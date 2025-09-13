Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Antanas meilužes vedasi net į savo mamos namus: „TV Pagalbos“ prašo užkoduoti nuo moterų

2025-09-13 13:20 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“
2025-09-13 13:20

„TV Pagalbos“ laidoje – atviras vyro pasakojimas apie priklausomybę, kuri privers suglumti ne vieną. Jau aštuonerius metus su viena partnere gyvenantis Antanas prisipažino, kad yra priklausomas nuo kitų moterų. Jis neslepia, kad net ir sėdėdamas šalia savo mylimos moters slapčia gali rašyti žinutes kitoms ir kviesti į pasimatymus.

4

Apie neslepiamą vyro potraukį kitoms moterims domėjosi gelbėtoja Rūta Filejeva. 

Trijų vaikų tėvas Antanas su pirmąja žmona kartu išbuvo septyniolika metų ir susilaukė trijų vaikų. Po skyrybų jis vaikų nebeaugina, bet sako, kad su vaikais ryšį palaiko ir iki šiol, o taip pat jau turi ir du anūkus.

Vaikystės normalios neturėjo, nes tėvai juo nesirūpino ir augo internate.

Šiuo metu jis glaudžiasi pas sugyventinę Vilę, tačiau dėkingumo jai už gerą širdį nerodo ir net labai neslepia savo noro nukrypti į kairę.

Nori keistis

Į „TV Pagalbą“ Antanas paskambino pats ir paprašė jį užkoduoti nuo kitų moterų. Sugyventinė neslepia, kad jos mylimasis tik ir ieško pažinčių su kitomis moterimis.

Dabar moteris grasina vyrui, kad jei tai tęsis toliau, jis neteks ir namų ir mylimosios.

„Iš pradžių nebuvo taip. Geras vyras, taupus, tvarkingas, mėgsta valgyti daryti, bet kai paima čerkutę viskas... Aštuonios, devynios dienos tęsiasi, agresyvus pasidaro“, – neslėpė Antano sugyventinė, kuri smurtaujančiam vyriškiui bent tris kartus yra kvietusi policiją.

Kaip sako moteris, graži judviejų draugystė truko vos trejus metus, o vėliau prasidėjo pasisėdėjimai su draugais ir atsiradusi neištikimybė.

Į judviejų santykius pradėjo kištis ir bendrabutyje gyvenantys kaimynai, kurie užstoja Antaną ir jį visaip gina ar slapsto šio nuodėmes.

Negana to, Antanas dar ir nedirba, tad visi buities rūpesčiai krenta ant vienos jos pečių.

Pasimatymų vieta – motinos butas

Vilė neslepia, kad į kairę dažniausiai jos sugyventinis eina pavartojęs svaigalų. 

Kai neturi vietos pasimatymams su meilužėmis, jas vedasi į savo motinos namus.

„Visko būna ir dabar rašinėjasi... Siūlo susitikti pažįstama, sako, kad reklama, bet aš pažiūriu. Jaunesnė už mane, siūlydavo susitikti pas mamą, siūlydavo šampano. Kaip išgeria tada pradeda rašinėtis žinutėmis“, – apie vyro meilužę tikino žinanti Vilė.

Už tokius dalykus iš kitos moters namų šis vyras su visais savo daiktais jau būtų seniai išprašytas lauk, bet mylimoji vis dar nesiryžta jo paleisti.

„Gali pasikeisti, tik noro reikia“, – sugyventiniui dar vieną šansą pasiryžusi suteikti Vilė.

Visgi gera sugyventinės širdimi besinaudojantis Antanas net ir prie televizijos kamerų nepuls atgailauti. R. Filejeva jam patarė gydytis ne nuo moterų, o pirmiausia nuo priklausomybės alkoholiui.

Ar pavyks R. Filejevai įtikinti vyrą pradėti keisti savo gyvenimą?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

