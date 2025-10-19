Savo negimusį vaiką moteris turėjo laikyti šaldytuve dėžutėje: medikų abejingumas šokiravo

Šis itin sukrečiantis išgyvenimas įkvėpė moterį sukurti unikalų įrenginį, galintį padėti kitoms moterims išsaugoti orumą patiriant šią skaudžią netektį, rašoma mirror.co.uk.
Tragiška patirtis tapo įkvėpimu
33 metų Laura Corcoran iš Bassetlawo, Notingamšyro, mėgindama pastoti patyrė net šešis persileidimus.
Po kelių skaudžių netekčių ji sugalvojo sukurti „Miscarriage Collection Cradle“ – specialų įtaisą, tvirtinamą prie tualeto dangčio ir padedantį surinkti vaisiaus audinius įvykus persileidimui, kad juos būtų galima pristatyti į ligoninę tyrimams.
Inžinierė idėją sugalvojo po trečiojo persileidimo 2024 m. vasarį, kai echoskopijos metu išgirdo, kad kūdikio širdis nebeplaka.
„Sėdėjau apstulbusi. Buvau sustingusi, o per veidą tekėjo ašaros“, – pasakojo Laura.
Ji pasirinko gauti medikų pagalbą šiam skaudžiam procesui prižiūrėti, tačiau ligoninė jai pranešė, kad nėra vietų, ir liepė sugrįžti po dviejų savaičių.
„Turėjau dvi savaites vaikščioti su mirusiu kūdikiu savyje, žinodama, kad jo kūnas jau irimo stadijoje. Jaučiausi tarsi tapusi šaldytuvu, nešiojančiu užgesusią gyvybę. Tas suvokimas buvo nepakeliamas“, – sakė moteris.
Šokiruojantis gydytojų nurodymas
Kai Laura paklausė gydytojų, ką dabar daryti, atsakymas buvo šokiruojantis: „Kai persileidimas įvyks, pabandykite pati surinkti audinius ir atnešti į ligoninę.“
Moteris buvo priversta naudoti virtuvinį sietelį, o vėliau savo negimusį kūdikį ji laikė šaldytuve, plastikinėje maisto dėžutėje, visą savaitgalį, nes nėščiųjų skyrius ligoninėje buvo uždarytas iki pirmadienio.
„Kiekvieną kartą atidarydama šaldytuvą matydavau tą dėžutę. Tai tiesiog sudaužė mano širdį“, – su ašaromis akyse prisimena ji.
Išradimas, leidžiantis išsaugoti orumą
Po šio išgyvenimo Laura sukūrė savo naująjį įrenginį, skirtą padėti kitoms moterims, išgyvenančioms tokią pačią netektį, o vėliau užsakė masinę jo gamybą vienoje Derbišyro įmonėje.
Šiandien jos sukurta sistema jau naudojama 13-oje NHS (Jungtinės Karalystės sveikatos tarnybos) gydymo įstaigų, o jos iniciatyvą palaiko vietos parlamentarė Jo White.
„Laura patyrė persileidimo procesą be jokio orumo – nei jai, nei jos kūdikiui. Nors personalas buvo nepaprastai atidus ir jautrus, pats NHS nesuteikia jokių priemonių kūdikio palaikams surinkti. Tai tiesiog nepriimtina“, – sakė parlamentarė.
Tarp 2023 m. Nėštumo netekčių peržiūros rekomendacijų buvo numatyta suteikti specialius rinkinius šeimoms, kurios patiria persileidimą namuose ar klinikose.
Kasdien Jungtinėje Karalystėje jį patiria apie 500 moterų, o apie 80 proc. visų kūdikių netekčių įvyksta per pirmąsias 12 nėštumo savaičių.
Laiminga pabaiga po skausmo
Nepaisant išgyventų tragedijų, Laura ir jos vyras Ronanas (32) šiandien augina trejų metų dukrą, vardu Cora.
Deja, po jos gimimo moteris patyrė dar tris persileidimus – šįkart jau naudodamasi savo pačios sukurta priemone.
„Kai man liepė pačiai „surinkti“ savo kūdikį, negavau nieko – jokio indo, jokios instrukcijos, jokios pagarbos. Tai mane supykdė. Niekas neturėtų išgyventi to, ką išgyvenau aš“, – sako Laura.
