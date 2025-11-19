79-ąjį gimtadienį Veronika Povilionienė sutiko ligoninėje: plinta vaizdo įrašas

V. Povilionienei šiemet sukako 79-eri.
Veronika Povilionienė minėjo svarbią dieną
Portalui lrt.lt moteris atskleidė, kad gimtadienį sutiko ligoninėje, tačiau geros nuotaikos dėl to neprarado.
„Nieko – ne pirmas kartas, ligoninėje buvau ir per 75-ąją gimimo dieną“, – teigė ji.
V. Povilionienė taip pat atskleidė, kad gimtadienio išvakarėse surengė nedidelį pasidainavimą su bendraminčiais, norėdama čia esantiems žmonėms pakelti ūpą.
