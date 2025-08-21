Insultą išduoda šie ženklai: kelią mirčiai užkirskite laiku

Svarbiausia informacija, ką reikia žinoti apie insultus, ir kokius požymius pastebėjus nedelsti, socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi VšĮ Šiaulių centro poliklinika.
Kaip elgtis įtariant insultą?
Iškėlę klausimą „ar žinote, kaip atpažinti insultą?“, specialistai primena apie du pagrindinius insulto tipus – išeminį ir hemoraginį bei dalijasi, kokie požymiai rodo prasidėjusį einsultą.
Be to, priduriama, kaip elgtis įtariant insultą – svarbu ne tik nedelsiant kviesti medikus, bet ir patiems suteikti pagalbą asmeniui, kurį, įtariama, ištiko insultas.
„Ar žinote kaip atpažinti insultą?
Insultas – tai staigus galvos smegenų kraujotakos sutrikimas, kai dėl kraujo trūkumo ar kraujavimo smegenyse pradeda žūti smegenų ląstelės.
Yra 2 pagrindiniai insulto tipai:
Išeminis insultas (apie 85% visų atvejų).
Įvyksta, kai užsikemša smegenų kraujagyslė – dažniausiai dėl kraujo krešulio. Dėl to tam tikra smegenų dalis negauna deguonies.
Priežastys: širdies ligos, padidėjęs kraujospūdis, aterosklerozė, nereguliuojamas cukrinis diabetas, rūkymas.
Hemoraginis insultas.
Įvyksta, kai plyšta smegenų kraujagyslės ir kraujas išsilieja į smegenis.
Priežastys: aukštas kraujospūdis, galvos trauma.
Pirmoji pagalba įtariant insultą:
1. Nedelsiant kvieskite pagalbą – skambinkite 112.
Nurodykite tikslią vietą ir būklę (pvz. „žmogus negali kalbėti, asimetriška viena veido pusė“);
2. Neleiskite žmogui judėti ar vaikščioti.
Saugiai paguldykite jį ant šono (jei sąmoningas).
3. Stebėkite kvėpavimą ir sąmonę.
Jei žmogus nustoja kvėpuoti ar praranda sąmonę – pradėkite gaivinimą.
Žemiau pateikiame atmintinę kaip atpažinti insulto požymius. Daugelis žmonių negauna pagalbos laiku tik todėl, kad artimieji neatpažįsta insulto simptomų.
Laiku suteikta pagalba gali išgelbėti ne tik gyvybę, bet ir gyvenimo kokybę!“ – dalijosi VšĮ Šiaulių centro poliklinika.
Insulto požymiai
Taip pat pasidalinta vizualu su svarbiausia informacija, kaip atpažinti šią būklę, t. y. kokie požymiai išduoda prasidėjusį insultą.
„Kaip atpažinti insultą?
SVAIGULYS IR KOORDINACIJOS PRARADIMAS. Atsiranda sunkumas vaikščioti, pusiausvyros praradimas.
REGĖJIMO SUTRIKIMAI. Dažniausiai susilpnėja viena akis, tačiau kartais pasireiškia ir abiejų akių regėjimo sutrikimas.
VEIDO ASIMETRIJA. Veido perkreipimas ar asimetrija šypsantis.
SILPNUMAS ARBA PARALYŽIUS VIENOJE KŪNO PUSĖJE. Gali ištikti trumpalaikis arba ilgalaikis rankos, kojos ar veido paralyžius.
KALBOS SUTRIKIMAI. Sunku aiškiai kalbėti, dėlioti mintis arba suprasti kitus.
GALVOS SKAUSMAS. Staigus, intensyvus galvos skausmas“, – primenama „Facebook“ pasidalintame įraše.
Visą įrašą galite rasti paspaudę čia.
