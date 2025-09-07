Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Po motinos mirties – šokiruojanti žinia dėl testamento: „Dažnai skambindavo ir klausdavo, kam palikti palikimą“

2025-09-07 13:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 13:45

Po mamos mirties dukros neteko žado, nes visas velionės turtas buvo užrašytas vienam anūkui – jų brolio sūnui. Seserys Jurgita ir Rasa piktinasi, kodėl buvo užmiršti jų vaikai, tuo labiau, kad jos mamą slaugė ir laidojo, o turto paveldėtojas niekuo neprisidėjo. Painia šeimos situacija laidoje „TV Pagalba“ domėjosi gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Motina mirė po to, kai šią ištiko insultas. Pasiligojusią moterį kurį laiką po pirmojo insulto slaugė seserys ir jų vaikai, kurie nuolat skraidė į Lietuvą prižiūrėti ligonės. Taip pat ir Lietuvoje gyvenanti dukros draugė. Tačiau čia pat Lietuvoje netoliese gyvenantis judviejų brolis su šeima močiutės neslaugė ir neprižiūrėjo.

Sesuo Jurgita įtaria, kad jos brolienė suorganizavo testamento rašymą, o po to tik ir laukė savo anytos mirties. Dabar ji spėlioja, kad ligonei tyčia nebuvo iškviesta greitoji pagalba.

„Net greitosios nekvietė. Paskambino dukrai brolio žmona, ji buvo tada pas draugę ir sakė, kad močiutei negerai yra. Ji pati tada iškvietė greitąją. Išvežė į Klaipėdą, pasirodo, kad jai buvo antras insultas“, – braukdama ašarą kalbėjo Jurgita.

Nežinojo, kad buvo parašytas testamentas

Užsienyje dirbančios seserys Jurgita ir Rasa buvo ramios dėl mamos palikimo. Kas ligoje prižiūrės ir palaidos, tam turtas tegul ir atitenka, mąstė jos.

Šiandien moterims apmaudu, kad visas velionės turtas testamentu atiteko sūnėnui, kuris visiškai neslaugė močiutės. Jurgita nori, kad dabar sūnėnas bent atlygintų išlaidas, kurias velionės dukterys patyrė.

Mama testamentą pasirašė nepasitarusi su užsienyje gyvenančiomis dukterimis jau prieš dvejus metus, todėl dabar tvyro didžiulė įtampa tarp brolio šeimos ir seserų.

„Mama dažnai skambindavo ir klausdavo, kam palikti palikimą. Sakydavome, kad mums tikrai nereikia, kas prižiūrės tave, kas pasilaidos, tam ir bus. Prižiūrėjo sesė daugiausiai, o paveldėjo viską anūkas. Kai ji pradėjo klausinėti, kam palikti, buvo jau 2024 metų kovas“, – apie jau egzistavusį testamentą sako nieko nežinojusi Jurgita.

Užuot palaikę vienas kitą, giminaičiai su mama atsisveikino sėdėdami skirtingose šarvojimo salės pusėse.

„Jie sėdėjo kitoje pusėje ir, kai atėjo į šarvojimo salę, su manimi brolis nė nepasisveikino“, – pasakojo sesuo.

Brolio žmona nepripažįsta kaltės

Brolio žmona Raimonda griežtai neigia visus Jurgitos kaltinimus. Moteris pripažįsta tik tai, kad radus sunegalavusią anytą ji pirmiausiai kreipėsi ne į medikus, bet į senolės anūkę.

Pasak brolienės, tiek testamento sudarymą, tiek žemės pirkimą aplink namą inicijavo dėl to, kad po mamos mirties būtų paprastesnės turto dalybos. Visgi Jurgita širsta, kad po mamos mirties apie jokias dalybas brolio šeima nekalba.

„Visus metus galėjote keisti ir daryti, ką norit. Kaip net nežinojote, mama viską pasakė... Visi dokumentai juk buvo pas mamą“, – kaltinimų nepripažįsta brolio žmona. 

Nuo testamento sudarymo prabėgo ne tiek daug laiko, bet brolienei sunku prisiminti faktus. Tačiau ji pripažįsta, kad būtent ji ir patarė anytai kartu su žemės dokumentais išspręsti ir testamento klausimus.

„Nežinau, gal ir pasiūliau, neatsimenu. Aš turiu tris žemės plotus, man to namo nereikia. Mano mintis buvo po mirties padalinti į tris dalis jums“, – prieš televizijos kameras teisinosi brolienė.

Tačiau pokalbis su pačiu sūnėnu dar labiau įskaudins seseris ir nubrauks visas jų viltis dėl palikimo.

Ką tokio jis pasakė, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

