 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

79-ąjį gimtadienį Veronika Povilionienė sutiko ligoninėje: plinta vaizdo įrašas

2025-11-19 12:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 12:10

Lietuvių liaudies folkloro dainininkė Veronika Povilionienė lapkričio 18-ąją minėjo savo gimtadienį. Tiesa, šįkart jį pasitiko ligoninėje.

Lietuvių liaudies folkloro dainininkė Veronika Povilionienė lapkričio 18-ąją minėjo savo gimtadienį. Tiesa, šįkart jį pasitiko ligoninėje.

REKLAMA
1

V. Povilionienei šiemet sukako 79-eri.

Veronika Povilionienė minėjo svarbią dieną

Portalui lrt.lt moteris atskleidė, kad gimtadienį sutiko ligoninėje, tačiau geros nuotaikos dėl to neprarado.

„Nieko – ne pirmas kartas, ligoninėje buvau ir per 75-ąją gimimo dieną“, – teigė ji.

V. Povilionienė taip pat atskleidė, kad gimtadienio išvakarėse surengė nedidelį pasidainavimą su bendraminčiais, norėdama čia esantiems žmonėms pakelti ūpą.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų