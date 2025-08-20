Vilniuje moteris galimai smurtavo prieš mažametę

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 20 val. ir 22 val. 30 min. Vilniuje, namuose, moteris (gim. 1980 m.) smurtavo prieš mažametę (gim. 2018 m.), tuo sukeldama jai fizinį skausmą.
Moteriai nustatytas 2,21 prom. neblaivumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
