pasiėmė, kitą – grąžina. Viena laimė išėjo, bet kita labai greitai sugrįš!! Panašu, kad viskas taip ir sukasi ratu, nieko nėra pažadėto bei amžino, įdomu, kiek kartų dar griūsiu, apsibrozdinsiu kelius, bet ir vėl atsistojusi drąsiai žengsiu į priekį. Tikriausiai todėl ir nuostabus tas labai keistas, bet labai gražus dalykas pavadinimu gyvenimas.

Dar tėtis dažnai linkėdavo sveikatos ir meilės gyvenime, nes visa kitą, sakydavo, yra fignia. Aš šiais neramiais laikais pridėčiau dar taikos. Taigi, sveikatos, meilės ir taikos tau šiame gyvenime, mūsų mylimas ir labai laukiamas, vaikeli, nes visą kitą, palyginus, yra fignia!“ – rašė J.Balčiūnaitė.

Po Jovitos įrašu pasipylė gausybė sveikinimų tiek su gimtadieniu, tiek su būsimu vaikelio gimimu.

Primename, kad pirmo vaiko – Sofijos, pora susilaukė 2023-iųjų pabaigoje.

