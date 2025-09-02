Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Dar vienas: „Nestle“ direktorius atleistas už slaptus santykius su pavaldine

2025-09-02 10:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-02 10:03

Nestle direktorius atleistas už slaptą santykį su kolege Kaip pranešė „Nestle“ spaudos tarnyba, įmonės vadovas Laurentas Freixe buvo atleistas dėl romantiškų santykių su pavaldine. Toks elgesys prieštarauja bendrovės vidaus normoms, teigiama įmonės pranešime. L. Freiche bendrovėje dirbo nuo 1986 m. ir 2024 m. buvo paskirtas generaliniu direktoriumi.

Dar vienas: „Nestle“ direktorius atleistas už slaptus santykius su pavaldine (nuotr. SCANPIX)

Nestle direktorius atleistas už slaptą santykį su kolege Kaip pranešė „Nestle" spaudos tarnyba, įmonės vadovas Laurentas Freixe buvo atleistas dėl romantiškų santykių su pavaldine. Toks elgesys prieštarauja bendrovės vidaus normoms, teigiama įmonės pranešime. L. Freiche bendrovėje dirbo nuo 1986 m. ir 2024 m. buvo paskirtas generaliniu direktoriumi.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„KitKat“ ir „Nesquik“ produktų gamintojas inicijavo tyrimą, kurį prižiūrėjo pirmininkas Paulas Bulcke ir vyriausiasis nepriklausomas direktorius Pablo Isla, padedami nepriklausomo išorės teisininko, dėl nedeklaruoto romantinio ryšio su tiesiogine pavaldine, kuris pažeidė „Nestlé“ verslo elgesio kodeksą.

„Tai buvo būtinas sprendimas. „Nestle“ vertybės ir valdymo sistema yra tvirtas mūsų įmonės pagrindas. Aš dėkoju Laurentui už jo darbo „Nestle“ metus“, – pareiškė korporacijos valdybos pirmininkas P. Bulcke. Naujuoju generaliniu direktoriumi tapo Philippas Navratilis, anksčiau ėjęs viceprezidento pareigas.

Liepos mėnesį operatorius per „Coldplay“ koncertą atsitiktinai užfiksavo IT kompanijos „Astronomer“ vadovo Andy Byrono išdavystę – jis buvo nufilmuotas apsikabinęs su darbuotoja, personalo vadove Christine Cabot. Generalinis direktorius bailiai pasislėpė nuo kameros, o jo meilužė tiesiog nusisuko. Po to vaizdo įrašas tapo virusiniu, memu ir, žinoma, pasiekė Byroną žmoną – ji pateikė prašymą dėl skyrybų.

