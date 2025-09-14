Kalendorius
Tarnybų darbas šokiravo jauną tėvą: su trimis jo vaikais elgiasi lyg su savo nuosavais daiktais

2025-09-14 13:45 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“
2025-09-14 13:45

Į „TV Pagalbą“ kreipėsi jaunas vyras, kuris prašo padėti jam susigrąžinti savo vaikus. Aurimas klausia, kodėl įvairios tarnybos jam nuolat trukdo būti tėvu, nes jis pats nori rūpintis visais trimis savo vaikais ir juos auginti. Nepavydėtina vyriškio situacija domėjosi naujasis gelbėtojas ir buvęs policijos pareigūnas Linas Jakštas.

0

Daugiavaikis tėvas sako pakeitęs savo gyvenimo būdą ir tvirtai nusprendė susigrąžinti savo mažylius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gavome pagalbos prašymą iš Aurimo, kuris prašė mūsų pasidomėti, kodėl jo trys mažamečiai vaikai yra išvežami į kitą miestą ir kodėl keičiamas jo vaikų globėjas“, – apie sulauktą vienišo tėvo skambutį informavo L. Jakštas.

Skaudus smūgis visai šeimai

Mažamečių artimuosius neseniai pribloškė siaubinga naujiena, kad jų vaikus žada kažkur išvežti. Apie tai esą nebuvo informuotas nė vienas šeimos narys. 

„Be jokių pranešimų, be nieko absoliučiai. Niekas jam nieko nesako, kur jie, kaip jie, – ašaroja vyro močiutė, kuri mano, kad dėl vaikų praradimo labiausiai kalta jų motina. – Motinai jie visai nerūpėjo. Ji buvo su jais tame centre ir antrą, trečią parą ji grįžo visa girta pas mane tuos vaikus ten palikusi. O ryte ją supakavo.“

Šiandien jaunas tėvas sako, kad subrendo ir tapo visiškai kitu žmogumi. Žmogus turi nuolatinį darbą, stabilias pajamas ir labai nori pasiimti atžalas savo globon. Tačiau pastaruoju metu iš vyro buvo atimta galimybė net ir pasimatyti su vaikais, o tarnybų specialistai pareiškė, kad vaikams trūksta laiko susitikti su tėvu.

Aurimui nėra atimta teisė į savo vaikus, todėl jis mano, kad privalo žinoti, kas darosi jo atžalų gyvenime. Jis stebisi kai kurių tarnybų darbuotojų elgesiu, kurie su jo mažyliais esą elgiasi lyg su savo nuosavais daiktais.

Atsidūrė krizių centre

Vyras atvirai kalba ir pripažįsta, kad abu su vaikų motina lengvabūdiškai gyveno, todėl ir pateko į tarnybų akiratį. Tėvai į specialistų pastabas numodavo ranka ir atsisakė priimti pagalbą, todėl tarnybos nusprendė mažylius perduoti laikiniesiems globėjams.

„Paprasčiausiai koją pakišo alkoholis, čia neužsidedu karūnos, nes nesu šventas. Tiek vaikų mama, tiek aš anksčiau papiktnaudžiavome, paskui turėjome gaisrą ir tada iš viso labai stipriai papiktnaudžiavome ir atsidūrėme krizių centre. Kai ten atsidūrėme būdavo, kad aš išvažiuoju į darbą. Grįžau po darbo ir mamos su vaikais nebuvo“, – aiškino vaikų netekęs vyras.

Globos centro koordinatorė suteikė gelbėtojui Linui visą informaciją, kodėl vaikai išvežami į kitą miestą.

„Pabendravus su globos centro koordinatore paaiškėjo iš tikrųjų ne kokios aplinkybės. Koordinatorė paaiškino, kad tiek Aurimui, tiek jo močiutei buvo suteiktos visos galimybės kiekvieno mėnesio penktadienį bendrauti su vaikais, tiek nuotoliu. Pasirodo, kad pati močiutė per tris metus su anūkais parodė norą bendrauti vos du ar tris kartus, pats Aurimas per paskutinį mėnesį nė karto nepareiškė noro bendrauti su savo vaikais“, – pasakojo L. Jakštas.

„Pas mane užimtas darbo grafikas, nes dirbu po 14-16 valandų nuo pirmadienio iki penktadienio. Galėjau šį penktadienį, bet buvo tai ekskursijos vaikams, tai dar kas“, – teisinosi Aurimas.

Ar pavyks „TV Pagalbai“ padėti vienišam vyrui suprasti esamą situaciją su jo vaikais?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

