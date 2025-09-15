Pamačiusi iš mokyklos grįžusį sūnų Ieva liko šokiruota: vietoj pagalbos mamą išsiuntė į tėvystės kursus

Plačiau apie tai – žurnalistiniame „TV Pagalbos“ tyrime.
Vaikų raidos sutrikimų būna labai įvairių. Štai vienam iš Ievos vaikučių bet kaip dešrelės į lėkštę neįdėsi ir reikia, kad produktai joje nesiliestų vienas su kitu. Ir jei neteisingai, jei dešrelė nors truputį prisilies prie, šiuo atveju, agurkų arba pomidorų padažo, tai vaikas ne tik kad nevalgys, jam gali kilti nevaldomas pykčio priepuolis.
Informatikos pamokoje dėjosi baisūs dalykai
Visagine yra tik dvi lietuviškos mokyklos ir toje, kurią šiandien lanko Ievos sūnus, iš vaiko yra tyčiojamasi. Mama prašo jos sūnų perkelti į kitą mokyklą, tačiau valdininkai, kaip sako keturių vaikų mama, kol kas jos prašymo negirdi.
Mama tikisi, kad perkėlus į kitą ugdymo įstaigą patyčios iš jo devynmečio vaiko pagaliau baigsis.
Ievą ypač skaudžiai sukrėtė tai, kas su jos vaiku vyko informatikos pamokoje, iš kurios grįžo visas sužnaibytas. Tuo tarpu mokykla, kad ir kuo besiskųstų mama, visada sako, jog autistas berniukas meluoja.
„Klausiau, kaip sekėsi mokykloje, o jis puolė iš karto verkti iki isterijos, negalėjo pratarti nė žodžio. Sakė, kad mane sužnaibė. Klausiau kur... Ir parodė į kelnaites, į lytinius organus ir į spenelius <...> Tyčiojasi, pravardžiuojasi. Sakė, kad man norėjo padaryti darbelį, bet iš manęs atėmė klasiokas ir suplėšė arba išmetė“, – kodėl nori vaiką leisti į kitą mokyklą argumentavo vaiko motina.
Patyčios kartojasi
Ėmė aiškėti, kad tai – ne vienintelis patyčių iš Ievos vaiko epizodas. Buvo ir toks atvejis, kad berniuką su šratiniu šautuvėliu apšaudė kitas vaikas ar specialiai įstūmė į baseiną, kur jis vos nepaskendo.
Bet ar tai įmanoma, jei vaikai su specialiaisiais poreikiais klasėje leidžia ne vieni, o jiems padeda padėjėjas, kuriam savivaldybė moka atlyginimą ir jis turi padėti vaikui adaptuotis klasėje? Kaip galėtų šis specialistas nematyti, kad iš šio berniuko mokykloje kiti tyčiojasi?
Ir kur buvo šis specialistas, kai kažkas klasėje skriaudė Ievos vaiką?
„Aš per e-policiją iškart parašiau pareiškimą. Jie reagavo ir iškart atvyko į namus, apžiūrėjo. Ir perskambino pavaduotoja, kad tokio incidento nebuvo, o informatikos pamokoje tokio incidento nebuvo, informatikos pamokoje viskas buvo gerai ir taip sakė padėjėja ir informatikos mokytoja“, – rankomis skėsčiojo Ieva.
Įtaria, kad mokykla kerštauja
Moteris tąkart elgėsi ryžtingai ir ne tik pasiskundė mokyklos vadovybei, bet dar ir pranešė policijai, o į ją tirti incidento atvyko policininkas. Ar tai ir buvo kritinė moters klaida, dėl kurios mokykla supyko?
Tai, kad Ieva patyrė sistemos kerštą, mano ir jos Vilniuje gyvenanti vyresnioji sesuo Sigita.
„Manau, kad tikrai taip. Nes kol ji skundėsi tik mokyklai, nes buvo tikrai ne kartas ir ne du, o žymiai daugiau, viskas buvo dar apytiksliai ramu, bet kai ji pradėjo kreiptis į policiją ir savivaldybę, viskas išėjo už ribų. <...> Mokykla nesuvaldo patyčių, o motiną vaiko siunčia tėvystės kursus lankyti, nors problema yra ne mamoje, o mokykloje. Mano manymu vienintelis logiškas atsakymas yra kerštas, kadangi sesuo pasiskundė aukščiau“, – įsitikinusi vilnietė.
Tačiau moteriai nesuprantama, kodėl jai buvo sakoma, kad padėjėja vaiką gynė, o policijai mokykla vsiką paneigė.
Ieva pripažįsta, kad jos vaikas dažnai gyvena savo pasaulyje, bet yra puikiai jį perpratusi ir puikiai žino, kad berniukas meluoja, o kada sako tiesą.
„Nes ir veidukas jo viską pasako. Jai jau kažkas atsitiko, tai vien iš to, kad jis verkia, negali nusiraminti, išgyvendamas nemiega. Nes kaip iš viso įmanoma tokį dalyką išsigalvoti yra, kad sužnaibyti į lytinius organus“, – vaiku tiki ji.
Vaikas jaučia baimę
Patyčias patyręs Ievos sūnus šiai dienai į mokyklą eiti bijo, o specialistai vietoj to, kad spręstų, kaip vaiką perkelti į kitą mokyklą ar klasę, kur jam būtų saugu, ėmė kaltinti Martyno mamą, esą ji yra bloga mama ir turi išklausyti tėvystės kursus ir priversti autistą sūnų eiti į mokyklą.
Jei Ieva šių reikalavimų neišpildys, iš jos esą vaikai gali būti netgi atimti.
Savo istoriją Ieva pasakoja atvirai nieko neslėpdama. Net keturi jos auginami vaikai – nuo skirtingų vyrų, o jos sesuo Sigita įsitikinusi, kad ją partneriai palieka tik dėl to, kad ši vaikus myli labiau už juos ir yra be galo rūpestinga ir atsakinga mama.
Visagino rajono vicemerė sutiko išklausyti berniuko ir mamos situaciją. Ji mano, kad šią problemą pirmiausiai turėtų spręsti mokykla, o vaiko perkėlimas į kitą mokymo įstaigą šiuo atveju netgi būtinas.
„Jeigu ten tikrai peržengtos visos ribos ir jau jie nebegali psichologiškai susitaikyti ir žiūrėti į tuos klasiokus, tai reikia spręsti problemą ir aš kaip mama tikrai taip elgčiausi. Ir aš kaip mama taip pat elgčiausi ir ieškočiau kitos mokyklos. Ir pagalba dėl perėjimo į kitą mokyklą turėtų būti, nes turėjome mes panašių pavyzdžių, kai vaikai nesugyveno ir jie turi teisę keisti mokyklą, esame keitę. Vaikas dabar neturi kankintis šioje mokykloje. Jeigu reikia kažkokios pagalbos pas mus tikrai atviros užeiti mamai pas merą ar pas mane“, – susijaudinimo išgirdusi pasakojimą neslėpė vicemerė Aleksandra Grigienė.
