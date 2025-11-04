Tarnybų atstovai atskleidė, kodėl iš tatuiruočių meistro ir jo žmonos buvo atimtas kūdikis: reagavo nedelsiant

Portalą tv3.lt Donatas ir Sintija informavo apie naują vingį šioje istorijoje.
„Gavome nutarimą apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą įvykyje, dėl kurio buvo nuspręsta skirti laikiną apgyvendinimą krizių centre, įrodyta, jog jokios nusikalstamos veikos ar smurto mūsų šeimoje nebuvo.
Pranešta vaikų teisėm, gavom atsakymą iš jų, kad vertinimas užtruks, nes kai kurie specialistai ilgai teikia informaciją“, – naujienų portalui tv3.lt tikino pora.
Pora pateikė savo versiją
Naujienų portalui tv3.lt Sintija pasakojo, kad judviejų vaikas buvo paimtas neteisėtai, nes nebuvo teismo orderio, kitų svarbių dokumentu, o šiuo metu reikalinga informacija nėra teikiama.
„Iš tikrųjų jaučiuosi labai pažeminta ir visiškai bejėgė šioje situacijoje. Viskas įvyko man net nepranešus – tuo metu nebuvo teismo orderio, mano teisės nebuvo apribotos. Ir dar – net seneliams nepasiūlė galimybės paimti vaiko, o tiesiog perdavė jį laikiniems globėjams. Jau tuoj bus savaitė nuo tada, kai tai įvyko – nuo spalio 26 dienos. Lygiai savaitė praėjo, o jie net nesikreipė į teismą, nors pagal nustatytą tvarką tai turėjo padaryti per 3 dienas. Nei kokio nors atsakymo iš jų turime, nei matome, kad būtų skubos tvarka atliktas vertinimas – nieko.
Vaiką leidžiama pamatyti tik vieną kartą per savaitę, vos vienai valandai. Tai – be galo skaudus ir sunkus dalykas“, – kalbėjo moteris.
Toks atvejis – itin retas
Portalas tv3.lt dėl susiklosčiusios situacijos kreipėsi į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą.
Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Lina Baranauskienė tikino, kad tatuiruočių meistro vaiku yra deramai rūpinamasi ir jis ten bus iki tol, kol bus nuspręsta, ar mažyliui jau saugu grįžti pas tėvus.
„Šiuo metu kūdikiu dar rūpinasi budintis globotojas. Čia vaikas liks iki kol bus pilnai įvertinta jo situacija šeimoje ir nuspręsta, ar mažyliui jau saugu grįžti pas tėvus. Suprantame, kad tokio amžiaus vaikui labai svarbus ryšys su tėvais, tad perkėlus kūdikį į saugią aplinką ir toliau aiškinantis situaciją, tėvams buvo užtikrinta galimybė palaikyti ryšį su savo vaiku.
Mums svarbu pasirūpinti, kad kiekvienas vaikas augtų tinkamoje, vaiko poreikius pilnai atliepiančioje aplinkoje – išnaudojame visas priemones padėti su sunkumais susidūrusiai šeimai. Kadangi šeimai jau yra prireikę vaiko teisių gynėjų pagalbos, socialiniai partneriai paslaugas šeimai teikė ir įvykio metu, tad aiškinantis susiklosčiusią padėtį, ypatingą dėmesį kreipiame į tai, kokia papildoma ar intensyvesnė pagalba gali būti reikalinga – ją inicijuosime.
Jau praėjusią savaitę pabendravome su tėvais, surinkome kitą reikalingą informaciją. Bet itin reikšminga bus teisėsaugos bei šiuo metu šeimai pagalbą teikiančių socialinių partnerių informacija, kurios vis dar laukiame.
Svarbu paminėti ir tai, jog ikiteisminio tyrimo nutraukimas yra tik vienas iš kriterijų vertinant vaiko situaciją šeimoje. Vaiko teisių gynėjai įprastai vertina visumą aplinkybių ir ne mažiau svarbu būna, ar šeimoje yra kitų rizikos veiksnių, ar vaiko tėvai bendradarbiauja su pagalbą teikiančiais specialistais, jei taikomos pagalbos priemonės – ar jos yra veiksmingos, atsižvelgiama į vaiko amžių, emocinę ir fizinę būklę ir pan.
Taip pat verta pastebėti, jog vaiko perkėlimas iš šeimos galimas tik itin retais atvejais, kai iškyla reali grėsmė vaiko sveikatai, saugumui ar net gyvybei. Tokios aplinkybės būna labai jautrios ir reikalauja reaguoti nedelsiant, o ypač kai kalbame apie itin pažeidžiamą mažametį vaiką ar kūdikį.
Nors su iššūkiais susidūrusioms šeimoms siūlomas platus spektras paslaugų, deja, pagalba ne visuomet būna veiksminga arba pokyčiui prireikia daugiau laiko, dėl to, pasitaiko, kad gali iškilti reali grėsmė vaiko saugumui ir vaiką tenka apsaugoti.
Tikimės, kad vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų sutelktos pastangos ir kompleksinė pagalba padės šeimai įveikti esamus sunkumus ir tėvams pavyks užtikrinti vaikui atliepiančią, fiziškai ir emociškai saugią, ryšį kuriančią aplinką“, – buvo rašoma siųstame pranešime.
Skandalinga praeitis
Visgi vyro praeitis – gan tamsoka.
Šių metų pradžioje, vasarį, jis stojo prieš teismą dėl smurto prieš savo sugyventinę ir išgirdo teismo sprendimą.
25-erių besilaukiančiai moteriai vyras įkando į nosį. Kai ši bandė šauktis pagalbos ir išbėgo į laiptinę – griebė už plaukų, tampė per grindis, pakėlė ir sviedė.
Teismas jam skyrė 45 parų areštą, tačiau lygtinai. Bausmę sušvelnino aplinkybė, kad su ta pačia moterimi vyras turi kūdikį.
Nepaisant to, rugsėjo 27 d. jis ją vedė.
Tiesa, tai – ne pirmas Donato Mohamad Ali skandalas ir ne pirmos bėdos su teisėsauga. Dar neseniai jis nuteistas už šmeižtą, o 2020 m. jis išgarsėjo, kai įvairiomis spalvomis ištatuiravo kiaulę. Tai papiktino dalį tautiečių, o ypač – gyvūnų teisių gynėjus.
Tais pačiais metais internete plito ir nuotraukos, kuriose Donatas Mohamad Ali už trumpikių susikiša smauglį, taip pat žiurkėną.
Primename, kad kadaise vyras buvo Donatas Remeika, šiandien – Donatas Mohamad Ali. Pavardę pasiskolino iš amerikiečių bokso legendos, tik ringe jis niekada nestovėjo.
