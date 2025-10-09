Tai, ką išgirdo ką tik pagimdžiusi moteris, apvertė jos gyvenimą aukštyn kojomis: to nelinkėtų niekam

Tačiau po to, kai gimė mažasis Banksas Mohwinkle’as, viskas pasikeitė, skelbė metro.co.uk.
Patyrė šoką
„Mano kūdikis buvo atimtas iš rankų, o mane skubiai nuvežė į kitą ligoninę, kur turėjau nedelsiant pradėti chemoterapiją“, – prisimena ji.
Po atliktų tyrimų buvo patvirtinta, kad Danika serga ūmine mieloidine leukemija – reta ir agresyvia vėžio forma.
„Tai buvo pražūtinga. Tai buvo tikras šokas. Nuolat galvojau, kad kai atvyksiu į kitą ligoninę, jie man pasakys, jog diagnozė klaidinga, bet kai atvykau, patvirtino, kad tai tiesa, ir aš praleidau mėnesį ligoninėje, gydydamasi chemoterapija. Tai buvo labai niūru“, – sako ji.
Visą tą laiką Danika ne tik kovėsi su savo liga, bet ir išgyveno emocinį iššūkį dėl riboto laiko, kurį galėjo praleisti su savo šeima.
„Man buvo hormonų svyravimai, nes ką tik pagimdžiau kūdikį, su kuriuo negalėjau būti, ir man leido tik kelis apsilankymus pas naujagimį bei mano kitus du vaikus. Tai buvo izoliacija. Tuo metu mano psichinė būklė nebuvo gera, nes viskas atrodė per daug“, – pasakoja ji.
Po keturių savaičių Danika buvo išleista iš ligoninės, tačiau ji vis dar turėjo pereiti dar dvi chemoterapijos sesijas ir kaulų čiulpų transplantaciją. „Mano kaulų čiulpų transplantacija 2023 metų sausio 25 dieną buvo sėkminga. Nuo tos dienos esu remisijoje“, – teigia moteris.
„Grįžus namo, beveik metus užtruko atsigavimas, kol vėl atgavau jėgas ir energiją ir vėl jaučiausi savimi“, – priduria ji.
Danika pripažįsta, kad visa ši patirtis buvo sunkiai įveikiama, tačiau ji taip pat yra dėkinga už tai, kad pagimdė tuo metu, kai buvo atliktas tyrimas.
„Šis nėštumas tikrai išgelbėjo mano gyvybę. Tai greita ir agresyvi vėžio forma, todėl jei nebūčiau pagimdžiusi tą dieną, liga būtų progresavusi vis labiau ir labiau. Labai tikėtina, kad būtų buvę per vėlu, kai ją būtų nustatę“, – sako ji.
Be to, Danika sužinojo, kad gydytojai svarstė galimybę atlikti skubią gimdos pašalinimo operaciją, kad sustabdytų jos kraujavimą: „Tačiau jie nusprendė to nedaryti, ir vėliau sužinojau, kad jei būtų atlikę šią operaciją, galbūt nebūčiau išgyvenusi, nes mano trombocitų kiekis buvo toks žemas, kad kraujavimo sustabdyti nebūčiau galėjusi.“
„Esu labai dėkinga, kad gydytojas nusprendė atlikti kraujo tyrimus, o ne atlikti tą operaciją, nes tikriausiai šiandien nebūčiau čia“, – priduria ji.
