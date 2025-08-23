Pasakė, kada yra laikas kurti naujus santykius po skyrybų: turite sau atsakyti į 1 klausimą

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ ekspertė atviravo apie tai, kaip žinoti, kada tinkamiausia kurti naujus santykius po senųjų.
Jei skyrybos buvo sąmoningas, bendru sutarimu paremtas sprendimas, kai partneriai suprato, kad jų tikslai ar požiūriai nesutampa – naują santykį galima kurti kur kas greičiau. Tačiau jei buvę santykiai buvo toksiški ar emociškai sunkūs, tuomet labai svarbu sustoti ir skirti laiko sau.
Pasak psichologės, laikas vienumoje po skyrybų nėra „laiko švaistymas“ ar tuščias laukimas. Tai labai reikalingas laikotarpis, kuris padeda geriau pažinti save, išsigryninti, ko iš tikrųjų nori, ir įsivardyti, ko daugiau gyvenime nenorėtum kartoti.
„Jei tai – toksinis dalykas, tada reikėtų skirti truputėlį laiko tam, kad suprastum, kaip atsidūriau tame santykyje, kažkiek suprasti save. Taip pat žmonėms yra svarbu išvengti įšokimo į naujus santykius vėl nesuprantant ir dar neišsprendus senųjų klausimų. Todėl yra svarbus sustojimas, kuris duoda pažinties daugiau apie save, savirefleksijos, daugiau vidinio atsistojimo ant savo kojų – kaip iš tikrųjų norėčiau, ko tikrai negalėtų būti, tą turiu sau atsakyti, kokių noriu santykių. Tada žmogus pats tvirtai stovėtų ant savo kojų ir nebijotų būti net ir vienas“, – sakė R. Ramanauskienė.
Pilnavertiškas santykis gimsta ne iš baimės būti vienam
Psichologė pabrėžė, kad kai žmogus jaučiasi tvirtai vienas, tik tada jis gali kurti brandų ir pilnavertišką santykį. Jei iškart po skyrybų puolame į naujus santykius tam, kad tik neliktume vieni – dažnai tai veda į dar vieną nesėkmę.
Brandus santykis turi papildyti, o ne užpildyti tuštumą. Tik būdami sąmoningi, ramūs ir aiškiai suvokiantys savo poreikius, galime pasirinkti partnerį, kuris mus praturtins, o ne apribos.
„Tada renkuosi pilnavertišką santykį – tas, kuris mane papildo, o ne apriboja. Taip dažniausiai rinktumėmės užpildžius save ir neįšokant į kito žmogaus rankas, kad jis mane neštų, nes tada stoviu labai tvirtai ant žemės savo kojomis ir suprantu, ko iš tikrųjų noriu“, – aiškino psichoterapeutė.
