Iš tvarkingos šeimos grasina atimti 4 vaikus: dėl to Lina net bijo išeiti iš namų

Kodėl jauna šeima tokia susiskaldžiusi „TV Pagalbos“ studijoje narpliojo Renata Šakalytė ir Edgaras Navickas.
Lina augina keturias dukras ir tikina patirianti kuo gryniausią institucijų terorą. Esą viena kaimynė nuolat skundžia šeimą, kad vaikai triukšmauja, o motina su jais nesusitvarko.
„Labai buvo priekabi prie vaikų ji, vaikai negalėdavo nė žaisti, kai daugiabutyje gyvenome. Ateidavo pastoviai sakyti, kad ramintume vaikus, išeičiau su jais į lauką, nes jai trukdė. Buvo policiją ir Vaiko teises iškvietusi“, – pasakojo Lina.
Iš moters nori atimti vaikus
Lina teigia, kad sunkiausiai sekasi susitvarkyti su vyriausia dukra, kuriai dabar paauglystės laikotarpis. Patėvio esą mergina neklauso, o su mama taip pat sunkiai randa bendrą kalbą.
„Ji sako, tu man ne tėvas ir man neaiškinsi, – guodėsi Lina, kuriai tarnybos yra prigrasinusios, kad vaikai vieną dieną gali būti atimti iš motinos. – Labai to bijau ir kiekvieną dieną atsibundi su baime. Daugiau nieko gyvenime nebijau, tik vaikus prarasti, nes jie visas mano turtas yra“.
Daugiavaikė motina sako gerai sutarianti su savo vyru Tomu ir jaučianti jo palaikymą. Ji labai norėtų, kad jos vaikų tėvas gyvendamas su ja jaustųsi geriau, tačiau namuose nuolat tvyro įtampa ir verda konfliktai.
Tomas prisiminė, kad vos pradėjęs gyventi kartu su Lina puikiai sutarė su jos vyriausia dukterimi. Tuomet su podukra daugiau žaisdavo ir pajuokaudavo, o santykiai šalti pradėjo gimus bendrai jųdviejų su Lina dukrytei. Esą tuomet, kai Linos dukros neklausydavo, Tomas pradėjo joms drausti kai kurias pramogas.
„Atsirado daugiau drausmės vaikams. Kažko jei paprašei ir nepadaro, tai neduodi kažko arba pasakai, kad šiandien kažko negaus visą dieną ar duodi tik vieną valandą per dieną. Tuomet įsikišo socialinės darbuotojos, pradėjo sakyti, kad reikia duoti“, – aiškino vyras.
Tomas įtaria, kad taip mergaitės savotiškai kerštauja ir mamai, kuri išsiskyrė su jų tėvu. Esą kai šios būna su tėčiu, joms daugiau visko yra perkama ir leidžiama.
Specialistė įžvelgia institucinį terorą
Tomas pergyvena, kad jo žmona dabar net savo namuose negali jaustis saugi ir bijo būti viena. Dažnai verkia, nes bijo, kad bet kada tarnybos iš namų gali išvežti maištaujančias dukras.
Tai, kokia kova vyksta tarp šios šeimos ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojų bei savivaldybės socialinių darbuotojų, padėjo įvertinti „TV Pagalbos“ į laidą pakviesta savo srities specialistė, kuri sako, kad šiuo atveju vaikų gerove besirūpinančios šalies tarnybos netgi sugeba šmeižti Liną ir jai nė kiek nepadeda sukurti geresnio ryšio su dukra.
Su šia istorija susipažinusi Institucinio smurto prevencijos ir indikavimo centro prezidentė, teisininkė Agnė Gredeckaitė teigia, kad tai kuo gryniausias sisteminio broko vadovėlinis atvejis.
„Iš tarnybų turime didžiulę nekompetenciją ir to nepabijokime pasakyti. Mokykloje informacija apie mergaitę yra tokia, kad jokių problemų su ugdymosi procesu nėra, pažymiai yra vidutiniški ir geri. Elgesys yra daugiau negu tinkamas.
Skaitant dokumentus tu matai, kad parašyta socialinio darbuotojo, kuriam taikomi aukštesni standartai, kad drabužiai neatitinka jos amžių. Tai yra 5–6 metų vaiko drabužiai, kurie netinka paauglei. Pasakykite man prašau, kaip 165 cm mergaitę galima įsprausti į 5–6 metų vaiko drabužius? Tai yra visiškas nonsensas ir noras parodyti, kad šeimai trūksta įgūdžių, nes netgi drabužiai netinkami“, – motiną gynė teisininkė A. Gredeckaitė.
Teisininkė įsitikinusi, kad šiuo atveju tarnybos daro ne tai, ką joms reikėtų. Kodėl nebandoma atkurti gero ryšio su biologiniu tėvu, kuris šiuo metu yra nutolęs nuo šeimos?
„Kodėl nė vienas specialistas neatsižvelgia į tai, ką Renata puikiai identifikavo. Mergaitė yra paauglystės fone, yra išgyvenusi tėvų skyrybas, santykis su biologinių tėvu yra apie nieką ir jo beveik nėra. Tai kur tas biologinis tėvas, kuriam nėra apribotos teisės, kodėl tarnybos neatstatinėja ryšio su tėvu? Čia yra darbuotojų prievolė atrasti realią priežastį, o ne mamai, kuri šiai dienai yra Lietuvai pagimdžiusi 4 vaikus“, – institucijų darbą kritikavo A. Gredeckaitė.
Šeimos pokalbį apie problemas ir galimus jų sprendimo būdus išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.