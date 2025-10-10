Kvatojo net medikai: moteris tikina, kad pastojo be sekso

Nicola Moore negalėjo patikėti, kai prieš 12 metų pastojo. Ji tvirtino, jog tuo metu ji dar buvo nekalta. Mokytoja iš Portsmouth, Hampshire grafystės kentė nuo taip vadinamo vaginizmo, kai makšties sienelės nevalingai susitraukia ir spėjama, kad tą patiria bent viena moteris iš 500.
Tai reiškia, jog ji negalėjo nei naudoti tamponų, nei turėti tikrų lytinių santykių. Su savo partneriu Nicola teigia radusi kitų kūrybingų intymumo būdų, bet buvo siaubingai nustebusi, kai jos nėštumo testas pasirodė esąs teigiamas.
„Visą savo paauglystę negalėjau netgi įsidėti tampono ir įtariau, kad man kažkas negerai“, ‒ sako 28‑ių Nicola. „Tačiau gydytojai man vis tvirtino, kad viskas yra gerai. Būdama 18 metų, pradėjau susitikinėti su vaikinu, savo dukros tėvu. Jis buvo keleriais metais vyresnis ir labiau patyręs.
Pabandėme lytiškai suartėti, bet niekaip nepavyko ir aš nesupratau kodėl ‒ toks jausmas lyg atsimuštume į mūro sieną. Vėl kreipiausi į gydytojus ir po apžiūros jie vėl patvirtino, jog nieko blogo nėra“, ‒ pasakojo ji.
Išvydo teigiamą nėštumo testą
Kai merginą pradėjo kamuoti rėmuo, jos kolegės pasidomėjo ar ji nėščia, bet Nicola tik nusikvatojo. Tačiau po teigiamo nėštumo testo ji pradėjo panikuoti, kad negalės pagimdyti, nes vis dar nepajėgė suprasti, kaip ji pastojo.
Nicola sako: „Negalėjau tuo patikėti, buvau priblokšta ir sumišusi. Kaip aš pagimdysiu, jei net lytiškai suartėti nepavyko? Bijojau, kad mano partneris įtars, jog jį apgaudinėjau. Laimei, jis sakė puikiai pažįstantis mane ir mano kūną ir nė sekundei nesuabejojo. Man juokinga, kai žmonės iki šiol mane vadina Mergele Marija“.
Gydytojai, į kuriuos Nicola kreipėsi pagalbos, pradžioje negalėjo patikėti, kad ji nebuvo turėjusi tikrų lytinių santykių. Tačiau, nors ir retai pasitaiko, meilės žaidimų metu sėkla gali pakliūti į makštį, rašo mirror.co.uk
„Viso nėštumo metu medikai vargu ar tikėjo mano istorija. Mano partneris kartu su manimi dažnai lankydavosi pas gydytojus ir aiškindavo, kad mes tikrai lytiškai nesantykiavom. Pamenu vieno vizito metu akušerei nepavyko įkišti piršto vidinei patikrai. Aš tvirtinau, kad sekso nebuvo, o ji iš manęs tik pasijuokė.
Jau maniau, kad niekada nepriversiu nieko manimi patikėt ir nesužinosiu tiesos. Bet vieno vizito metu mane apžiūrėjo gydytojas rezidentas, kuris neseniai tyrinėjo vaginizmą, ir, išgirdęs mano istoriją, patikino, jog tai ir galėjo būti mano atvejis. Grįžusi namo, internete susiradau informaciją apie savo simptomus ir negalėjau patikėti tuo ką perskaičiau“.
Netikėtas nėštumas virto palaima
Netikėtas nėštumas virto palaima, kai merginai viskas paaiškėjo. Ketvirtą nėštumo mėnesį jai buvo diagnozuotas vaginizmas, o dar po mėnesio ji pagaliau prarado nekaltybę. Nors Nicola bijojo gimdymo komplikacijų, ji pagimdė sveiką mergytę Tilly, kuriai dabar aštuoneri.
Nicola dalijasi savo istorija ir sako: „Gydytojos patarimu pradėjau naudoti plėstuvus.Tai buvo įtemptas ir varginantis procesas, bet man pavyko ir pirmą kartą galėjau pasimylėti nėščia. Su dukros tėčiu mes jau ne kartu, tačiau aš jam dėkinga už paramą bei palaikymą. Mane vis dar kamuoja vaginizmas, bet žinau kaip su tuo gyventi ir tai nėra jau taip blogai. Negaliu naudoti tamponų, bet džiaugiuosi normaliu lytiniu gyvenimu. Labiausiai didžiuojuosi savo gyvenimo stebuklu dukryte Tilly“.
Dabar Nicola dalijasi savo istorija, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie vaginizmą.
