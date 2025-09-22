Tadas apie tėvo mirtį sužinojo iš svetimų žmonių: išgirdęs kodėl, negalėjo patikėti

Juoda katė perbėgo kelią tarp dviejų brolių. Vienas brolis kitam nieko nepranešė apie jų tėvo mirtį. Pagalbos prašantis Tadas ir jo žmona Janina pateikia savo versiją – anot jų, pykčio ir nesantaikos priežastis slypi Povilo ir jo žmonos Renatos pusėje.
Sūnus nežinojo, kad jo tėvas jau palaidotas
Iš svetimų žmonių sužinojusi apie vyro tėvo mirtį, Janina pranešė tai sugyventiniui. Anot moters, Tadas negalėjo tuo patikėti.
„Ant manęs jis ėmė rėkti, teigė, kad nusišneku. Tadas manė, kad man pasimaišė protas“, – teigia Janina.
Vyras piktinasi, kad į laidotuves pakviestas nebuvo, tačiau iš brolio sulaukė prašymo už jas sumokėti.
„Iš giminių laidotuvėse nieko nebuvo, jie nieko nekvietė“, – teigia Tadas.
Anot Janinos ir Tado, brolis galėjo supykti, nes prieš mirtį tėvas paliko Tadui pusę namo. Pašnekovų teigimu, tai galėjo būti priežastis, kodėl Povilas nuslėpė tėvo mirtį nuo jų ir į laidotuves nepakvietė.
Tačiau „TV Pagalbos“ tyrimo eigoje, susisiekus su Povilu ir jo žmona Renata, paaiškėja kita medalio pusė – pykčio priežastys yra kur kas gilesnės. Jų teigimu, Tadas ir Janina išsigalvoja pykčio priežastį, o visko kaltininkas – Tadas, kuris apvogė savo tėvą.
Kuris meluoja, o kuris sako tiesą?
Aiškėja ir daugiau detalių – Tadas, pasinaudojęs tėvo garbiu amžiumi, nuvežė jį į banką, uždarė sąskaitą ir visus ten buvusius pinigus persivedė sau.
Pasak Povilo, Tadas apvogė jų tėvą – pasisavino daugiau nei 4 000 eurų ir dėl šios priežasties tėvas primygtinai prašė, kad sūnus Tadas laidotuvėse nedalyvautų.
„Tėvas prašė: „kad šio vagies prie mano karsto nebūtų“. Tėvui šie pinigai buvo labai svarbūs“, – teigia Povilas.
Povilo advokatas Vygaudas Molis įsitikinęs, kad, nepaisant pykčių, broliams būtina susitaikyti.
„Juos sieja kraujo ryšys, ir jie visą gyvenimą išliks broliais. Vienas ant kito kapo turės eiti, juos sieja mama ir tėtis, tad reikėtų numoti ranka į pykčius ir susitaikyti – nėra kito kelio“, – teigia V. Molis.
Ar pavyks broliams išsiaiškinti ir susitaikyti – žiūrėkite laidos „TV Pagalba“ epizode.
