 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Antanas Nedzinskas pasidalijo gydymosi ypatumais: įvardijo, kas geriausiai padeda kovoti su liga

2025-11-19 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 15:25

Praėjusią savaite Seimo narys Antanas Nedzinskas (44 m.) atsidūrė ligoninėje. Papasakoti apie sveikatos sutrikimus plačiai Antanas nenorėjo, tik pasakė, kad tai – „rimta liga, asmeniniai dalykai.“ Visgi Seimo narys pasidalijo nauju vaizdo įrašu „TikTok“ platformoje, kuriame su humoru pristatė savo „nacionalinius gydymosi ypatumus“.

Antanas Nedzinskas (Lukas Balandis/BNS)
26

Praėjusią savaite Seimo narys Antanas Nedzinskas (44 m.) atsidūrė ligoninėje. Papasakoti apie sveikatos sutrikimus plačiai Antanas nenorėjo, tik pasakė, kad tai – „rimta liga, asmeniniai dalykai.“ Visgi Seimo narys pasidalijo nauju vaizdo įrašu „TikTok“ platformoje, kuriame su humoru pristatė savo „nacionalinius gydymosi ypatumus“.

REKLAMA
8

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lapkričio 14 d. naujienų portalui tv3.lt A. Nedzinskas sakė, kad ligoninėje yra nuo antradienio.

REKLAMA
REKLAMA

Gimtadienį minintis Antanas Nedzinskas – apie prabėgusius metus, šventę ir statusą: prasidėjo sveikinimo skambučiai
(26 nuotr.)
(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gimtadienį minintis Antanas Nedzinskas – apie prabėgusius metus, šventę ir statusą: prasidėjo sveikinimo skambučiai

Pasidalijo vaizdo įrašu

Lapkričio 16 d. „TikTok“ platformoje Antanas pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matomas ir augintinis – katinas, kurį savo vaizdo įrašuose Antanas vadina „Pirties sargu“.

REKLAMA

Kaip vaizdo įraše teigė A. Nedzinskas: „Vaistukai nuo peršalimo ligų paruošti.“ Antanas galvoje turėjo ant stalo rodomus sumuštinius.

„Teisingai pasigedote, trūko agurkėlių ir Andriaus colos“, – kitame kadre kalbėjo A. Nedzinskas.

Vėliau vaizdo įrašo kadras pasikeitė ir buvo filmuojama pirtis.

„Kaip supratot, ligas geriausiai gydo pirtelė“, – pridūrė jis.

Netrukus Antanas mėtė malkas į židinį ir pakūrė pirtį, pridurdamas: „Jeigu pabėgi iš ligoninės, tada tiesiai – į reabilitaciją.“

REKLAMA
REKLAMA

@antanas.nedzinska Nacionaliniai gydymosi ypatumai. #pirtelė #česnakas #svogūnai ♬ original sound - Antanas Nedzinskas

Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.

Prašo panaikinti teisinę neliečiamybę

Primename, kad generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl parlamentaro A. Nedzinsko teisinės neliečiamybės panaikinimo. Pastarasis sako nejaučiantis kaltės, tačiau žada supaprastinta tvarka atsisakyti teisinės neliečiamybės.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Aš manau, kad reikia supaprastinta tvarka (atsisakyti neliečiamybės – BNS) ir nesukti čia problemų. Teismas matys visus žmogiškus ir kitus aspektus“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė A. Nedzinskas.

„Kaltas nesijaučiu, iš šiukšliadėžių čekių nerankiojau, čekiai, kurie nėra mano vardu, tai yra mano artimųjų arba kolegų, kurie man padėjo kaip tarybos nariui, nes didžiąją tarybos nario laiko dalį aš net neturėjau savo asmeninio automobilio, skolindavausi, tai todėl ir atsirado tų čekių svetimais vardais“, – kalbėjo politikas.

REKLAMA

„Tarybos reglamente nebuvo nurodyta, kad reikia būtent tik savo vardu, tik vardinių čekių nurodyti“, – pridūrė jis.

A. Nedzinskas teigė įtaręs, kad dėl jo vykdomas tyrimas dar birželio mėnesį, kuomet į apklausas buvo pakviesti jo draugai bei artimieji.

Parlamentaras tikino naudojęs kitų žmonių korteles kurui, nes tuo metu susidurdavo su piniginiais sunkumais.

REKLAMA

„Aš netgi niekada savo vardu iš savo banko kortelės nepildavau kuro, nes man reikėdavo, kad mano sąskaitoj visada būtų pinigų už elektrą, už ir kitas komunalines paslaugas užmokėti“, – teigė A. Nedzinskas.

„Minėtu laikotarpiu aš buvau nedirbantis žmogus, mano metinės pajamos buvo labai kuklios, 3–4 tūkst. eurų į metus mano buvo pajamos ir jas dažniausiai gaudavau parduodamas savo istorinius automobilius ir panašų turtą“, – tikino jis.

Parlamentaras teigė, jog net ir tapęs Seimo nariu pusę metų toliau važinėjo brolio automobiliu.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
ZOO
ZOO
2025-11-19 15:37
Ar asilo nuomonė yra svarbu?
Atsakyti
Jonas
Jonas
2025-11-19 16:14
Gal žinot,ką gero mūsų visų naudai padarė tas tipas?
Atsakyti
Vaikas iš blogos šeimos
Vaikas iš blogos šeimos
2025-11-19 16:30
Antanas rūpinosi,kad vaikiška šampaną grąžinti į parduotuves, padaryti kaimo vaikams šventes. O dabar Antanas persidirbo ir į ligoninę papuolė.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų