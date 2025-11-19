 
TV3 naujienos > Žmonės

Nužudyta „TikTok“ žvaigždė: dėl nusikaltimo įtariamas jai artimas asmuo

2025-11-19 07:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 07:20

Socialinių tinklų pasaulį sukrėtė skaudi žinia – lapkričio 14-ąją mirė 21-erių „TikTok“ kūrėja Maurice Harrison, žinoma slapyvardžiu Girlalala. Mergina turėjo šimtus tūkstančių sekėjų ir dirbo plaukų stiliste Pompano Byče, Floridoje.

Žvakė (tv3.lt fotomontažas)

Socialinių tinklų pasaulį sukrėtė skaudi žinia – lapkričio 14-ąją mirė 21-erių „TikTok“ kūrėja Maurice Harrison, žinoma slapyvardžiu Girlalala. Mergina turėjo šimtus tūkstančių sekėjų ir dirbo plaukų stiliste Pompano Byče, Floridoje.

0

Browardo apygardos šerifo biuras pranešė, kad pareigūnai apie 19 val. gavo pranešimą apie nelaimę automobilyje Lauderdale Lakes miestelyje. Atvykę jie rado keleivio sėdynėje sėdinčią merginą su šautinėmis žaizdomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Maurice skubiai nuvežta į ligoninę, kur konstatuota jos mirtis, rašoma people.com.

Suimtas įtariamasis – jos ilgametis vaikinas

Tą pačią dieną policija sulaikė Shanoydą Whyte’ą Jr., kuris tyrėjams teigė su Harrison santykiuose buvęs „kelerius metus“.

Remiantis tyrimo medžiaga, tarp poros Whyte’o automobilyje kilo žodinis konfliktas, kuris peraugo į fizinį apsistumdymą. Kažkuriuo metu, merginai sėdint keleivio vietoje, nuaidėjo šūvis.

Whyte’ui Jr. pareikšti kaltinimai dėl pirmojo laipsnio žmogžudystės panaudojant šaunamąjį ginklą. Jis laikomas areštinėje be teisės į užstatą.

Žvaigždę liūdi sekėjai ir žinomi žmonės

Girlalala „TikTok“ paskyra prieš mirtį turėjo daugiau nei 235 tūkst. sekėjų, tačiau dabar ji deaktyvuota. Instagram paskyroje tebėra daugiau nei 41 tūkst. sekėjų.

„Ilsėkis, nuostabioji Girlalala. Dangus niekada nebebus nuobodus, kai tu ten. Tavo energija, drąsa, humoras ir grožis mums taip trūks“, – rašė reperė JT, dėkodama už merginos šilumą socialiniuose tinkluose.

Ji pridėjo grotažymes #protecttranswomen ir #protectblackwomen, ragindama gerbėjus saugoti moteris ir LGBTQ+ bendruomenę.

Šeima prašo palaikymo

„Kaip šeima esame dėkingi už kiekvieną maldą, gerą žodį ir supratingą gestą šiuo sunkiu metu“, – rašoma artimųjų pranešime.

Artimieji taip pat nurodė, kad greitai bus pasidalinta informacija, kaip prisidėti prie laidojimo namų, kai tik laidotuvių detalės bus galutinai patvirtintos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Žvakė (nuotr. 123rf.com)
Skaudi netektis – mirė 38-erių socialinių tinklų žvaigždė (5)

