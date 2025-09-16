Šeimos skausmui ribų nėra: tėvas mirė sūnaus laidotuvėse

Jo dukra mano, kad jis galėjo mirti nuo sudužusios širdies.
Netikėta mirtis
Manoma, kad 61-erių Normanas „Nosha“ White patyrė stiprų širdies smūgį per savo 41-erių sūnaus Davido Beilicki laidotuves, kurios vyko rugpjūčio 21 d. Šv. Bede's koplyčioje Teesside krematoriumo Middlesbrough, Šiaurės Jorkšyre, kaip praneša Teesside Live ir Wales Online. Septynių vaikų tėvas galiausiai mirė.
Naujienų portalas „People“ teigia, kad Normano dukra Chantelle sakė, kad jos tėvas prieš mirtį neturėjo jokių širdies problemų, o mirė nuo sudužusios širdies.
David buvo rastas negyvas ant šeimos nario sofos liepos 31 d., minint 10-ąsias jo dvynių sūnų Karson ir Deacon, kurie gimė negyvi, laidotuvių metines, kaip praneša „Teesside Live“.
Neturėjo ilgalaikių problemų
David anksčiau turėjo ilgalaikių problemų dėl priklausomybės nuo narkotikų, bet jo sesuo Chantelle sakė, kad, jos nuomone, prieš mirtį brolis gyveno gerai ir nevartojo narkotikų.
Atvykusi į brolio laidotuves, Chantelle sakė, kad greitai sužinojo, jog jos tėvas susmuko. Ji palygino situaciją su tomis, kurias matė filmuose.
