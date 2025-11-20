Aiškėja daugiau, kodėl iš mamos Klaipėdos ligoninėje paimtas kūdikis – viskas dėl sveikatos

Tačiau dabar aiškėja, kad tarnyba tirs ir savo darbuotojų veiksmus – ar jie neviršijo įgaliojimų jėga paimdami mažylį, taip ir nepaaiškinę, kodėl atskiria naujagimį nuo mamos.
Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
„Vaikas laikinai yra iš jūsų paimamas, nes jos nusprendė, kad yra nesaugu taip“, – įrašas, kuriame girdimi tokie žodžiai, sprogdina socialinius tinklus. Vaiko teisių gynėjai Klaipėdos universiteto ligoninėje mėgina išplėšti iš tėvų kone savaitės naujagimį. Kaip matyti vaizdo įraše, nepasivarginę parodyti dokumentus.
Kodėl lapkričio 9 d. gimęs mažylis staiga atskiriamas nuo tėvų, kas nutiko tą Vaiko teisių gynėjo minimą 10 dieną, tėvams ir toliau niekas neaiškina.
Vaizdo įraše girdėti, kaip išnešant kūdikį aimanuoja mama, o kelią sprendimo vykdytojams mėgina pastoti viską filmuojantis tėvų gynėju prisistatantis vyras.
Įraše matyti, kad Vaiko teisių gynėjams asistuoja policijos pareigūnai. Ligoninėje, kaip aiškina policijos departamentas, atsidūrę gavus pranešimą iš medikų, kad kilo žodinis konfliktas. Tarp ko – policija neatskleidžia. Neoficialiai, kūdikio tėvas konfliktavo su darbuotojais, esą prastai prižiūrėjus gimdyti atvežtą moterį.
„O konflikto esmė buvo, kad Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistams buvo trukdoma atlikti savo pareigas, tai pareigūnai tiesiog sudarė sąlygas, kad Vaiko teisių specialistai galėtų padaryti savo darbą“, – komentuoja policijos atstovas Ramūnas Matonis.
Daugiau detalių apie mamą
Detalių neišduoda ir ligoninės direktorius medicinai. Kodėl, šaltinių teigimu, visą mėnesį anksčiau gimęs kūdikis išvežtas be mamos, ir kodėl ji negali pasirūpinti savo naujagimiu, specialistė paaiškina tik priremta prie sienos. Esą mama turi sveikatos bėdų.
„Mama susiduria su sveikatos iššūkiais, aš negalėčiau detalizuoti, kokie jie. Bet tikslas yra ieškoti jai ir vaikeliui pagalbos. Kad ji būtų užtikrinta. – Ar tie iššūkiai yra po gimdymo, ar iš anksčiau? – Iš anksčiau, mūsų duomenimis“, – teigia Klaipėdos vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė.
Artimi šeimai bičiuliai kužda, esą moteris ketino gimdyti namie. Mėnesiu anksčiau pasibeldęs vaikas planus sugriovė, ir teko skubiai vykti į ligoninę. O Vaiko teisėms apie gimdyvę pranešė pati ligoninė, neva įtarusi kažką ne taip, bet šiandien prisidengia garsiomis frazėmis apie prievolę tai padaryti.
„Tai yra tam tikri griežti kriterijai, kai yra jie išpildomi, tuo metu užsiveda tas mechanizmas, mes turime informuoti tarnybas. Kriterijų aš detalizuoti jums negaliu“, – komentuoja direktorius medicinai Antanas Gulbinas.
Vaiko teisėms – du galvosūkiai
Prisidengta, neva vaikui kilo pavojus.
„Įtariama arba kyla grėsmė vaiko teisėms, vaiko sveikatai, vaiko gyvybei, taip, tai viena iš kriterijų sudedamųjų dalių“, – tikina A. Gulbinas.
Dabar Vaiko teisės turi du galvosūkius. Kaip sudaryti sąlygas mamai auginti vaiką galbūt prižiūrint artimiesiems arba socialiniams darbuotojams ir kitas – atlikti vidinį tyrimą, ar Vaiko teisių specialistai neviršijo savo įgaliojimų.
„Tarnyba įvertins situaciją, peržiūrės įrašus ir darbuotojo vaizdo bei garso registratorių ir vertinsim, kur galėjom kažką kitaip padaryti. Kad kitą kartą galima būtų... Kaip patobulinti savo veiklą ir įvertinsim visą tą situaciją“, – teigia G. Noliūtė.
Specialistai sako, kad mama, dabar pagimdžiusi mažylį, turi ir daugiau vaikų. Jie, pasak atstovų – jau pilnamečiai.
