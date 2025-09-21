Paėmęs Jelenos telefoną Vilius to rasti nesitikėjo: sutuoktinių konfliktas peraugo į kitą lygį

Ar jiems pavyks išsaugoti savo santykius, sutuoktiniai aiškinosi „TV Pagalbos“ studijoje.
Jelena su Viliumi kartu jau 13 metų. Tačiau šie santykiai moteriai šiek tiek atsibodo – ji nebegauna iš Viliaus taip trokštamo dėmesio. Internete Jelena susipažino su Vokietijoje gyvenančiu Aleksejumi.
„Man gera. Ir jis kviečia atvažiuoti pas jį. Bet kol kas pabijojau, nes mažas tarpas bendravimo – gal 5 mėnesiai“, – pasakojo moteris.
„Noriu gyventi dėl savęs, o ne dėl tavęs“
Moteris neslepė, kad jaučia didelį skirtumą tarp to, kaip su ja bendrauja Vilius ir Aleksejus. Jelena nedrįsta sau pripažinti, kad gyvenimas su Vilium yra jos gyvenimo dugnas – jis jos negerbia ir nerodo dėmesio. Kartu su Viliumi Jelena dažnai išgerdavo, šeima turi sukaupusi skolų, tačiau dabar moteris jau virš metų yra blaivi ir jai atsibodo rūpintis dėl vyro skolų.
„Aš noriu gyventi gyvenimą, vis tiek metai bėga. Kiek kartų Viliui sakiau, kad noriu gyventi dėl savęs, o ne dėl tavęs“, – teigė Jelena.
Vilius žino apie Aleksejų. Jis buvo paėmęs žmonos telefoną ir pamatė žinutes. Tačiau Jelenai pavyko išsisukti, kad tai tėra virtuali, o ne reali meilė. O Aleksejus apie tai, kad Jelena turi vyrą, nieko nežino.
Jeleną šiek tiek gąsdina Aleksejaus kvietimas atvykti pas jį į Vokietiją.
„Jis nenori, kad atvykčiau paviešėti trumpam. Jis nori, kad atvažiuočiau su visam. Aš pasakiau, kad dar nesu pasiruošus. Pasakiau jam, kad noriu atvažiuoti savaitei, bet jam tas nepatiko“, – apie komplikuotus santykius su užsienyje gyvenančiu lietuviu pasakojo Jelena.
Jelena į Viliaus žodžius: „Gana melo“
Vilius „TV Pagalbos“ studijoje piktinosi naujais virtualiais žmonos santykiai, o paklaustas, kaip elgėsi tada, kai perskaitė visas žinutes, vyras atsakė paprastai: „užgėriau“.
„Kad tu užgėrei dėl manęs, tai tikrai nemeluok. Gana melo“, – atkirto Jelena.
Vilius negailėjo žmonai priekaištų, esą ji kiekvieną vakarą praleidžia prie telefono susirašinėdama ir kad jai būtų laikas susirasti darbą, mat ji jau daug metų gyvena iš pašalpų. Vilius tikino, kad jei Jelena jį paliks, ji neturės, kur eiti, o su juo žmona bus saugi. Visgi Jelena atskleidė, kad iš Viliaus dėl sukauptų skolų jau greitai atims butą.
„4 metus kovoju dėl tavo buto. O tu mane kaip vadini? Prostitute, lesbiete... Kiek galiu klausyti jo koliojimo, įžeidinėjimų. Paskutinį kartą rūbus išmetė į laiptinę“, – neslėpė nusivylimo Jelena.
Ar porai pavyko išspręsti šį konfliktą ir rasti sutarimą, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.