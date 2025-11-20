Klaipėdoje iš mamos paimtas vaikas grįžta namo: štai kas pasikeitė

I. Skuodienė sako, kad vaiko teisių gynėjai priėmė sprendimą grąžinti Klaipėdoje iš tėvų paimtą naujagimį.
„Atsižvelgę į visas šiandien turimas ir žinomas aplinkybes, pasikalbėję su artimaisiais, vakar pasikalbėję plačiau su vaiko tėčiu šiandieną priėmėme sprendimą, kad su visų reikiamų specialistų inicijuota pagalba šeimai saugiai perduosime kūdikį“, – ketvirtadienį žurnalistams pranešė I. Skuodienė.
Ji patikino, kad vaikas bus atvežtas mamai šiandien, o šeimai bus inicijuota pagalba.
„Paprastai sprendimai gali būti ar laikinos priežiūros inicijavimas, ar pagalbos inicijavimas. Tai paprastai vyksta su atvejo vadybos pagalba. Atvejo vadybą teikia ir organizuoja savivaldybės įstaiga arba, jeigu turi sutartį nevyriausybinės organizacijos.
Įprastai tai būna socialinių paslaugų centruose dirbantys atvejo vadybininkai, kurie sukviečia visus specialistus, žmones, šeimą, kas gali padėti, kartu su šeima sutaria, kokios pagalbos reikia. Svarbu, kad ir pati šeima įvardytų, kokios pagalbos reikia“, – pasakoja I. Skuodienė.
Anot jos, šeimai gali būti teikiama įvairi pagalba: atvejo vadybininkai gali ateiti į namus, padėti mamai prižiūrėti vaiką ar sutvarkyti namus, nupirkti maisto produktų, palydėti pas gydytoją. Kitais atvjeais pagalbą gali suteikti socialinis darbuotojas, siekiant sutvarkyti tam tikrus dokumentus dėl paramos ir panašiai.
Situacija keičiasi
Lapkričio 14 dieną skelbta, kad vaiko teisių apsaugos atstovai, padedami policijos pareigūnų, iš vienos Klaipėdos ligoninės paėmė naujagimį.
Teigiama, kad ligoninėje kilo žodinis konfliktas su kūdikio tėvais, dėl kurio atvyko Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai, o naujagimis buvo perkeltas į saugią aplinką.
Paklausta, kad pasikeitė nuo vaiko paėmimo dienos iki dabar, I. Skuodienė įvardijo kelis dalykus.
„Visų pirma, buvo labai svarbu dėl vaiko tėvo dokumentų, dėl tėvystės nustatymo. Tai tikrai ta sąlyga yra išpildyta“, – komentavo ji.
„Antra, tikrai buvo labai svarbu peržiūrėti resursus, artimuosius. To praėjusią savaitę padaryti nepavyko, nepavyko užmegzti kontakto. Šią savaitę pavyko“, – teigė I. Skuodienė.
Ji viliasi, kad atvejo vadybininkams pavyks užmegzti ryšį su šeima ir jai padėti.
„Labai svarbu, kad šeima bendradarbiautų. Matome, kad tas bendradarbiavimas yra galimas. Pradžia galbūt nebuvo labai sėkminga“, – pripažino ji.
„Situacija keičiasi ir, kaip sakiau, dvi pagrindinės sąlygos: kad į pagalbą įsitrauktų artimi žmonės ir kad šeima bendradarbiautų dėl to pagalbos, kad būtų atviri, pasakytų drąsiai, kokios pagalbos reikia ir ją priimtų“, – kalbėjo I. Skuodienė.
