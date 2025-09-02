Dar vienas: „Nestle“ direktorius atleistas už slaptus santykius su pavaldine

„KitKat“ ir „Nesquik“ produktų gamintojas inicijavo tyrimą, kurį prižiūrėjo pirmininkas Paulas Bulcke ir vyriausiasis nepriklausomas direktorius Pablo Isla, padedami nepriklausomo išorės teisininko, dėl nedeklaruoto romantinio ryšio su tiesiogine pavaldine, kuris pažeidė „Nestlé“ verslo elgesio kodeksą.
„Tai buvo būtinas sprendimas. „Nestle“ vertybės ir valdymo sistema yra tvirtas mūsų įmonės pagrindas. Aš dėkoju Laurentui už jo darbo „Nestle“ metus“, – pareiškė korporacijos valdybos pirmininkas P. Bulcke. Naujuoju generaliniu direktoriumi tapo Philippas Navratilis, anksčiau ėjęs viceprezidento pareigas.
Liepos mėnesį operatorius per „Coldplay“ koncertą atsitiktinai užfiksavo IT kompanijos „Astronomer“ vadovo Andy Byrono išdavystę – jis buvo nufilmuotas apsikabinęs su darbuotoja, personalo vadove Christine Cabot. Generalinis direktorius bailiai pasislėpė nuo kameros, o jo meilužė tiesiog nusisuko. Po to vaizdo įrašas tapo virusiniu, memu ir, žinoma, pasiekė Byroną žmoną – ji pateikė prašymą dėl skyrybų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!