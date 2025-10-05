Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Iš tvarkingos šeimos grasina atimti 4 vaikus: dėl to Lina net bijo išeiti iš namų

2025-10-05 13:45 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-10-05 13:45

Po skyrybų su vyru Lina liko su dviem mažais vaikais. Praėjus keliems metams po skyrybų jauna moteris sutiko Tomą, su kuriuo susilaukė dar dviejų vaikų. Tačiau jųdviejų laimei iškilo netikėta grėsmė – Linos vaikai iš pirmos santuokos nepriima patėvio ir visais įmanomais būdais ardo neseniai sukurtą šeimą.

Po skyrybų su vyru Lina liko su dviem mažais vaikais. Praėjus keliems metams po skyrybų jauna moteris sutiko Tomą, su kuriuo susilaukė dar dviejų vaikų. Tačiau jųdviejų laimei iškilo netikėta grėsmė – Linos vaikai iš pirmos santuokos nepriima patėvio ir visais įmanomais būdais ardo neseniai sukurtą šeimą.

REKLAMA
6

Kodėl jauna šeima tokia susiskaldžiusi „TV Pagalbos“ studijoje narpliojo Renata Šakalytė ir Edgaras Navickas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lina augina keturias dukras ir tikina patirianti kuo gryniausią institucijų terorą. Esą viena kaimynė nuolat skundžia šeimą, kad vaikai triukšmauja, o motina su jais nesusitvarko.

REKLAMA
REKLAMA

„Labai buvo priekabi prie vaikų ji, vaikai negalėdavo nė žaisti, kai daugiabutyje gyvenome. Ateidavo pastoviai sakyti, kad ramintume vaikus, išeičiau su jais į lauką, nes jai trukdė. Buvo policiją ir Vaiko teises iškvietusi“, – pasakojo Lina.

REKLAMA

Iš moters nori atimti vaikus

Lina teigia, kad sunkiausiai sekasi susitvarkyti su vyriausia dukra, kuriai dabar paauglystės laikotarpis. Patėvio esą mergina neklauso, o su mama taip pat sunkiai randa bendrą kalbą.

„Ji sako, tu man ne tėvas ir man neaiškinsi, – guodėsi Lina, kuriai tarnybos yra prigrasinusios, kad vaikai vieną dieną gali būti atimti iš motinos. – Labai to bijau ir kiekvieną dieną atsibundi su baime. Daugiau nieko gyvenime nebijau, tik vaikus prarasti, nes jie visas mano turtas yra“.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiavaikė motina sako gerai sutarianti su savo vyru Tomu ir jaučianti jo palaikymą. Ji labai norėtų, kad jos vaikų tėvas gyvendamas su ja jaustųsi geriau, tačiau namuose nuolat tvyro įtampa ir verda konfliktai.

Tomas prisiminė, kad vos pradėjęs gyventi kartu su Lina puikiai sutarė su jos vyriausia dukterimi. Tuomet su podukra daugiau žaisdavo ir pajuokaudavo, o santykiai šalti pradėjo gimus bendrai jųdviejų su Lina dukrytei. Esą tuomet, kai Linos dukros neklausydavo, Tomas pradėjo joms drausti kai kurias pramogas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Atsirado daugiau drausmės vaikams. Kažko jei paprašei ir nepadaro, tai neduodi kažko arba pasakai, kad šiandien kažko negaus visą dieną ar duodi tik vieną valandą per dieną. Tuomet įsikišo socialinės darbuotojos, pradėjo sakyti, kad reikia duoti“, – aiškino vyras.

Tomas įtaria, kad taip mergaitės savotiškai kerštauja ir mamai, kuri išsiskyrė su jų tėvu. Esą kai šios būna su tėčiu, joms daugiau visko yra perkama ir leidžiama.

REKLAMA

Specialistė įžvelgia institucinį terorą

Tomas pergyvena, kad jo žmona dabar net savo namuose negali jaustis saugi ir bijo būti viena. Dažnai verkia, nes bijo, kad bet kada tarnybos iš namų gali išvežti maištaujančias dukras.

Tai, kokia kova vyksta tarp šios šeimos ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojų bei savivaldybės socialinių darbuotojų, padėjo įvertinti „TV Pagalbos“ į laidą pakviesta savo srities specialistė, kuri sako, kad šiuo atveju vaikų gerove besirūpinančios šalies tarnybos netgi sugeba šmeižti Liną ir jai nė kiek nepadeda sukurti geresnio ryšio su dukra.

REKLAMA

Su šia istorija susipažinusi Institucinio smurto prevencijos ir indikavimo centro prezidentė, teisininkė Agnė Gredeckaitė teigia, kad tai kuo gryniausias sisteminio broko vadovėlinis atvejis.

„Iš tarnybų turime didžiulę nekompetenciją ir to nepabijokime pasakyti. Mokykloje informacija apie mergaitę yra tokia, kad jokių problemų su ugdymosi procesu nėra, pažymiai yra vidutiniški ir geri. Elgesys yra daugiau negu tinkamas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Skaitant dokumentus tu matai, kad parašyta socialinio darbuotojo, kuriam taikomi aukštesni standartai, kad drabužiai neatitinka jos amžių. Tai yra 5–6 metų vaiko drabužiai, kurie netinka paauglei. Pasakykite man prašau, kaip 165 cm mergaitę galima įsprausti į 5–6 metų vaiko drabužius? Tai yra visiškas nonsensas ir noras parodyti, kad šeimai trūksta įgūdžių, nes netgi drabužiai netinkami“, – motiną gynė teisininkė A. Gredeckaitė.

REKLAMA

Teisininkė įsitikinusi, kad šiuo atveju tarnybos daro ne tai, ką joms reikėtų. Kodėl nebandoma atkurti gero ryšio su biologiniu tėvu, kuris šiuo metu yra nutolęs nuo šeimos?

„Kodėl nė vienas specialistas neatsižvelgia į tai, ką Renata puikiai identifikavo. Mergaitė yra paauglystės fone, yra išgyvenusi tėvų skyrybas, santykis su biologinių tėvu yra apie nieką ir jo beveik nėra. Tai kur tas biologinis tėvas, kuriam nėra apribotos teisės, kodėl tarnybos neatstatinėja ryšio su tėvu? Čia yra darbuotojų prievolė atrasti realią priežastį, o ne mamai, kuri šiai dienai yra Lietuvai pagimdžiusi 4 vaikus“, – institucijų darbą kritikavo A. Gredeckaitė.

Šeimos pokalbį apie problemas ir galimus jų sprendimo būdus išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Spalio 3 d. Serija 24
Spalio 2 d. Serija 23
Spalio 1 d. Serija 22
Rugsėjo 30 d. Serija 21
Rugsėjo 29 d. Serija 20
Rugsėjo 26 d. Serija 19
Rugsėjo 25 d. Serija 18
Rugsėjo 24 d. Serija 17
Rugsėjo 23 d. Serija 16
Rugsėjo 22 d. Serija 15
Rugsėjo 19 d. Serija 14
Rugsėjo 18 d. Serija 13
Rugsėjo 17 d. Serija 12
Rugsėjo 16 d. Serija 11
Rugsėjo 15 d. Serija 10
Rugsėjo 12 d. Serija 9
Rugsėjo 11 d. Serija 8
Rugsėjo 10 d. Serija 7
Rugsėjo 9 d. Serija 6
Rugsėjo 8 d. Serija 5
Rugsėjo 5 d. Serija 4
Rugsėjo 4 d. Serija 3
Rugsėjo 2 d. Serija 2
Rugsėjo 1 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
Balandžio 8 d. Serija 150
Balandžio 7 d. Serija 149
Balandžio 4 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 31 d. Serija 144
Kovo 28 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
Kovo 26 d. Serija 141
Kovo 25 d. Serija 140
Kovo 24 d. Serija 139
Kovo 21 d. Serija 138
Kovo 20 d. Serija 137
Kovo 19 d. Serija 136
Kovo 18 d. Serija 135
Kovo 17 d. Serija 134
Kovo 14 d. Serija 133
Kovo 13 d. Serija 132
Kovo 12 d. Serija 131
Kovo 10 d. Serija 130
Kovo 7 d. Serija 129
Kovo 6 d. Serija 128
Kovo 5 d. Serija 127
Kovo 4 d. Serija 126
Kovo 3 d. Serija 125
Vasario 28 d. Serija 124
Vasario 27 d. Serija 123
Vasario 26 d. Serija 122
Vasario 25 d. Serija 121
Vasario 24 d. Serija 120
Vasario 21 d. Serija 119
Vasario 20 d. Serija 118
Vasario 19 d. Serija 117
Vasario 18 d. Serija 116
Vasario 17 d. Serija 115
Vasario 14 d. Serija 114
Vasario 13 d. Serija 113
Vasario 12 d. Serija 112
Vasario 11 d. Serija 111
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų